Bánh cuốn Thanh Trì - món ngon khó cưỡng của ẩm thực Hà thành

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với 3 món đặc sản của Hà Nội, trong đó có bánh cuốn Thanh Trì.

Bánh cuốn Thanh Trì. (Ảnh: Phạm Huyền/Báo Công an Nhân dân)

Nhắc đến bánh cuốn ở đất Hà Nội, đầu tiên phải kể là bánh cuốn Thanh Trì - món ăn quen thuộc của rất nhiều tín đồ đam mê ẩm thực Hà Thành.

Cho đến tận bây giờ, có biết bao nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa mất nhiều thời gian để tìm hiểu mà vẫn chưa có được lời giải đáp rõ ràng: Bánh cuốn Thanh Trì có từ bao giờ và danh tính của ông tổ nghề bánh cuốn?

Chỉ biết rằng, món ăn đó đã có từ rất lâu đời và đi vào văn chương của các nhà văn Thạch Lam, Vũ Bằng, Tô Hoài, Lý Khắc Cung… Đến nay bánh cuốn Thanh Trì đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường, được Cục sở hữu trí tuệ công nhận và trao Quyết định công nhận nhãn hiệu tập thể “Bánh cuốn Thanh Trì” năm 2015.

Bánh được làm từ gạo tẻ, xay thành bột nước. Thứ bột ấy gia giảm thế nào để thành thương hiệu bao đời đều là bí quyết nhà nghề cả. Một nồi hấp với nước sôi sùng sục, vài miếng mỏng căng đều trên miệng nồi. Mỗi lần hấp là một muôi bột nước vừa đủ, đổ lên trên mảnh vải đã căng rồi lấy muôi xoa nhẹ.

Bánh cuốn Thanh Trì được chế biến theo một cách đặc biệt và thưởng thức cũng rất khác biệt. Gạo để làm nên món bánh cuốn không quá dẻo, cũng không quá mềm để làm ra loại bột mịn nhưng nát.

Gạo sau đó sẽ được đem đi ngâm trong khoảng từ 2 – 3 tiếng trước khi đi xay thành bột. Bột này sau đó sẽ được đem đi vào cùng với nước theo một tỷ lệ phù hợp.

Tiếp theo là đến công đoạn tráng bánh. Bánh cuốn sẽ được tráng ở bên trên một lớp vải trắng, được bọc ở trong một nồi nước đun sôi đúng chuẩn 100 độ. Khi bánh đã chín, người chế biến sẽ dùng một cây đũa tre, từ từ nhấc những lớp bánh mỏng tanh, màu trắng trong. Sau đó bánh sẽ được thoa thêm một lớp mỡ của hành tím rồi xếp lại.

Muốn bánh được mềm và thơm, bột phải chín vừa chín tới, thường để tầm vài giây là bột đã có thể vừa ăn, miếng bánh trắng nõn đã được nhấc ra, phủ đều lên miệng rá. Lúc đó, người bán mới thêm nhân, rồi cuộn lại đặt vào đĩa.

Bánh cuốn muốn ngon thì phải đảm bảo nước chấm chuẩn vị. Nguyên liệu để pha nước chấm không thể thiếu được nước mắm cốt, chút ít giấm, đường, tiêu và ớt. Dưới bàn tay làng nghề thì nước chấm trở nên ngon hơn bao giờ hết và không một nơi nào có thể trộn lẫn.

Một trong những yếu tố giúp cho món bánh cuốn trở nên cuốn hút thực khách chính là hành phi, hành phi phải phi vừa vàng tới, dậy hương mang đến vị thơm ngon dành cho thực khách khi thưởng thức.

