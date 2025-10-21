T.U.N.G dining là nhà hàng thế nào?

Vừa mới đây, thông tin về việc chủ nhà hàng T.U.N.G dining bị truy tố vì trốn thuế đã nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Không chỉ là một trong những nhà hàng fine dining nổi tiếng tại Hà Nội, T.U.N.G dining còn từng liên tiếp 3 năm có mặt trong danh sách Michelin Selected. Bởi vậy, các thông tin về nhà hàng này càng thu hút sự chú ý của dân mạng ở thời điểm hiện tại.

(Ảnh: T.U.N.G dining)

Quá trình hình thành và phát triển

T.U.N.G Dining được thành lập vào năm 2018 tại Hà Nội. Ngay từ khi ra đời, nhà hàng đã lựa chọn mô hình tasting menu (thực đơn nếm thử), một hình thức phổ biến trong fine dining quốc tế nhưng còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Thay vì phục vụ món chính truyền thống, hình thức này mang đến nhiều món nhỏ, được sắp xếp theo trình tự nhằm dẫn dắt trải nghiệm vị giác của khách hàng.

Theo nhà hàng, mô hình này cho phép họ thử nghiệm và thay đổi thực đơn linh hoạt theo mùa, theo nguồn nguyên liệu hoặc theo ý tưởng sáng tạo. Mỗi món ăn được thiết kế với phần trình bày và cấu trúc riêng, nhằm mang lại cảm giác mới lạ qua từng giai đoạn của bữa ăn.

(Ảnh: T.U.N.G dining)

Theo phần giới thiệu trên trang web chính thức, nhà hàng mô tả mình là "một không gian nhỏ gọn, ấm cúng, nơi thực khách có thể tìm thấy những khoảnh khắc hạnh phúc giản đơn trong cuộc sống". Cái tên T.U.N.G là viết tắt của 4 từ tiếng Anh: Twisted (Độc đáo), Unique (Khác biệt), Natural (Tự nhiên) và Gastronomique (Sành ăn) - thể hiện triết lý vận hành mà nhà hàng theo đuổi.

Khác với hình ảnh sang trọng thường thấy trong mô hình fine dining truyền thống, T.U.N.G dining cho biết họ hướng đến một phong cách phục vụ thân thiện và gần gũi hơn. Không chỉ tập trung vào món ăn, nhà hàng đặt trọng tâm vào tổng thể trải nghiệm - từ không gian, âm thanh, ánh sáng cho đến cách món ăn được trình bày. Theo chia sẻ từ phía nhà hàng, đây không chỉ là nơi phục vụ bữa ăn mà còn là "sân khấu" nơi những sản phẩm thủ công như nước ép lên men, bia đặc biệt hay thảo mộc hữu cơ được thể hiện như những tác phẩm sáng tạo.

(Ảnh: T.U.N.G dining)

Sau một thời gian hoạt động, T.U.N.G Dining dần được biết đến trong cộng đồng yêu ẩm thực, đặc biệt là nhóm khách hàng tìm kiếm trải nghiệm fine dining ở Hà Nội. Nhà hàng sau đó tiếp tục duy trì quy mô nhỏ, đặt trọng tâm vào việc phục vụ số lượng giới hạn khách mỗi buổi để đảm bảo chất lượng món ăn và trải nghiệm cá nhân hóa.

Phong cách ẩm thực và mức giá

Theo giới thiệu, ẩm thực của T.U.N.G dining được định hướng theo hướng kết hợp nguyên liệu Việt Nam với kỹ thuật hiện đại, tập trung vào việc giữ trọn hương vị tự nhiên và sự cân bằng trong món ăn. Mỗi thực đơn gồm nhiều món nhỏ, thay đổi theo mùa hoặc chủ đề sáng tạo mà nhà hàng công bố định kỳ.

(Ảnh: T.U.N.G dining)

Nhà hàng cho biết họ hạn chế sử dụng mỡ và kem - 2 thành phần phổ biến trong ẩm thực phương Tây - và thay vào đó ưu tiên rau củ cùng các kỹ thuật nấu nướng lành mạnh hơn. Triết lý này nhằm "giữ nguyên hương vị thật nhất của nguyên liệu", đồng thời thể hiện cách tiếp cận đương đại với nguyên liệu Việt.

Giá của T.U.N.G Dining dao động từ khoảng 500.000 đến 2.000.000 đồng/người, thuộc phân khúc cao cấp trong thị trường ẩm thực Hà Nội.

Một số ghi nhận quốc tế

T.U.N.G dining từng xuất hiện trong nhiều bảng xếp hạng và danh sách ẩm thực quốc tế. Năm 2021, nhà hàng được xướng tên trong Top 100 Nhà hàng tốt nhất châu Á, theo danh sách Asia's 50 Best Restaurants. Đến năm 2023, T.U.N.G có mặt trong "La Liste 2023" - bảng tổng hợp các nhà hàng được đánh giá cao trên toàn cầu.

Ngoài ra, T.U.N.G dining cũng được ghi nhận trong danh sách Michelin Selected tại Việt Nam các năm 2023, 2024 và 2025 – danh hiệu dành cho các nhà hàng được Michelin đánh giá có tiềm năng đạt sao trong tương lai, dựa trên chất lượng món ăn, nguyên liệu, kỹ thuật chế biến và sự ổn định trong phục vụ.

(Ảnh: T.U.N.G dining)

Trải qua hơn 6 năm hoạt động, T.U.N.G dining đã trở thành một trong những địa chỉ fine dining được biết đến tại Hà Nội, đồng thời là đại diện hiếm hoi của Việt Nam có tên trong các bảng xếp hạng quốc tế. Dù gây chú ý ở nhiều khía cạnh, nhà hàng hiện vẫn được theo dõi chủ yếu ở góc độ chuyên môn - như cách tiếp cận nguyên liệu địa phương, cách vận hành tasting menu hay khả năng duy trì chất lượng ổn định trong mô hình fine dining tại Việt Nam.