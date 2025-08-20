Thành phố đáng sống nhất Việt Nam vừa có thêm khách sạn đạt chuẩn 5 sao, view pháo hoa nhìn thôi là muốn đặt phòng ngay

Được mệnh danh là "thành phố đáng sống", Đà Nẵng là điểm đến lý tưởng với vô vàn trải nghiệm vui chơi tại những địa danh biểu tượng như Cầu Rồng, Bà Nà Hills và một thiên đường ẩm thực đặc sắc. Ngay cả những ngôi sao Hàn Quốc cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nơi đây khi hàng loạt những cái tên nổi tiếng chọn Đà Nẵng là địa điểm nghỉ ngơi và du lịch.
Để có một chuyến vi vu Đà Nẵng thật trọn vẹn, việc tìm được một chốn nghỉ chân ưng ý là điều không thể thiếu. Vì là một thiên đường du lịch, Đà Nẵng có thể chiều lòng mọi du khách với vô vàn lựa chọn lưu trú, dù bạn muốn trải nghiệm sự sang chảnh tại các khách sạn 5 sao hay tìm một không gian ấm cúng, gần gũi ở những homestay xinh xắn.
Trong đó, khách sạn Courtyard by Marriott Danang Han River đã được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, công nhận đạt tiêu chuẩn 5 sao. Đây là khách sạn đầu tiên mang thương hiệu Courtyard by Marriott tại Việt Nam và đã nhận được chứng nhận này chỉ sau hơn hai tháng đi vào hoạt động.
Tọa lạc tại địa chỉ 58 Bạch Đằng, bên bờ sông Hàn, khách sạn có vị trí thuận tiện cho việc kết nối với sân bay quốc tế, các khu vực hành chính và những địa điểm du lịch trong thành phố. Về quy mô, khách sạn có tổng cộng 300 phòng nghỉ, được thiết kế với hệ cửa kính lớn nhìn ra sông Hàn, cầu Rồng hoặc trung tâm thành phố.
Đây là một trong những điểm nhấn đặc biệt của khách sạn Courtyard by Marriott Danang Han River khi có tầm nhìn ra sông Hàn. Nhất là khi các du khách có dịp lưu trú tại đây vào những dịp lễ lớn thì sẽ có thể nhìn thấy được pháo hoa hay đường phố nhộn nhịp khi Đà Nẵng về đêm.
Các tiện ích của khách sạn bao gồm nhà hàng The Landmark, The Lobby Lounge, quán cà phê The Chill Bean và một quầy bar trên tầng thượng là M45 Rooftop Bar. Những lựa chọn này chắc hẳn sẽ vô cùng đa dạng cho các du khách có nhu cầu khác nhau khi lưu trú. Bên cạnh đó, khách sạn còn cung cấp các dịch vụ giải trí và chăm sóc sức khỏe như hồ bơi trên tầng thượng, hồ bơi trong nhà và phòng tập thể dục.
Khi đã đi tham quan Đà Nẵng và muốn tìm một nơi để sạc lại năng lượng để tiếp tục hành trình thì ở trong khách sạn và sử dụng các tiện ích tại đây là một lựa chọn tuyệt vời.
M45 Rooftop Bar - quán bar tầng thượng cao nhất trung tâm thành phố
Đối với lĩnh vực hội nghị và sự kiện, cơ sở này được trang bị 10 phòng họp đa chức năng cùng một phòng đại tiệc (Grand Ballroom) có diện tích 385 m². Không gian này được thiết kế với trần cao 8,5 mét và đi kèm hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại để phục vụ các sự kiện với quy mô khác nhau.
Một đặc điểm trong thiết kế của khách sạn là hệ thống thang cuốn ngoài trời, giúp khách tham dự sự kiện có thể di chuyển trực tiếp từ tầng trệt lên khu vực hội nghị ở tầng 3. Có thể nói, du khách lại có thêm một lựa chọn lưu trú khi đến Đà Nẵng du lịch với đa dạng tiện ích cùng với chất lượng dịch vụ chuẩn 5 sao.