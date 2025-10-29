Khách Tây uống 5 ly cà phê Việt Nam mỗi ngày, tiết lộ điều bất ngờ

Cà phê Việt Nam từ lâu đã nổi tiếng với hương vị đậm đà và độ mạnh "khét tiếng", khiến không ít du khách nước ngoài phải ngỡ ngàng ngay từ ngụm đầu tiên. Không chỉ là thức uống phổ biến, cà phê còn là một phần văn hóa của người Việt - thứ khiến buổi sáng thêm tỉnh táo, buổi chiều thêm thong dong và buổi tối thêm trầm lắng. Thế nhưng, cũng chính sự "đậm đặc" ấy đã khiến nhiều vị khách Tây phải chào thua, thậm chí có người từng đùa rằng chỉ một ly cà phê phin Việt cũng đủ để… thức trắng đêm.

Một tài khoản từng chia sẻ vui: "Tôi uống một ly cà phê Việt sau 5 giờ chiều và đến 5 giờ sáng hôm sau vẫn mở mắt thao láo". Nhưng dường như quy luật đó lại không áp dụng với anh chàng người nước ngoài có tài khoản TikTok @zeeeebo. Trong đoạn clip đang được chia sẻ rầm rộ, anh tiết lộ rằng mình có thể uống tới 5 ly cà phê Việt mỗi ngày - điều khiến nhiều người Việt cũng phải "ngả mũ thán phục". Và càng bất ngờ hơn khi anh vẫn gần như không ảnh hưởng gì khi uống lượng cà phê nhiều như vậy trong 1 ngày.

Trong video, anh vừa cầm ly cà phê phin nhỏ gọn trên tay vừa nhún nhảy theo nhạc, khuôn mặt rạng rỡ, tràn đầy năng lượng. "Cà phê Việt Nam rất mạnh, nhưng tôi còn mạnh hơn", anh hóm hỉnh viết trong phần caption, khiến cộng đồng mạng không khỏi bật cười.

Bên dưới phần bình luận, dân mạng Việt Nam đồng loạt "há hốc":

- "Tôi sáng làm 2 ly mà tim đập thình thịch rồi, ổng chơi tận 5 ly."

- "Tôi uống không nổi một ly luôn đó."

- "Tôi uống 500ml buổi sáng, tới đêm vẫn nằm trằn trọc."

Sự "gan dạ" của anh chàng nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Nhiều người thừa nhận rằng cà phê Việt, dù chỉ là một ly nhỏ, nhưng độ đậm của nó đủ khiến những ai quen uống espresso hay americano ở nước ngoài phải "choáng".

Thực tế, cà phê Việt Nam khác biệt ngay từ cách pha: phin nhỏ giọt, chậm rãi, nhưng lại tạo nên một ly cà phê đậm đặc, cô đọng cả hương vị lẫn tinh thần. Thêm chút sữa đặc là đã có một ly cà phê sữa đá khiến du khách nào cũng mê mẩn. Không ít người nước ngoài từng nói rằng, họ nhớ Việt Nam nhất là… ly cà phê sữa buổi sáng, ngồi bên vỉa hè nhìn dòng người qua lại.

Một số du khách còn ví cà phê Việt giống như "cú đấm caffeine" - nhỏ nhưng đủ mạnh để khiến cơ thể bừng tỉnh. Chính hương vị đó, cùng trải nghiệm thưởng thức chậm rãi, đã khiến cà phê Việt Nam trở thành biểu tượng văn hóa và là "món đặc sản" được yêu thích toàn cầu.

Với riêng anh chàng TikToker kia, có lẽ niềm yêu thích cà phê Việt không chỉ ở hương vị, mà còn ở cảm giác năng lượng dồi dào, hứng khởi mà thức uống này mang lại. Dù không ai dám thử uống 5 ly như anh, nhưng câu chuyện của anh lại càng chứng minh một điều: cà phê Việt Nam thật sự có sức hút mãnh liệt, đến mức khiến du khách phải "nghiện" cả vị đắng lẫn năng lượng mà nó mang theo.

Một ly cà phê phin nhỏ, tưởng chừng bình thường, lại đủ để khiến thế giới nhớ mãi về Việt Nam - không chỉ vì vị ngon, mà còn vì phong thái chậm rãi, tĩnh tại và đầy say mê ẩn trong từng giọt đen sánh ấy.