Bóc thử mì Hảo Hảo mua ở miền Nam và miền Bắc: Phát hiện sự khác nhau bất ngờ, liệu có đúng như "tin đồn"?

Nếu là tín đồ của mì ăn liền, đặc biệt là "fan ruột" của Hảo Hảo, hẳn nhiều người sẽ không khỏi tò mò trước 1 "tin đồn" về sự khác biệt khi mua loại mì này ở miền Bắc và miền Nam. Theo lời kể của nhiều cư dân mạng, gói mì Hảo Hảo tôm chua cay - vị được yêu thích nhất - lại có sự khác biệt giữa sản phẩm được bán ở 2 miền, cụ thể là ở gói gia vị.

Cư dân mạng phát hiện sự khác biệt bất ngờ

Câu chuyện bắt đầu khi một tài khoản mạng xã hội chia sẻ rằng gói mì Hảo Hảo mua ở TP.HCM có gói gia vị màu xanh, trong khi gói cùng loại mua tại Hà Nội lại là màu nâu. Không chỉ vậy, người này còn khẳng định hương vị cũng khác nhau rõ rệt: "Mì miền Nam ăn có vị ngọt hơn, còn mì ngoài Bắc lại đậm đà và hơi mặn. Ngay lập tức, bài đăng này nhận được hàng nghìn lượt bình luận.

(Ảnh minh hoạ)

Để kiểm chứng "tin đồn", 2 bạn trẻ sống ở Hà Nội và TP.HCM đã cùng nhau mở gói mì Hảo Hảo tôm chua cay và quay lại quá trình "khui hàng". Quả thật, ngay khi bóc ra, sự khác biệt đầu tiên đã hiện rõ: gói gia vị trong mì ở TP.HCM in màu xanh, còn ở Hà Nội lại là màu nâu.

Mì Hảo Hảo mua tại Hà Nội (trái) và tại TP.HCM (phải)

Tuy nhiên, khi quan sát phần thông tin sản xuất, cả hai gói đều ghi chung một địa điểm là nhà máy Acecook Việt Nam tại Hưng Yên. Như vậy, ít nhất về mặt xuất xứ thì không có sự khác biệt nào đáng kể như tin đồn.

Mì Hảo Hảo mua tại Hà Nội (trái) và tại TP.HCM (phải)

Điều khiến người ta tiếp tục bàn tán chính là hương vị. Dù đều là "mì tôm chua cay", song nhiều người cảm nhận rõ ràng mì ở miền Nam có vị chua ngọt dịu hơn, còn ở miền Bắc thì cay và mặn hơn chút. Điều này nghe qua tưởng vô lý nhưng lại khá hợp lý nếu xét đến thói quen ẩm thực của hai miền: người miền Nam thích vị ngọt, trong khi người miền Bắc lại chuộng hương vị đậm đà, mặn mà.

Sự tinh tế trong khẩu vị hay chỉ là ngẫu nhiên?

Hiện tại, nhà sản xuất chưa lên tiếng chính thức về việc có điều chỉnh công thức theo vùng miền hay không. Tuy nhiên, không ít cư dân mạng cho rằng nếu đúng là có sự khác biệt nhỏ trong tỉ lệ gia vị để phù hợp khẩu vị từng khu vực thì đó là điểm cộng thú vị.

Một tài khoản bình luận: "Nếu Hảo Hảo làm vậy thật thì quá tinh tế, vì rõ ràng người miền Nam - Bắc có khẩu vị khác nhau, nên điều chỉnh nhẹ cho hợp lý cũng là điều hay." Trong khi đó, một số người lại cho rằng sự khác biệt có thể chỉ đến từ cảm nhận cá nhân hoặc từ lô sản xuất khác nhau.

(Ảnh minh hoạ)

Dù đúng hay sai, câu chuyện về sự khác nhau giữa mì Hảo Hảo ở 2 miền vẫn khiến cộng đồng mạng bàn tán rôm rả.

Suy cho cùng, có thể "tin đồn" này chỉ là một phát hiện ngẫu nhiên, nhưng lại cho thấy một điều thú vị: đôi khi, những sản phẩm tưởng như quen thuộc đến mức chẳng ai để ý vẫn còn nhiều điều bất ngờ để khám phá. Và Hảo Hảo - món mì quốc dân của người Việt - lại một lần nữa chứng minh rằng, dù đơn giản, nó vẫn đủ sức tạo nên những cuộc trò chuyện sôi nổi khắp mạng xã hội.