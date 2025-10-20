Lẩu khế miền Trung khiến thực khách Hà thành phải ấn tượng

Ẩm thực Việt vốn nổi tiếng bởi sự tinh tế, đa dạng và khả năng giữ trọn “hồn quê” trong từng món ăn. Từ Bắc chí Nam, nguyên liệu tươi và cách chế biến khéo léo luôn là bí quyết tạo nên hương vị vừa thanh đạm, vừa đậm đà bản sắc. Giữa nhịp sống sôi động, Cuốn Xanh mang đến một không gian ấm cúng, nơi thực khách tìm thấy sự an yên qua từng bữa ăn “xanh”.

Cuốn Xanh là một nhà hàng phục vụ món Việt Nam chuẩn vị quê hương

Cuốn Xanh không chỉ là một nhà hàng mà còn là một không gian ẩm thực tinh tế, nơi tinh hoa món cuốn Việt được gói ghém một cách trọn vẹn và sáng tạo. Lựa chọn món cuốn làm "trái tim" trong thực đơn, Cuốn Xanh đã chinh phục thực khách bằng sự tươi mới, ít dầu mỡ và hương vị thanh đạm, đúng với xu hướng "ăn lành, sống xanh" đang thịnh hành.

Bước vào Cuốn Xanh, thực khách sẽ cảm nhận được sự kết hợp giữa phong cách đồng quê mộc mạc đầy ấm cúng nhưng cũng không kém phần hiện đại. Nơi đây không chỉ giữ nguyên tinh thần cốt lõi của món cuốn truyền thống - tươi, thanh, hài hòa mà còn khiến thực khách phải chú ý qua các món ăn sáng tạo, khá lạ như cuốn tôm thịt bỗng rượu, chạo tôm cuốn dừa non hay bánh tráng cuốn thịt heo giòn bì. Ngoài ra còn các món ăn cũng hấp dẫn không kém như: Bánh tráng cuốn thịt heo hấp, nộm chân gà pha lê, đậu pháp xào trứng non,...

Món cuốn là "trái tim" trong thực đơn của Cuốn Xanh

Điều làm nên sự khác biệt của Cuốn Xanh nằm ở khâu chọn nguyên liệu tươi ngon mỗi ngày và đặc biệt là nước chấm được pha chế riêng, chuẩn vị chua - cay - mặn - ngọt cho từng loại cuốn. Sự tinh tế trong cách chế biến và phục vụ đã giúp Cuốn Xanh trở thành một điểm đến quen thuộc khiến thực khách cảm thấy ấm áp như trở về nhà. Anh Tạ Bình Minh - chủ nhà hàng chia sẻ: "Tôi không muốn mở một quán ăn chỉ để bán món ngon. Tôi muốn tạo ra một nơi mà khi người ta bước vào họ thấy thân quen như trở về nhà, ăn một bữa cơm mà hồn Việt vẫn còn nguyên vẹn."

Cuốn Xanh có rất nhiều món ăn hấp dẫn

Nếu món cuốn là biểu tượng của tinh thần “ăn lành, sống xanh”, thì Lẩu Khế Miền Trung lại là linh hồn của Cuốn Xanh. Món lẩu này đã nhanh chóng trở thành món ăn khiến thực khách Hà thành thương nhớ. Khác với các loại lẩu truyền thống khác, Lẩu Khế gây ấn tượng bởi hương vị chua thanh tự nhiên của trái khế, hòa quyện một cách hoàn hảo với nước dùng ngọt dịu được ninh từ xương và hải sản tươi sống.

Món lẩu khế khiến thực khách Hà thành thương nhớ

Lẩu Khế tại Cuốn Xanh không chỉ mang đến một trải nghiệm vị giác mới lạ mà còn khơi gợi những ký ức ẩm thực dân dã, chân chất của miền Trung. Theo lời chia sẻ của chủ nhà hàng, món lẩu này là sự gìn giữ một hương vị ký ức, được điều chỉnh để phù hợp với khẩu vị đa dạng của cả ba miền, nhưng vẫn giữ trọn tinh thần cốt lõi: đậm đà, tươi mát và dân dã.

Nhiều thực khách sau khi thưởng thức món Lẩu Khế nhận xét rằng nước lẩu có vị vừa ăn, hợp khẩu vị người Hà Nội. Hương vị thanh nhẹ, dễ chịu và đặc biệt không bị gắt ở hậu vị, tạo cảm giác ngon miệng và dễ chịu khi dùng.

Có thể nói, Cuốn Xanh vì thế trở thành điểm hẹn thân quen của những ai yêu ẩm thực Việt, nơi mỗi món ăn đều chứa đựng sự chân thành và tâm huyết trong việc giữ gìn hương vị truyền thống giữa lòng thành phố hiện đại.