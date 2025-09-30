JSOL dẫn fan khám phá Singapore “full combo”: mạo hiểm, ẩm thực, sống ảo đỉnh cao

Sau MV "Tính lười" ngập tràn khung cảnh lãng mạn ở Singapore, JSOL lại một lần nữa khiến fan bất ngờ khi tung vlog du lịch. Không còn là hình ảnh tổng tài ngôn tình, anh xuất hiện với diện mạo lữ khách trẻ trung, dẫn người hâm mộ khám phá Đảo quốc theo cách sôi động và giàu năng lượng. Từ mua sắm, ẩm thực đến những không gian văn hoá nhiều màu sắc, mỗi điểm dừng chân đều mở ra một góc nhìn mới về Singapore trẻ trung, hiện đại và giàu cảm hứng.

"Một" Singapore bùng nổ năng lượng trẻ trung qua góc nhìn JSOL

Địa điểm ấn tượng đầu tiên phải kể đến trong hành trình của JSOL là Singapore Oceanarium trên đảo Sentosa. Đây là một đại dương thu nhỏ, rộng khoảng 24ha với 22 khu tương tác tái hiện đại dương. Từ hóa thạch sinh vật khổng lồ đến công nghệ bảo tồn hiện đại, mỗi khung cảnh tại đây đều khiến JSOL choáng ngợp và như lạc vào thế giới kỳ ảo.

JSOL mãn nhãn với khung cảnh thủy cung huyền diệu tại Singapore Oceanarium ở đảo Sentosa.

Tiếp đó, JSOL mang đến trải nghiệm cực "chill" và bùng nổ cảm xúc cho người hâm mộ khi thử sức với đường trượt Skyline Luge Sentosa ngoạn mục. Đây là trò xe trượt tự lái trên đường đua thiết kế riêng, đem đến cảm giác phấn khích cho cả gia đình lẫn nhóm bạn. Theo như JSOL chia sẻ, khi lên cáp treo Skyride để đến điểm xuất phát, du khách sẽ được tận hưởng khung cảnh Sentosa và bờ biển phía nam Singapore mà hiếm nơi nào có được.

Không dừng lại ở đó, để đánh dấu một hành trình "bung hết mình", JSOL chọn cú nhảy bungee 47m tại Skypark Sentosa by AJ Hackett. Từ khoảnh khắc rơi tự do nghẹt thở đến tầm nhìn ôm trọn đại dương xanh thẳm, Skypark Sentosa by AJ Hackett được JSOL gợi ý như tọa độ lý tưởng cho những bạn trẻ muốn thử thách giới hạn và lưu giữ kỷ niệm khó quên.

Để tìm cảm hứng mới, vào buổi tối nam ca sĩ đã lựa chọn thử thách chơi Slingshot tại khu Clarke Quay, một trong những trò mạo hiểm nổi bật nhất châu Á. Với trải nghiệm này, anh đã để người xem chiêm ngưỡng khoảnh khắc phóng lên độ cao gần 70m với tốc độ 160km/h đầy phấn khích. Độ cao ấn tượng kết hợp cùng ánh đèn Clarke Quay phản chiếu rực rỡ xuống sông Singapore, hứa hẹn sẽ là một cú kích thích adrenaline mạnh mẽ và khó quên.

JSOL "mukbang" ẩm thực truyền thống đậm chất sáng tạo tại Singapore

Để nạp lại năng lượng, JSOL đã đưa người hâm mộ đến những địa điểm ăn uống vừa lưu giữ hương vị truyền thống vừa phảng phất hơi thở hiện đại.

Nam ca sĩ chọn dừng chân tại En Yeoh’s Bak Kut Teh để thưởng thức món súp sườn heo hầm thảo mộc trứ danh. Ban ngày, nơi đây mang dáng dấp một phòng trà ấm cúng, còn khi đêm xuống lại biến thành quán cocktail bar, nơi những ly cocktail được sáng tạo từ chính hương vị món bak kut teh. Sự kết hợp độc đáo này cho thấy cách Singapore làm mới văn hóa di sản ẩm thực, vừa giữ trọn bản sắc truyền thống vừa mở ra phong cách thưởng thức hiện đại.

JSOL chiêu đãi người hâm mộ bằng bàn ăn không thể "ê hề" hơn tại Keng Eng Kee (KEK) Seafood.

