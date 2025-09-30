“Unbox” 3 hộp bánh Trung thu đang hot: Thiết kế bắt mắt nhưng hương vị có ngon như lời đồn?

Những ngày cận kề Tết đoàn viên, thị trường bánh Trung thu lại “bùng nổ” với những thiết kế hộp ngày càng độc lạ, bắt mắt, “trendy”. Không chỉ là món quà tặng ý nghĩa, mỗi hộp bánh còn mang đến một trải nghiệm thị giác mới lạ, nhanh chóng được săn đón.

Trong đó, bánh Trung thu đến từ Cái Lò Nướng, The 350F và KATINAT khiến dân tình rần rần vì có thiết kế bắt mắt và sáng tạo. Vậy thì hãy cùng Có Như Lời Đồn xem thử thiết kế, concept hộp bánh và hương vị như thế nào nhé!

Bánh Trung thu từ Cái Lò Nướng, The 350F và KATINAT

Cái Lò Nướng: Túi bánh Trung thu Trăng Xinh

Trung thu năm nay, Cái Lò Nướng đã mang đến “làn gió mới” với túi bánh Trung thu Trăng Xinh. Đây là một chiếc túi khá nhỏ nhắn, vừa tay, mỗi túi như thế chứa được 2 chiếc bánh size mini. Thiết kế tổng thể của túi bánh Trung thu Trăng Xinh khá “ăn ảnh” và có thể thu hút thực khách ngay cái nhìn đầu tiên. Theo thông tin được đăng tải từ Cái Lò Nướng, túi bánh có 6 màu khác nhau từ pastel cho đến các gam màu rực rỡ, biến mỗi túi bánh không chỉ là món quà thưởng thức mà còn là món phụ kiện đáng yêu.

Túi bánh Trung thu Trăng Xinh

Bánh Trung thu của Cái Lò Nướng hầu hết là có vị nhân trái cây khá độc đáo được phối hợp với nhau. Có Như Lời Đồn đã lựa chọn 4 nhân bánh đó chính là: Vải Hồng Cánh Sen, Sen Vàng Xoài Dẻo, Mãng Cầu Xiêm Sen, Khế Bưởi Quế Hoa. Tổng thể, tạo hình mỗi chiếc bánh đều khá đặc biệt với hình hoa dập nổi sắc nét, ấn tượng. Phần nhân trái cây có hương vị ngọt dịu và dễ ăn.

4 vị bánh gồm: Vải Hồng Cánh Sen, Sen Vàng Xoài Dẻo, Mãng Cầu Xiêm Sen, Khế Bưởi Quế Hoa

Tuy nhiên, nếu xét riêng thì bánh Vải Hồng Cánh Sen để lại ấn tượng hơn cả nhờ vị vải dịu nhẹ, thơm thoang thoảng quyện cùng sen hồng. Trong khi đó, ba loại bánh Khế Bưởi Quế Hoa, Sen Vàng Xoài Dẻo và Mãng Cầu Xiêm Sen lại có một chút vị chua rất riêng, tạo thành điểm nhấn giúp hương vị tự nhiên của khế, xoài hay mãng cầu trở nên sống động, đậm đà. Với mức giá từ 194.000 đồng cho một túi có hai bánh size mini thì đây sẽ là một lựa chọn thú vị cho những ai muốn đổi vị hoặc tìm một món quà tặng vừa lạ vừa xinh.

The 350F: Hộp bánh Trung thu Mắt Cửa Hội An

Hộp bánh Trung thu của The 350F gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với thiết kế sang trọng, tỉ mỉ, rất thích hợp để làm quà tặng. Theo thông tin từ The 350F đăng tải, thiết kế hộp bánh được lấy cảm hứng từ “mắt cửa” - biểu tượng tinh thần, nét kiến trúc độc bản trong văn hóa tín ngưỡng Hội An. Mỗi hộp 4 bánh đều đi kèm một gói trà Oolong Cao Sơn và một bộ dụng cụ dùng bánh.

Thiết kế hộp bánh được lấy cảm hứng từ “mắt cửa” - văn hoá Hội An

Về phần nhân bánh, mỗi loại bánh lại mang một sắc thái riêng. Bánh thập cẩm xá xíu có vị đậm và thơm mùi ngũ vị hương đặc trưng, tổng thể ăn khá vừa miệng. Bánh hạt sen có nhân mềm, dễ ăn, vị sen nhẹ nhàng hòa cùng hương đậu phộng, vừa bùi vừa thanh.

Mỗi loại bánh của The 350F đều có một hương vị đặc trưng riêng

Hai vị bánh mới lạ là táo đỏ kết hợp cùng long nhãn, hạt sen và vải thiều kết hợp cùng trái thanh long đỏ và mứt cranberry sấy khô lại mang đến những trải nghiệm đáng thử. Nhân táo đỏ mềm, lạ miệng, khi ăn có cảm giác thanh mát như uống nước sâm. Trong khi đó, bánh thanh long gây ấn tượng với lớp vỏ hồng nịnh mắt, vị ngọt đậm, thoảng hương vải thiều. Mức giá từ 923.000 đồng cho một hộp với các tùy chọn vị bánh đa dạng, mang đến nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng.

Đi kèm còn có túi trà và bộ dụng cụ ăn bánh

KATINAT: Hộp bánh Trung thu Chạm Trăng

Hộp bánh Trung thu Chạm Trăng của KATINAT mang phong cách hiện đại, hợp gu giới trẻ. Hộp lớn có hình dáng tròn như mặt trăng, tông màu gradient chủ đạo là xanh và hồng, với 5 chiếc hộp nhỏ hơn được xếp gọn gàng bên trong. Với thiết kế này, KATINAT không chỉ mang đến sản phẩm ẩm thực mà còn là một món quà sang trọng, thích hợp để biếu tặng trong dịp lễ Trung thu.

Hộp ngoài phối màu cực xinh của KATINAT

Hộp bánh Chạm Trăng của KATINAT mang đến một bộ sưu tập 5 hương vị đa dạng, mỗi chiếc bánh là một trải nghiệm độc đáo. Đầu tiên là bánh kim sa phô mai trứng muối với lớp nhân phô mai béo ngậy, mềm mịn, vừa cắn đã tan chảy, quyện trong vị trứng muối mặn mà. Bánh dừa lá dứa lại là sự kết hợp mới mẻ, hương dừa thơm lừng rõ rệt, mang đến một trải nghiệm lạ miệng và thú vị. Với những ai yêu thích vị ngọt nhẹ thì bánh kim sa socola là lựa chọn hoàn hảo, vị socola đậm đà nhưng không quá ngọt gắt, rất vừa miệng.

5 vị bánh độc đáo của KATINAT

Bên cạnh đó, hộp bánh không thể thiếu hai vị bánh mặn truyền thống như tôm sốt Tứ Xuyên và jambon bát bửu. Đây là những hương vị quen thuộc, dễ thưởng thức và được nhiều người ưa chuộng. Hộp bánh Trung thu Chạm Trăng của KATINAT có giá bán là 979.000 đồng cho bộ 5 bánh, mỗi chiếc 100g. Mức giá này tương xứng với một sản phẩm cao cấp, được đầu tư về cả hình thức lẫn chất lượng, mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho mùa Trung thu.

*Bài viết dựa trên cảm nhận của cá nhân người viết. Hãy thử thưởng thức và đưa ra cảm nhận của riêng mình nhé!