1 nhà hàng đạt MICHELIN sau 6 tháng: Chuyên phục vụ món Anh độc lạ, là nơi tổ chức sự kiện vô cùng ý nghĩa cho phái nữ

Những nhà hàng thuộc khách sạn được Michelin vinh danh đang trở thành điểm đến "hot" của TP.HCM. Trong đó phải kể đến The Albion by Kirk Westaway tại Hôtel des Arts Saigon và Akuna tại Le Méridien Saigon là một trong những điểm đến không thể bỏ qua của dân sành ăn. Đặc biệt là hai nơi này cũng thường xuyên được nhiều đơn vị tổ chức những sự kiện vô cùng ý nghĩa, nhất là The Albion by Kirk Westaway tại Hôtel des Arts Saigon sắp tới sẽ là nơi được MGallery Collection lựa chọn tổ chức chương trình dạ tiệc từ thiện Pink October (Tháng Nơ Hồng) vào ngày 9/10/2025.

Ngày càng có nhiều nhà hàng thuộc khách sạn được vinh danh tại Michelin

Trong vài năm trở lại đây, TP.HCM không chỉ nổi tiếng với đa dạng văn hóa và nhịp sống hiện đại mà còn tăng dần khẳng định vị trí trên bản đồ ẩm thực khu vực. Nhiều khách sạn cao cấp đã trở thành điểm đến yêu thích của dân sành ăn khi sở hữu nhà hàng được vinh danh trong danh sách Michelin. Điều này không chỉ nâng tầm trải nghiệm lưu trú mà biến mỗi bữa ăn trở thành một hành trình khám phá đầy cảm hứng.

Ngày càng có nhiều nhà hàng tọa lạc tại khách sạn đạt Michelin

Trong đó, danh sách MICHELIN Guide năm 2025 đã có 1 nhà hàng trong chuỗi khách sạn của tập đoàn Marriott International đó là nhà hàng fine dining Akuna tại khách sạn Le Méridien Saigon được trao tặng một sao Michelin. Được biết, phong cách ẩm thực của Akuna vô cùng đa dạng, nhà hàng sẽ thường xuyên thay đổi thực đơn để mang đến một trải nghiệm phong phú cho thực khách. Điều chinh phục thực khách nhất là khi sử dụng nguyên liệu bản địa, thảo mộc và gia vị của Việt Nam.

Nhà hàng fine dining Akuna tại khách sạn Le Méridien Saigon

Bên cạnh đó, một trong những nhà hàng cũng được nhiều thực khách yêu thích không kém đó chính là The Albion by Kirk Westaway, nhà hàng được ghi nhận trong danh sách Michelin Selected (Nhà hàng được Michelin lựa chọn) chỉ hơn sáu tháng sau khi khai trương. Nhà hàng tọa lạc tại tầng 23 của khách sạn Hôtel des Arts Saigon, nổi tiếng với ẩm thực Anh đương đại tinh tế và sáng tạo.

The Albion by Kirk Westaway tại khách sạn Hôtel des Arts Saigon vừa được Michelin vinh danh chỉ trong 6 tháng hoạt động

Nhà hàng The Albion by Kirk Westaway nổi tiếng với cách chế biến món ăn độc đá, sự biến tấu từ các món cổ điển như dâu tây & kem, gà nướng & húng tây, và cả món “fish & chips” vốn nổi tiếng của nước Anh. Thực đơn tại nhà hàng cũng sáng tạo không kém khi chia thành 4 phần đặc biệt: Let’s Begin (Khởi đầu), Main Courses (Bữa chính), To Share (Để chia sẻ), và Something Sweet (Sự ngọt ngào) với đa dạng các món ăn hấp dẫn.

Sự kiện ý nghĩa được tổ chức tại khách sạn đạt Michelin trong vòng 6 tháng

Sắp tới đây, nhà hàng The Albion by Kirk Westaway tại khách sạn Hôtel des Arts Saigon sẽ là nơi được MGallery Collection tổ chức dạ tiệc từ thiện Pink October (Tháng Nơ Hồng) vào ngày 9/10/2025. Đây là sự kiện thường niên, thể hiện tinh thần sẻ chia và lan tỏa giá trị tốt đẹp của thương hiệu MGallery trong cuộc chiến chống ung thư vú, nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích phòng ngừa căn bệnh này.

Dạ tiệc từ thiện Pink October (Tháng Nơ Hồng)

Buổi dạ tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng The Albion by Kirk Westaway

Dạ tiệc Pink October là sự kiện kết hợp giữa ẩm thực và hoạt động gây quỹ. Khách tham dự sẽ thưởng thức một đêm tiệc tinh tế với thực đơn đặc biệt và các tiết mục nghệ thuật và còn được chào đón bằng cocktail và món nhẹ trước bữa tối chính thức. Điểm nhấn của sự kiện là sự góp mặt của ca sĩ Hồng Nhung với vai trò khách mời. Cô sẽ chia sẻ câu chuyện vượt qua ung thư vú, truyền cảm hứng và kêu gọi phụ nữ chủ động tầm soát ung thư. Ngoài ra, chương trình còn tổ chức phiên đấu giá từ thiện, toàn bộ doanh thu sẽ được gửi đến Mạng lưới Ung thư Vú Việt Nam (BCNV) để hỗ trợ bệnh nhân.

Điểm nhấn của sự kiện là sự góp mặt của ca sĩ Hồng Nhung với vai trò khách mời

Vé tham dự dạ tiệc từ thiện Pink October có giá là 3,500,000++ VND/1 người. Việc tham dự không chỉ giúp thực khách tận hưởng một đêm tiệc trọn vẹn với hành trình ẩm thực tinh tế và âm nhạc giàu cảm xúc, mà còn chung tay mang đến nguồn động viên và hỗ trợ thiết thực cho bệnh nhân ung thư vú trên khắp Việt Nam.