Sau khi rong ruổi khắp thành phố, JSOL còn khám phá ẩm thực Singapore tại Keng Eng Kee (KEK) Seafood, một nhà hàng gia truyền ba đời và được vinh danh trong Michelin Guide 2024. Không gian nơi đây tái hiện tinh thần "zi char" - phong cách ăn uống gia đình đặc trưng của Đảo quốc, nơi món ăn được chế biến nóng hổi, khẩu phần ăn lớn và đặt giữa bàn để mọi người cùng thưởng thức. Các món nổi bật tại đây có thể kể đến như phở xào mặt trăng (Moonlight Hor Fun) đậm vị khói wok, sườn heo sốt cà phê (Coffee Pork Rib) lạ miệng hay cua sốt ớt (chilli crab), cua sốt tiêu đen (pepper crab)…

Hành trình JSOL "chạm" vào những lớp trầm tích của Singapore

Bên cạnh khám phá ẩm thực và những khu vui chơi đầy sắc màu, vlog thú vị của JSOL còn đưa người hâm mộ dạo bước đến những nơi lưu giữ lịch sử và cảnh sắc di sản của Singapore.

Anh chàng chọn ghé thăm khu Clarke Quay, mang đến cho người xem một góc nhìn mới về khu phố nổi tiếng với cả dân bản địa lẫn du khách quốc tế của Singapore. Từng là bến cảng buôn bán nhộn nhịp, Clarke Quay nay trở thành dãy shophouse được bảo tồn bên bờ sông. Với cuộc sống về đêm sôi động và con đường ven sông rực rỡ sắc màu, đây là điểm hẹn lý tưởng để dạo bộ, vui chơi giải trí và ghi lại những khung hình ấn tượng.

Nam ca sĩ thả dáng check-in tại khu Clarke Quay.

Muốn tìm chút lắng đọng, nam ca sĩ trẻ tìm đến khu Fullerton - nơi những công trình tân cổ điển xen lẫn các cao ốc hiện đại. Lối đi dọc bờ sông thơ mộng dẫn thẳng đến Công viên Merlion Park nơi có tượng sư tử biển Merlion nổi tiếng và là điểm must check-in của du khách và Boat Quay, tạo nên cung đường dạo bộ thi vị của Singapore, nơi dòng chảy lịch sử và hiện đại giao thoa rõ nét.

Để đổi gió, chàng ca sĩ sinh năm 1997 còn mang đến cho người xem những trải nghiệm thú vị khi dừng chân tại bảo tàng Peranakan Museum trong khu Civic District. Tòa nhà Tao Nan từ năm 1912 sau khi được trùng tu đã trở thành không gian lưu giữ di sản văn hóa độc đáo của cộng đồng Peranakan. Bên trong của bảo tàng là những hiện vật tinh xảo, từ tranh thêu hạt cườm, đồ nội thất chạm khắc đến trang phục truyền thống, giúp du khách có cái nhìn sống động về một nền văn hóa đặc trưng của Singapore.

Bảo tàng Peranakan Museum trở thành điểm đến đầy thú vị của nam ca sĩ sinh năm 1997 tại Singapore.

JSOL gợi ý địa điểm mua sắm dành cho tín đồ thời trang: Từ KADA Maxwell đến Orchard Road

Để khám phá những phong cách thời trang tại Singapore, JSOL đã dẫn người xem check-in những trung tâm mua sắm thời thượng. Điểm mua sắm đầu tiên mà anh đặt chân đến là KADA Maxwell, một tổ hợp mới kết hợp quán cà phê thủ công, cửa hàng thiết kế và khu vực sáng tạo. Đây vốn là điểm hẹn quen thuộc của giới trẻ yêu thích cà phê và thời trang, đồng thời cũng là nơi du khách có thể chọn cho mình những món quà lưu niệm "độc, lạ".

Theo gợi ý của JSOL, giới trẻ hãy đến KADA Maxwell thưởng thức cà phê rồi dạo quanh các cửa hàng phong cách sống để tìm kiếm món đồ sáng tạo, độc đáo.

Tiếp đó, JSOL còn ghé thăm trung tâm thương mại ION Orchard, thuộc con phố mua sắm nổi tiếng Orchard Road. Nơi đây có hơn 300 cửa hàng, quy tụ các thương hiệu quốc tế xa xỉ hay thiết kế bản địa như In Good Company và Benjamin Barker. Không chỉ nổi bật là điểm đến mua sắm lý tưởng, ION Orchard còn là tọa độ chiêu đãi vị giác. Trong hành trình này, JSOL đã ghi lại khoảnh khắc ghé Prada Caffè, quán cà phê đầu tiên tại Đông Nam Á của Prada. Với không gian đậm chất của một thương hiệu xa xỉ, việc nhâm nhi một tách cà phê ở đây cũng đủ trở thành trải nghiệm vừa sang trọng vừa khác lạ.

Với cách kể chuyện trẻ trung, gần gũi, JSOL đã mang đến hình ảnh một Singapore giàu cảm hứng, đồng thời gợi mở cho giới trẻ hành trình khám phá Đảo quốc theo cách riêng của mình. Đã đến lúc lên lịch cho chuyến đi Singapore, tự mình trải nghiệm trọn vẹn "full combo" mạo hiểm, ẩm thực và sống ảo đỉnh cao mà anh trai JSOL vừa bật mí nhé.