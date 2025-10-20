Bất ngờ với thị trường quà tặng 20-10, khi thịt cá cũng trở thành quà tặng

Ngày 19-10, ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động tại nhiều cửa hàng, siêu thị ở TP HCM, không khí mua sắm cho ngày 20-10 khá sôi động với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho phái đẹp.

Bó hoa rau củ tại siêu thị Co.op Mart tặng cho khách hàng nữ mua sắm sớm

Co.opMart Rạch Miễu (phường Cầu Kiệu) có nhiều khu vực trưng bày hoa, giỏ trái cây, mỹ phẩm,… rất tiện làm quà.

Khu vực mỹ phẩm, một bộ sữa tắm thương hiệu Lux có giá dưới 120.000 đồng (sau khuyến mãi) đã bán hết sản phầm của chương trình khuyến mãi từ tối 18-10.

Các giỏ quà 20-10 tại Co.opMart Rạch Miễu

Các giỏ hoa cao cấp vắng bóng

Khu vực hoa tươi, các giỏ hoa từ 139.000 – 379.000 đồng/giỏ với các loại hoa như: hải đường, hồ điệp, hoa hồng bán mạnh nhất, sức mua cao hơn ngày thường khoảng 30%. Tuy nhiên, nhân viên phụ trách cho hay sức mua không bằng những năm trước do kinh tế khó khăn.

Đặc biệt, những năm trước, vào dịp 20-10, các giỏ hoa 700.000 – 800.000 đồng/giỏ bán rất chạy thì nay hiếm khách mua.

Một bộ mỹ phẩm cháy hàng nhờ chiến lược khuyến mãi tốt

Đại diện Saigon Co.op cho hay năm nay xu hướng tiêu dùng "xanh - thiết thực" đang định hình thị trường quà tặng 20-10 năm nay.

Tại các siêu thị còn có chương trình tặng bó hoa rau củ "chuẩn xanh" – món quà sáng tạo và thân thiện môi trường, thay cho những bó hoa truyền thống dành cho 20 khách hàng nữ đầu tiên mua sắm tại siêu thị ngày 19-10.

Các giỏ quà kết hợp hoa và trái cây tươi được ưa chuộng

Người tiêu dùng có nhiều lựa chọn quà tặng 20-10

Tại siêu thị Farmer Market ngã tư đường Hai Bà Trưng – Nguyễn Thị Minh Khai ở khu vực trung tâm TP HCM, nhân viên đang tất bật gói quà cho ngày 20-10 cho các doanh nghiệp tặng nhân viên, đối tác.

Các phần quà thiết kế sẵn có giá phổ biến từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng, chủ yếu là trái cây nhập khẩu và hoa.

Ông Võ Thanh Lộc, Giám đốc Thương mại hệ thống Farmers Market, cho biết điểm mới của năm nay là xu hướng chọn quà thiết thực, nhiều nơi thay thế toàn bộ hay một phần chi phí dành cho hoa chuyển sang trái cây. Do đó, các phần quà vừa kết hợp trái cây và hoa được khách hàng chọn nhiều nhất.

Các phần quà thiết thực được ưu tiên

Thực phẩm tươi sống thành quà tặng

"Kinh tế khó khăn, thị trường có phần trầm lắng nhưng khách hàng đang dịch chuyển từ cửa hàng nhỏ lẻ, giá rẻ sang những nơi có có xuất hóa đơn GTGT đầy đủ. Chính vì vậy, các điểm bán chính quy có lượng khách đông hơn" – ông Lộc nói.

Trong khi đó, đại diện Organic Food cho biết khách hàng chuộng hộp quà đồ tươi, với mức giá từ 1 – 1,5 triệu đồng.