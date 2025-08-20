Thành phố đáng sống nhất Việt Nam vừa có thêm khách sạn đạt chuẩn 5 sao, view pháo hoa nhìn thôi là muốn đặt phòng ngay

Được mệnh danh là "thành phố đáng sống", Đà Nẵng là điểm đến lý tưởng với vô vàn trải nghiệm vui chơi tại những địa danh biểu tượng như Cầu Rồng, Bà Nà Hills và một thiên đường ẩm thực đặc sắc. Ngay cả những ngôi sao Hàn Quốc cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nơi đây khi hàng loạt những cái tên nổi tiếng chọn Đà Nẵng là địa điểm nghỉ ngơi và du lịch.

Đà Nẵng là một địa điểm du lịch thu hút đông đảo khách du lịch

Để có một chuyến vi vu Đà Nẵng thật trọn vẹn, việc tìm được một chốn nghỉ chân ưng ý là điều không thể thiếu. Vì là một thiên đường du lịch, Đà Nẵng có thể chiều lòng mọi du khách với vô vàn lựa chọn lưu trú, dù bạn muốn trải nghiệm sự sang chảnh tại các khách sạn 5 sao hay tìm một không gian ấm cúng, gần gũi ở những homestay xinh xắn.

Trong đó, khách sạn Courtyard by Marriott Danang Han River đã được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, công nhận đạt tiêu chuẩn 5 sao. Đây là khách sạn đầu tiên mang thương hiệu Courtyard by Marriott tại Việt Nam và đã nhận được chứng nhận này chỉ sau hơn hai tháng đi vào hoạt động.