Sau tái cấu trúc, trung bình mỗi cửa hàng Phúc Long thu 23,5 triệu đồng/ngày

Theo thông tin từ kết quả kinh doanh quý III/2025 của Tập đoàn Masan Group (HOSE: MSN), chuỗi thương hiệu cà phê – trà và thực phẩm Phúc Long Heritage (PLH) ghi nhận doanh thu thuần đạt 516 tỷ đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ, được thúc đẩy bởi lượng đơn hàng giao tăng, giá trị hóa đơn trung bình cao hơn nhờ nhóm sản phẩm thực phẩm, và doanh thu trung bình ngày LFL tăng 8,8% lên 23,5 triệu đồng.

Doanh thu từ nhóm sản phẩm thực phẩm – bao gồm bánh mì, bánh ngọt, kem và sữa chua – duy trì đà tăng mạnh, đạt mức tăng 45,3% so với cùng kỳ, phản ánh mức độ đón nhận ngày càng cao của người tiêu dùng và vai trò của nhóm thực phẩm trong việc gia tăng giá trị hóa đơn trung bình. Tính đến hết quý 3/2025, nhóm sản phẩm này chiếm 6,2% doanh thu bán lẻ, tăng 100 điểm cơ bản so với cùng kỳ.

Song song đó, doanh thu từ kênh giao hàng cũng tăng 20,7%, chiếm 32,9% doanh thu bán lẻ, tăng 540 điểm cơ bản so với cùng kỳ. Kênh giao hàng đã mở rộng thêm các cơ hội tiêu dùng ngoài cửa hàng và trở thành động lực tăng trưởng quan trọng, với số lượng đơn hàng tăng 57,1% so với cùng kỳ.

Vào khoảng giữa tháng 8/2025, Phúc Long gây xôn xao khi thay đổi nhận diện thương hiệi sau 50 năm

Trong quý 3/2025, PLH triển khai chiến dịch tái định vị thương hiệu, đồng thời mở thêm 6 cửa hàng và đóng 1 cửa hàng, nâng tổng số cửa hàng ngoài hệ thống WinCommerce (WCM) lên 189 cửa hàng trên toàn quốc. Chiến dịch tập trung mở rộng hiện diện tại Hà Nội, với 2 trong số 13 cửa hàng mới dự kiến khai trương nửa cuối năm 2025 đã đưa vào hoạt động trong quý 3. Các sản phẩm mới lấy cảm hứng từ Hà Nội cũng được giới thiệu và nhận tích cực trên toàn quốc, giúp doanh thu tại khu vực này tăng 21,6% và chiếm khoảng 15% doanh thu bán lẻ trong quý.

Biên lợi nhuận EBITDA đạt 18,1%, được hỗ trợ bởi chính sách giá linh hoạt, giúp giảm áp lực chi phí đầu vào kéo dài từ đầu năm. Lợi nhuận sau thuế Pre-MI tăng 2,1 lần so với cùng kỳ, với biên lợi nhuận ròng đạt 10,8%, tăng 470 điểm cơ bản, phản ánh khả năng sinh lời được cải thiện sau quá trình tái cấu trúc và tái định vị thương hiệu.

Số liệu từ Vietstats.vn cho thấy Phúc Long tăng 50% số lượng cửa hàng chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ, đạt mốc 237 cửa hàng.

BCTC cũng cho biết, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của PLH cũng đạt 1.373 tỷ đồng, tăng 14%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 141 tỷ đồng, tăng 80%. Động lực tăng trưởng của PLH được xác định xuất phát từ mảng thực phẩm gồm bánh, kem và sữa chua, với mức tăng tới 45%, xác nhận vai trò là động lực doanh thu mới.

Việc tái cấu trúc của PLH được Masan và các báo cáo phân tích ghi nhận rõ nét PLH đã đóng các kiosk hoạt động kém hiệu quả, chuyển hướng sang phát triển các flagship store độc lập, tăng tỷ trọng mảng thực phẩm và giao hàng, nhằm nâng cao doanh thu / cửa hàng và cải thiện hiệu quả vận hành.

Trên cùng báo cáo, Masan ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất quý III/2025 đạt 21.164 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.866 tỷ đồng, cao hơn khoảng 40% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, Masan ghi nhận doanh thu 58.376 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 4.468 tỷ đồng, tăng mạnh 64%, tương đương hơn 90% kế hoạch năm.

Thúy Hạnh