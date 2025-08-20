Những con phố cờ hoa rực rỡ nhất Hà Nội ngay lúc này, thu hút dân tình đến chụp ảnh check-in

Những ngày cuối tháng 8, Hà Nội đang rộn ràng chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Khắp các tuyến phố Thủ đô được trang hoàng cờ đỏ sao vàng, pano, băng rôn… tạo nên bầu không khí náo nức, sôi động. Trong đó, có một số con phố nổi bật hẳn lên, trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn lưu lại những khung hình đẹp nhất mùa lễ hội.

Phố Hàng Mã - "bầu trời cờ hoa" hot nhất lúc này

Mới đây, phố Hàng Mã đã "thay áo mới" với một bầu trời cờ đỏ rực rỡ. Dọc theo con phố, hàng loạt lá cờ đỏ sao vàng tung bay, tạo thành một khung cảnh đặc biệt thu hút. Đoạn giao cắt giữa phố Hàng Mã và Hàng Lược còn được trang trí thành vòm cờ vô cùng ấn tượng.

Không chỉ có cờ hoa, các cửa hàng tại đây cũng đồng loạt bày bán đủ loại phụ kiện mang đậm dấu ấn quốc kỳ: từ nón lá sơn đỏ, áo phông in sao vàng cho đến băng rôn, ruy băng… Tất cả cùng góp phần biến Hàng Mã thành tâm điểm check-in của người dân và du khách.

Phố Hàng Mã ngập tràn sắc đỏ rực rỡ dịp Quốc khánh (Ảnh: Blog của Rọt)

Phố Ấu Triệu - rực rỡ giữa lòng phố cổ

Trên phố Ấu Triệu, những lá cờ đỏ được treo san sát dọc cả tuyến đường, tạo nên khung cảnh vừa rực rỡ vừa tự hào. Con phố nhỏ bỗng trở thành một "con đường cờ hoa" khiến bất cứ ai đi qua cũng phải ngước nhìn.

Nơi đây không chỉ thu hút các bạn trẻ đến chụp ảnh kỷ niệm, mà còn khiến nhiều du khách quốc tế dừng chân để ghi lại khoảnh khắc đặc biệt của Hà Nội trong những ngày lễ trọng đại.

Người dân và du khách nô nức chụp ảnh trên con phố đầy cờ hoa (Ảnh: Châu Anh)

Phố Lý Nam Đế - góc phố đang hot trên mạng xã hội

Những ngày gần đây, phố Lý Nam Đế cũng trở nên vô cùng "hot" khi được trang trí thành một bầu trời cờ đỏ sao vàng. Nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh phố phường tại đây đã được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, thu hút đông đảo người dân tìm đến để chiêm ngưỡng và lưu giữ kỷ niệm.

Không khí lễ hội lan tỏa khắp con phố trung tâm Hà Nội (Nguồn: TikTok @dungnhixinh0211)

Phố Hoả Lò - check-in cùng di tích lịch sử

Không chỉ phía trước cổng Nhà tù Hoả Lò, mà cả vỉa hè hai bên cũng được giăng kín cờ đỏ sao vàng. Sự kết hợp giữa bầu trời cờ hoa cùng background là bức tường rêu phong và cánh cổng lịch sử của di tích Hoả Lò đã tạo nên những khung hình check-in vừa rực rỡ vừa mang ý nghĩa đặc biệt.

Những góc phố Hà Nội lung linh, trở thành điểm check-in hút giới trẻ (Nguồn: Hoàng Quỳnh Phương)

Những "con phố cờ hoa" không chỉ làm đẹp thêm diện mạo Thủ đô trong những ngày lễ trọng đại, mà còn mang đến cho người dân và du khách một không gian tràn đầy cảm xúc, tự hào dân tộc. Đây chắc chắn là những điểm đến không thể bỏ qua nếu bạn muốn có một bộ ảnh thật ấn tượng trong dịp Quốc khánh 2/9 năm nay.