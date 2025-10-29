Hà Nội những ngày đẹp nhất năm: 'Mình cứ thấy như đang ở trong một bộ phim'

Dương Triều, Theo Tiền Phong 17:24 29/10/2025
Những ngày này, khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội luôn đông nghịt người. Giữa nắng vàng, gió nhẹ và tiết trời se lạnh, từng nhóm bạn trẻ, du khách nán lại thật lâu để tận hưởng trọn vẹn sắc thu khi Hà Nội bước vào những ngày đẹp nhất trong năm.

VIDEO: Dòng người đổ về Nhà thờ Lớn ngắm Hà Nội trong những ngày đẹp nhất mùa Thu.
Giữa trưa, ánh nắng rọi qua tán cây cổ thụ, phủ vàng mặt tiền Nhà thờ Lớn. Nhiều người chọn đứng dưới bóng cây hoặc bên những bậc thềm đá để chụp lại khoảnh khắc đặc trưng của mùa Thu Hà Nội.

Dù nắng gắt, khu vực Nhà Chung, Ấu Triệu vẫn ken kín người. Các cặp đôi, nhóm bạn, du khách nước ngoài thong thả đi bộ, tạo dáng chụp ảnh.

Tiếng cười nói xen lẫn tiếng chuông nhà thờ tạo nên âm thanh rất đặc trưng của trung tâm Hà Nội những ngày Thu.

Những quán cà phê lâu năm quanh Nhà thờ luôn kín khách.

Nhiều người tranh thủ ngồi ngoài hiên, ngắm phố, chờ cơn gió nhẹ thổi qua để cảm nhận rõ hơn cái “chậm” của Hà Nội, thứ nhịp điệu hiếm thấy ở các thành phố lớn.

Giữa trưa, các thiếu nữ váy hoa nhẹ nhàng vẫn tung bay trong nắng. Những tấm ảnh được chụp vội giữa dòng người, nhưng ai cũng cười rạng rỡ.

“Mùa Thu Hà Nội khiến mình chỉ muốn chụp mãi không thôi”, bạn Minh Tâm (sinh viên trường ĐH Thuỷ lợi) chia sẻ.

Những chiếc xe xích lô rong ruổi trên phố phường Hà Nội.

Giữa dòng người, nhóm bạn trẻ đến từ Nha Trang (Khánh Hòa) bật cười vui vẻ khi ngắm lại loạt ảnh vừa chụp trước Nhà thờ. “Bọn mình ra Hà Nội du lịch ba ngày và hôm nay thật sự là món quà. Ở trong miền trong không có cái nắng vàng và không khí se lạnh như thế này. Mình cứ thấy như đang ở trong một bộ phim”, bạn Thuỳ Trang (23 tuổi) nói.

Đến hơn 12h30, ánh nắng đã rực rỡ nhưng dòng người vẫn chưa dứt. Dưới tán cây, từng nhóm người vẫn nán lại chụp thêm vài tấm ảnh, trước khi trở lại với công việc thường ngày.

Giữa lòng phố cổ, Nhà thờ Lớn vẫn đứng trầm mặc, chứng nhân cho mùa Thu Hà Nội bình yên và lãng mạn.

