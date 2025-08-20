Cảnh báo quan trọng du khách cần lưu ý khi leo núi Bà Đen

Ngày 20-8, Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen thông báo trong hai ngày cuối tuần vừa qua (16 và 17-8), đơn vị đã liên tục thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ cho 3 trường hợp du khách cần hỗ trợ trong quá trình leo núi.

Nguyên nhân nhận định ban đầu được xác định là do thời tiết diễn biến xấu, trời mưa và tối nhanh khiến đường đi trở nên trơn trượt, nguy hiểm, làm du khách bị mất phương hướng.

Ngoài ra, việc du khách còn thiếu kinh nghiệm leo núi trong điều kiện phức tạp, thiếu sự chuẩn bị và trang bị đầy đủ các vật dụng, thiết bị an toàn cần thiết cũng là một yếu tố quan trọng gây mất an toàn.

Nhóm du khách được hỗ trợ xuống núi vào ngày 16 và 17-8 (Ảnh: Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen).

Để đảm bảo an toàn cho du khách khi tham gia chinh phục đỉnh núi Bà Đen, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen khuyến cáo du khách trong suốt quá trình tham gia hoạt động cần nghiêm túc tuân thủ các quy định nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và bảo vệ môi trường thiên nhiên.

Tất cả du khách cần đăng ký thông tin cá nhân tại chốt bảo vệ Ban Quản lý trước khi bắt đầu hành trình leo núi. Những người tham gia cần đảm bảo có đủ sức khỏe và được trang bị đầy đủ một số thiết bị bảo hộ cần thiết để đối phó với các tình huống có thể xảy ra trong quá trình leo núi.

Đặc biệt lưu ý chỉ thực hiện hoạt động leo núi trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 12 giờ để đảm bảo an toàn. Tránh leo núi ngoài khoảng thời gian này do điều kiện ánh sáng và thời tiết không thuận lợi. Tuyệt đối không leo núi trong điều kiện thời tiết bất lợi như mưa, bão, sấm sét hoặc gió mạnh. Hãy luôn theo dõi dự báo thời tiết trước khi quyết định leo núi.