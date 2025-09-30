Thông báo quan trọng về hoạt động leo núi, dã ngoại tại núi Bà Đen

Ngày 30-9, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh thông báo về việc tạm ngừng các hoạt động leo núi, dã ngoại tại Khu rừng Văn hóa-Lịch sử núi Bà kể từ ngày 1-10 cho đến khi có thông báo mới.

Cấm leo núi Bà Đen từ ngày 1-10

Động thái này được đưa ra trong thời điểm Miền Nam có diễn biến thời tiết phức tạp và khó lường, khu vực này lại có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, đá lăn, đường trơn trợt.

Những yếu tố này có thể gây nguy hiểm đến an toàn tính mạng và tài sản của du khách, người dân.

Trước đó, tại khu vực núi Bà Đen cũng đã có nhiều trường hợp bị tai nạn do té ngã, lạc đường… gây tổn thất về tinh thần, sức khỏe của người leo núi, dã ngoại, lực lượng hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ rất vất vả.

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen đề nghị người dân và du khách nghiêm túc chấp hành các khuyến cáo an toàn. Đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát, kiên quyết ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.



