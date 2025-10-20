Nóng: AirAsia đang đàm phán mua cổ phần Vietravel Airlines

Tờ BangkokPost đưa tin, Tony Fernandes, Tổng Giám đốc điều hành Capital A Bhd (tập đoàn mẹ của hãng hàng không AirAsia), hiện đang trong giai đoạn đầu của các cuộc đàm phán nhằm mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam (Vietravel). Động thái này nằm trong chiến lược của tập đoàn hàng không Malaysia nhằm mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam – một trong những thị trường hàng không phát triển nhanh nhất Đông Nam Á.

Theo các nguồn tin, AirAsia đang xem xét mua một phần nhỏ cổ phần của Vietravel, do Việt Nam hiện giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong các hãng hàng không ở mức tối đa 34%. Tuy nhiên, các bên nhấn mạnh rằng cuộc thảo luận vẫn đang ở giai đoạn đầu và mọi điều khoản có thể thay đổi.

Phía AirAsia hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Trong khi đó, Vietravel cho biết trong một tuyên bố rằng doanh nghiệp đang tích cực đàm phán với các nhà sản xuất máy bay và hãng hàng không quốc tế để mở rộng đội bay và mạng lưới đường bay, song chưa tiết lộ chi tiết về bất kỳ giao dịch cụ thể nào. “Kết quả của các cuộc đàm phán sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp”, Vietravel nêu rõ.

Tại Hội nghị CEO Toàn cầu của Forbes tổ chức ở Jakarta hôm thứ tư, ông Tony Fernandes xác nhận rằng các cuộc đàm phán đang “tiến triển rất tốt” với một đối tác duy nhất, nhưng từ chối tiết lộ thêm chi tiết.

“Chúng tôi chỉ còn vài điều khoản nữa là có thể tiến tới ký kết biên bản ghi nhớ”, ông nói.

Việt Nam được xem là một trong những thị trường hàng không tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á. Lượng hành khách đã phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, nhờ sự mở rộng của tầng lớp trung lưu, nhu cầu đi lại nội địa tăng và lượng khách quốc tế ổn định từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Tuy nhiên, thị trường này cũng cạnh tranh khốc liệt. Tuần này, hãng hàng không mới Sun PhuQuoc Airways tuyên bố kế hoạch mua 100 máy bay Airbus và Boeing trong vòng 5 năm để gia nhập thị trường hàng không đang “chật chội” của Việt Nam.

Hiện nay, Vietnam Airlines và VietJet Air vẫn là hai hãng dẫn đầu, trong khi Bamboo Airways – dù quy mô nhỏ hơn – cũng đang tìm cách mở rộng kinh doanh.

AirAsia trở lại “giấc mơ Việt Nam” sau lần thất bại năm 2019

Trước đó, vào năm 2019, AirAsia từng hủy kế hoạch liên doanh với Gumin Co và Hai Au Aviation JSC để lập một hãng hàng không giá rẻ tại Việt Nam, song hãng vẫn nhấn mạnh rằng Việt Nam là thị trường chiến lược nhờ vị trí địa lý thuận lợi và tiềm năng tăng trưởng lớn.

Tháng trước, ông Tony Fernandes một lần nữa xác nhận rằng AirAsia đang đàm phán với một đối tác trong nước, nhưng chưa đạt được thỏa thuận chính thức.

“Không có gì bí mật khi tôi đã mong muốn được hoạt động tại Việt Nam từ lâu. Là một hãng hàng không ASEAN, việc có mặt tại một trong những quốc gia năng động nhất khu vực là điều tất yếu”, ông Fernandes chia sẻ bên lề Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN 2025 tổ chức hồi tháng 9.

