CLIP: Phường đông dân nhất nước đắm chìm trong không khí lễ hội

Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2025) diễn ra từ ngày 17 đến 19-10 tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang thu hút hàng triệu lượt khách đến từ mọi miền đất nước.

Hàng vạn người đổ về Lễ hội Nguyễn Trung Trực ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

Từ tối 17-10, hàng vạn khách thập phương đã có mặt tại khắp các ngã đường từ công viên Nguyễn Trung Trực chạy dài đến khu di tích mộ và đình Anh hùng Nguyễn Trung Trực ở phường Rạch Giá để hòa vào không khí lễ hội cùng người dân địa phương trước giờ khai mạc.

Tối 17-10, người dân khắp nơi đã đổ về phường Rạch Giá để hòa mình vào không khí lễ hội

Sáng 18-10, dòng người đổ về tham gia lễ hội, dâng hương đền thờ Anh hùng Nguyễn Trung Trực càng đông. Không khí lễ hội bao trùm trên khắp các tuyến đường ở phường đông dân nhất nước. Tại các ngã đường dẫn về khu vực đền thờ đông nghẹt người, các trụ sở cơ quan nhà nước cũng được tận dụng để phục vụ lễ hội.

Không khí lễ hội tràn ngập khắp các tuyến đường trung tâm phường Rạch Giá vào sáng 18-10

"Biển người" đông nghẹt trước đền thờ ông Nguyễn Trung Trực ở phường Rạch Giá

Dịp này, ban tổ chức đã bố trí 6 trại cơm, 2 trại bánh xèo, 2 trại tàu hũ và chỗ nghỉ phục vụ miễn phí cho khách ở xa. Người dân và doanh nghiệp địa phương đã đóng góp hàng trăm tấn gạo, gần chục tấn đường, hơn 4 tấn nếp, 8 tấn đậu nành, 5.000 chai nước tương, 4.000 lít dầu ăn… và nhiều nhu yếu phẩm khác để phục vụ lễ hội.

Ngoài ra, còn có hơn 3.000 người tình nguyện tham gia nấu ăn, dọn vệ sinh, phát thuốc miễn phí…

Lễ hội đình thần Nguyễn Trung Trực là lễ hội truyền thống được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2023.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang, năm nay địa phương dự kiến đón hơn 1 triệu lượt khách về chiêm bái, thắp hương tưởng nhớ Anh hùng Nguyễn Trung Trực.

Một số hình ảnh tại lễ hội