Dân mạng "khai sáng" cách ăn bánh dẻo mới được chị em rần rần thử: Không nghĩ mang nướng lại "ngon không tưởng" như vậy

Trước nay nhắc đến bánh dẻo, ai cũng hình dung một chiếc bánh mát tay, vỏ mềm dẻo thơm hương hoa bưởi, cắt lát ăn kèm tách trà là đủ tròn vị. Nhưng mạng xã hội mấy ngày qua đang “khai sáng” một trải nghiệm hoàn toàn mới: Đem bánh dẻo đi nướng sơ. Chỉ vài ba phút nướng trong lò đã đủ để lớp vỏ se lại, mặt bánh hơi rộp, mép viền nứt li ti, nhân bên trong êm mượt như tan ra.

Cách ăn này được tài khoản Bếp Mẹ Nhím chia sẻ trên MXH ngay lập tức được nhiều chị em bắt tay vào thử bên cạnh tren ấn dẹt, để lạnh bánh dẻo. Theo chủ nhân cách ăn này chia sẻ "tuy hơi ngọt nhưng bên ngoài vỏ giòn, bên trong dẻo và thơm nha", "tưởng không ngon mà không tưởng",...

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng nhanh chóng hưởng ứng thử cách nướng bánh dẻo này, còn đề xuất thêm rằng "nên ép dẹp ra nướng sẽ ngon hơn đó mọi người", "cán mỏng rồi bỏ nồi chiên không dầu bao ngon luôn mọi người ơi",....

Cái hay của cách ăn này nằm ở sự chuyển đổi kết cấu. Khi gặp nhiệt vừa phải, bề mặt vỏ bánh dẻo khô nhanh và tạo một lớp màng mỏng như áo khoác giúp giữ hơi ấm bên trong. Phần nhân đậu xanh hay thập cẩm khi ấm lên sẽ mềm và toả mùi rõ hơn, đặc biệt là hương mạch nha, dầu vừng hay chút rượu mai quế lộ vốn dễ “ngủ quên” khi ăn lạnh. Lớp vỏ dẻo dai trở nên gọn gàng, cắn một miếng có độ đàn hồi vừa đủ, không kéo sợi như mochi nhưng lại có nét nịnh miệng riêng.

Cách làm thì đơn giản đến mức không thể thất bại. Với nồi chiên không dầu, làm nóng trước ở mức nhiệt thấp, đặt bánh trên giấy nến và nướng 150 độ trong 2 phút, đảo mặt thêm 1 phút là đủ. Với lò nướng, làm nóng 160 độ, đặt bánh ở rãnh giữa, canh khoảng 3 đến 4 phút tuỳ kích cỡ để mặt bánh chỉ hơi rộp, không để khô.

Phiên bản “nướng nhẹ” cũng mở ra cơ hội biến tấu thỏa thích. Với bánh dẻo nhân đậu xanh, thử quét một lớp dầu dừa thật mỏng trước khi hâm để mùi thơm bốc nhanh và bề mặt bóng nhẹ. Với nhân thập cẩm, rắc thêm tiêu sọ xay siêu mịn lên mặt cắt, vị cay thơm giúp hậu vị bớt ngấy và bật rõ hạt bầu với mứt vỏ quýt bên trong. Nếu là nhân trà xanh hoặc sầu riêng, chỉ nên nướng thật nhanh dưới một phút để giữ mùi, vì các nhân này khá nhạy nhiệt.

Bên cạnh trend ấn dẹt bánh dẻo và để lạnh thì phiên bản bánh dẻo nướng cũng được nhiều người háo hức thử, biết đâu cách ăn này sẽ lại trở thành xu hướng thì sao? Bạn đã thử bánh dẻo phiên bản nướng chưa?