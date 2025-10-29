Hà Nội những ngày đẹp nhất năm: 'Mình cứ thấy như đang ở trong một bộ phim'

Giữa dòng người, nhóm bạn trẻ đến từ Nha Trang (Khánh Hòa) bật cười vui vẻ khi ngắm lại loạt ảnh vừa chụp trước Nhà thờ. “Bọn mình ra Hà Nội du lịch ba ngày và hôm nay thật sự là món quà. Ở trong miền trong không có cái nắng vàng và không khí se lạnh như thế này. Mình cứ thấy như đang ở trong một bộ phim”, bạn Thuỳ Trang (23 tuổi) nói.