Chơi gì tại Đà Nẵng dịp Quốc khánh 2/9?

Đến Đà Nẵng dịp này, bên cạnh những hoạt động quen thuộc như tắm biển, thưởng thức hải sản hay check-in tại các công trình nổi tiếng, vui chơi tại những khu du lịch nổi tiếng như Sun World Ba Na Hills, du khách đừng quên đưa vào check-list chuỗi hoạt động đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Da Nang Downtown ngay phía sau Tượng Đài 29.3, đường 2/9, Thành phố Đà Nẵng.

Da Nang Downtown tưng bừng mùa lễ hội, sẵn sàng chào đón du khách dịp 2/9 này

Điểm hẹn giải trí bên bờ sông Hàn đang khoác lên mình diện mạo rực rỡ, tràn đầy sắc đỏ của những lá cờ Tổ quốc từ cổng chào đến toàn bộ các tuyến đường bên trong, sẵn sàng cho những bức ảnh check in đầy tự hào của du khách tới tham quan dịp 2/9.

Không khí lễ hội tại Da Nang Downtown sẽ bắt đầu bùng nổ từ tối 30/8 với chương trình"Sunny Showcase" có sự góp mặt của hàng trăm tài năng nhí. Sân khấu quảng trường Sun Wheel sẽ hóa thành một đại tiệc sắc màu, nơi tiếng reo hò của khán giả hòa cùng những giai điệu âm nhạc trẻ trung, xen lẫn những màn trình diễn tự tin, tươi mới của các "MC kid" và vũ công nhí. Mỗi tiết mục đều được dàn dựng đầy năng lượng, khiến không gian như bừng sáng dưới ánh đèn và tiếng vỗ tay không ngớt.

Ngày 31/8 và 1/9, Random Dance K-pop – sân chơi đã trở thành "thương hiệu" của Da Nang Downtown sẽ trở lại, tiếp tục mang đến những phút giây cuồng nhiệt cho các tín đồ vũ đạo . Tiếng nhạc sôi động, từng vòng tròn khán giả reo hò cổ vũ, những bước nhảy đầy ngẫu hứng… tất cả tạo nên một không khí phóng khoáng, trẻ trung, đúng chất lễ hội đường phố. Không chỉ vậy, Random Dance còn hứa hẹn mang đến những phần thưởng hấp dẫn, chờ đón những tài năng nhảy hội ngộ tại đây.

Sunny Showcase đầy sôi động với những tài năng nhí đầy nhiệt huyết và bùng nổ

Tuy nhiên, tiêu điểm dịp đại lễ lần này chính là chương trình "Sắc vóc Việt Nam" đầy tự hào diễn ra vào tối 2/9, hứa hẹn mang đến những cảm xúc khó quên trong lòng du khách. Bữa tiệc âm nhạc và diễu hành mang đậm dấu ấn tự hào dân tộc, mở màn bằng hình ảnh dàn đồng ca nhí trong áo cờ đỏ sao vàng đồng diễn bài "Việt Nam tôi". Tiếp đó là những bản nhạc khơi dậy niềm tự hào, kết hợp cùng phần trình diễn đầy nội lực của ban nhạc rock, xen kẽ những trò chơi giao lưu mang đậm chất hội. Đặc biệt, khán giả sẽ được xem trình diễn lân sư rồng đầy khí, kết hợp cùng tiếng trống hội giòn giã.

Ngoài các hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn, ẩm thực là phần không thể thiếu khi du khách tìm đến Da Nang Downtown dịp lễ này. Tại chợ đêm VUI-Fest, du khách sẽ được thưởng thực ẩm thực đường phố, đặc sản Đà Nẵng cho đến các món ngon Á-Âu với với hơn 50 gian hàng ẩm thực, thời trang, đồ thủ công và quà lưu niệm. Một lựa chọn khác tuyệt hơn là nhà hàng Panda với view thơ mộng hướng ra sông Hàn.

Cùng với nhiều chương trình lễ hội đặc sắc, du khách đến Da Nang Downtown dịp Tết Độc lập còn được "xả năng lượng" với các trò chơi cảm giác từ nhẹ đến mạnh. Sẽ thật phấn khích khi trải nghiệm Queen Cobra – tàu lượn dạng treo lớn bậc nhất Việt Nam, hay ngắm toàn cảnh Đà Nẵng trên vòng quay Sun Wheel – "con mắt" của thành phố sông Hàn…

Tàu lượn dạng treo Queen Cobra – một trong những game cảm giác mạnh được săn đón nhất tại Da Nang Downtown

Những ai yêu Đà Nẵng, yêu sự sôi động và muốn tìm một không gian tràn đầy năng lượng dịp Quốc khánh sẽ khó có thể bỏ qua Da Nang Downtown trong những ngày này. Vô số trò chơi hấp dẫn và nhiều góc check-in đặc biệt, "thánh địa giải trí" Da Nang Downtown đang mở rộng cửa để du khách, chào đón một mùa Quốc khánh đặc biệt nhất, trước khi công viên tạm ngừng hoạt động từ 3/9/2025 để nâng cấp.