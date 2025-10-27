Sự thật đằng sau tô bún đắt nhất Việt Nam

Ẩm thực Việt Nam từ Bắc chí Nam vô cùng đa dạng với nhiều nguyên liệu địa phương và cách chế biến vô cùng phong phú. Ấy vậy mà có một nơi tại miền Trung lại có một món ăn vô cùng dân dã, tồn tại với người Khánh Hoà mấy chục năm và là một món ăn sáng không thể thiếu của người dân nơi đây.

Đó chính là món bún nước, đây là một món bún đặc sản của vùng Diên Khánh - Khánh Hoà. Chắc hẳn sẽ khiến nhiều người bất ngờ ngay khi nhìn thấy vì tô bún không hề có nhiều topping. Trong tô bún chỉ có vỏn vẹn bún, hành, muối é và gia vị do người ăn tự nêm nếm. Thậm chí nước lèo của món ăn này cũng chỉ là nước luộc bún nên hương vị nếu chưa nêm nếm gia vị có phần hơi nhạt.

Món bún nước đặc sản miền Trung

Cách làm bún tươi của món ăn cũng vô cùng thú vị và truyền thống. Tại một hàng bán bún nước tại Diên Khánh - Khánh Hoà, chủ tiệm phải thức dậy từ 4 giờ sáng để bắt đầu làm bún bán cho khách. Bún được tự tay người dân làm từ gạo với phương pháp rất truyền thống, khiến người xem không khỏi nhớ về tuổi thơ.

Cách làm bún truyền thống khiến nhiều người nhớ về tuổi thơ

Chính vì phương pháp làm bún cũng như món ăn có khá ít topping và hầu như không có thịt chỉ từ 7 - 10 nghìn đồng cho một tô. Tuy nhiên, trong số đó cũng có một số người vẫn cho rằng mức giá 7 - 10 nghìn đồng cho một tô bún mà chỉ có bún và lá é, không có các topping khác thường thấy như thịt, rau, giá,... thì có phần khá đắt trong khi nửa ký bún được bán tại các chợ lại có giá tầm 10 nghìn đồng. Lý giải cho điều này đó chính là bún được làm thủ công và người bán phải thức từ sớm, phải tốn khá nhiều công sức để làm ra thành phẩm và nhiều người cho rằng đây là mức giá vô cùng hợp lý.

Nhiều thực khách xem qua chủ quán làm bún và thậm chí từng ăn qua món bún này đã để lại bình luận:

- Chuyên nghề mới làm được chứ tui làm thì bột dính từ đầu đến chân luôn quá.

- Quê tôi còn nhiều chỗ làm thủ công như vậy, không chỉ có Diên Điền, Diên Bình, Diên Lạc, Diên Hòa,...đều có nha

- Làm bún công phu quá chừng, vậy mới bảo đảm nè.

- Bún này thấy vậy mà ngon lại an toàn.

Món bún này không có topping, chỉ có hành, muối é và gia vị tự nêm nếm

Có thể thấy, ẩm thực Việt Nam luôn luôn đa dạng và phong phú, mỗi miền mỗi khu vực đều có những món ăn được làm theo phương pháp khá thú vị. Đơn cử như món bún lá é trên, tuy đơn giản không cầu kì nhưng vẫn là một trong những món ăn sáng không thể thiếu của người dân miền Trung.

Nguồn: TikTok Streetfood Thảo Vy