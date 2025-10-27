Sound Freedom by VinaPhone mùa 3 chính thức khởi động: Bùng nổ âm nhạc – Kết nối công nghệ trên toàn quốc

Không chỉ là một hành trình âm nhạc, Sound Freedom by VinaPhone còn là hành trình văn hoá và kết nối, nơi những người bạn khắp cả nước hoà chung một nhịp đập, tiếp nối định vị nhiều năm của VinaPhone là đưa đại nhạc hội về các tỉnh để giúp các bạn trẻ có cơ hội gặp gỡ thần tượng ngay tại địa phương.

Sân khấu, âm thanh và hiệu ứng quy mô hoành tráng của Sound Freedom by VinaPhone ở Nghệ An (8/10)

Năm nay có thể nói là năm "bội thu" concert của dàn nghệ sĩ trong nước và quốc tế khiến dân tình đứng ngồi không yên. Tuy nhiên, các concert thường tập trung ở các thành phố lớn, khiến cho khán giả tại các tỉnh chỉ biết ngậm ngùi ngóng trông.

Chính vì vậy, thay vì chỉ tổ chức ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng… VinaPhone đã mang những đại nhạc hội với những dấu ấn chưa từng có, những bữa tiệc thăng hoa, bùng cháy cảm xúc, các tiết mục bùng nổ của dàn line-up hàng đầu đến các tỉnh thành. Nhiều bạn trẻ đã phải thốt lên: "Chưa bao giờ mình được thưởng thức một đêm nhạc ngay tại thành phố quê mình mà hoành tráng thế này. Các màn trình diễn đỉnh cao, mang đến bao nhiêu cung bậc cảm xúc từ sôi động, cuồng nhiệt cho đến lắng đọng vì những phút giây "quá đã" được ở bên bạn bè, người thân."

Chuỗi dự án âm nhạc đặc sắc quy tụ nhiều dàn sao hot hit.

Chuỗi đại nhạc hội đình đám Sound Freedom by VinaPhone mùa 3 (2025) sẽ chính thức mở màn tại Ninh Bình vào đêm 1/11/2025, quy tụ dàn nghệ sĩ V-Pop được yêu thích như QUANG HÙNG MASTERD mang năng lượng bùng nổ cùng loạt hit viral; Em Xinh Say Hi Muộii với phong cách đáng yêu nhưng "cực cháy" trên sân khấu cùng các nghệ sĩ Hà Myo, Ha Dung Hoàng Phạm, Duy Văn Phạm, DJ Hino… hứa hẹn "thổi bùng" không khí ngay từ những con beat đầu tiên. Sự kiện mở cửa tự do, tuy nhiên khách hàng tại Ninh Bình có thể sở hữu vé Fanzone vị trí đứng gần sân khấu cùng nhiều quà tặng hấp dẫn khi hoà mạng VinaPhone và đăng ký gói cước trên 50.000đ hoặc dịch vụ Internet Wi-Fi VNPT trong thời gian diễn ra chương trình.

Đặc biệt, Sound Freedom mùa 3 sẽ được VinaPhone "nâng cấp full set" từ sân khấu, âm thanh, ánh sáng cho đến công nghệ tương tác số, biến mỗi đêm diễn thành một lễ hội trọn vẹn, mang âm nhạc và công nghệ đến gần hơn với người trẻ trên khắp Việt Nam.

Đặc biệt, mùa này VinaPhone "chơi lớn", mang cả vũ trụ công nghệ vào lễ hội. Tại mỗi điểm dừng, khán giả không chỉ chìm đắm trong âm nhạc mà còn có thể trải nghiệm mạng 5G siêu tốc, tha hồ livestream, quay clip và chia sẻ "khoảnh khắc cháy" theo thời gian thực. Khu game và mini game công nghệ sôi động, khu trải nghiệm ứng dụng MyVNPT với loạt tiện ích số cực chill, và ưu đãi dành riêng cho hội viên VinaPhone Plus sẽ biến sự kiện thành đúng kiểu "vừa quẩy, vừa chill, vừa nhận quà".

Hàng chục nghìn khán giả Nghệ An đã tập trung về Quảng trường Hồ Chí Minh (8/10)

Từ 2023 đến nay, Sound Freedom by VinaPhone đã nhanh chóng trở thành chuỗi nhạc hội hot nhất dành cho giới trẻ Việt, từng "càn quét" hàng loạt địa phương từ Hải Phòng, Nghệ An, Buôn Ma Thuột đến Bình Dương, Cần Thơ, Cà Mau. Ở đâu có Sound Freedom, ở đó có hàng chục nghìn bạn trẻ cùng "cháy" dưới âm nhạc và ánh sáng, cùng hàng triệu lượt xem livestream trên mạng xã hội. Mùa 2 (2024) tiếp tục ghi dấu ấn với hành trình Thanh Hóa, Bình Dương, Gia Lai, Kiên Giang, Cần Thơ, Cà Mau.

Sự kiện Sound Freedom by VinaPhone bùng nổ mãn nhãn tại Cà Mau.

Với mùa 3, hành trình này trở lại hoành tráng hơn, công nghệ hiện đại hơn, và "chất trẻ" cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ninh Bình, vùng đất giao thoa giữa di sản và sức trẻ sẽ là nơi khởi đầu cho mùa lễ hội mới, nơi âm nhạc, công nghệ và cảm xúc hòa làm một.

Sau đêm mở màn tại Ninh Bình ngày 1/11/2025, Sound Freedom by VinaPhone sẽ tiếp tục "đổ bộ" các tỉnh, thành: Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau trong tháng 11 và 12.

Quá lâu rồi giới trẻ Cà Mau mới được quẩy sự kiện âm nhạc quy mô lớn như Sound Freedom by VinaPhone.

Khán giả trên cả nước có thể theo dõi livestream và các nội dung độc quyền trên Truyền hình MyTV và Fanpage VNPT VinaPhone, để không bỏ lỡ những khoảnh khắc bùng nổ của đại nhạc hội, cập nhật lịch trình và lineup tiếp theo.