Những chuyến du lịch triệu đô của Tiên Nguyễn

Rạng sáng ngày 29/10, Tiên Nguyễn - ái nữ của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã bất ngờ thông báo kết hôn trên trang cá nhân. Thông tin này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của mạng xã hội. Không chỉ quan tâm đến đám cưới, cư dân mạng còn tò mò hơn về cuộc sống của người được mệnh danh là "rich kid đình đám" bậc nhất Việt Nam - nơi mà những chiếc túi hàng hiệu, siêu xe hay những chuyến du lịch xa hoa dường như là điều quá đỗi quen thuộc.

Tiên Nguyễn thường xuyên check-in ở khắp nơi trên thế giới

Ngoài niềm đam mê với thời trang và phong cách sống sang trọng, Tiên Nguyễn còn nổi tiếng với sở thích vi vu đến những điểm đến xa xỉ bậc nhất thế giới. Với cô, du lịch không đơn thuần là nghỉ ngơi, mà còn là hành trình tận hưởng, trải nghiệm và thể hiện phong cách sống đẳng cấp.

Có thể nói, Tiên Nguyễn đi du lịch "nhiều như cơm bữa", nhưng điều khiến người khác ngưỡng mộ là ở chỗ - chuyến đi nào của cô cũng được ví như một "kỳ nghỉ triệu đô". Từ trong nước đến ngoài nước, mỗi nơi cô ghé thăm đều là những điểm đến sang trọng, đắt đỏ và được giới thượng lưu ưa chuộng.

Chỉ riêng năm 2024 thôi, hành trình "xê dịch" của Tiên Nguyễn đã đủ khiến dân tình trầm trồ.

Tháng 12/2024, cô chọn InterContinental Danang Sun Peninsula Resort - khu nghỉ dưỡng 5 sao tọa lạc trên vịnh biển riêng thuộc bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) - để tận hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh. Đây là một trong những resort đẳng cấp nhất Việt Nam, với giá phòng lên đến hàng chục triệu đồng mỗi đêm.

Tiên Nguyễn đón giáng sinh năm 2024 tại InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

Được biết, đây là một trong những điểm đến yêu thích nhất của cô, nơi cô thường xuyên quay lại mỗi khi muốn "trốn" khỏi nhịp sống bận rộn. Vào tháng 11/2024, Tiên Nguyễn cũng đã chia sẻ loạt ảnh giữa không gian xanh mướt khi đang "đi chơi cuối tuần" tại đây.

Chuyến "đi chơi cuối tuần" của Tiên Nguyễn khiến nhiều người phải trầm trồ

Trước đó, vào tháng 9/2024, Tiên Nguyễn có chuyến du lịch tới Italy - quốc gia nổi tiếng với thời trang, nghệ thuật và ẩm thực. Cô check-in tại Nhà thờ chính tòa Milan (Duomo di Milano), công trình kiến trúc Gothic tráng lệ được xem là biểu tượng của thành phố. Với mái vòm nhọn vươn lên bầu trời, những bức tượng điêu khắc tinh xảo và không gian cổ kính, nơi đây là điểm đến "phải ghé" của bất kỳ du khách nào đến Italy.

Check-in tại Nhà thờ chính tòa Milan

Tháng 4/2025, ái nữ nhà tỷ phú lại khiến dân mạng "mắt tròn mắt dẹt" khi đăng loạt ảnh check-in tại Thụy Sĩ. Cô xuất hiện tại một sân golf sang trọng, giữa khung cảnh xanh mướt - bức tranh đặc trưng của đất nước yên bình và thịnh vượng này. Dù chia sẻ rằng chuyến đi một phần vì công việc, nhưng những hình ảnh được đăng tải vẫn toát lên sự chỉn chu, sang trọng và phong cách của một tiểu thư thượng lưu.

Ái nữ nhà tỷ phú check-in tại Thuỵ Sĩ

Cuối tháng 3/2024, Tiên Nguyễn tiếp tục xuất hiện tại Singapore. Cô chia sẻ khoảnh khắc cùng bạn bè tại một club sang trọng, khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ cuộc sống năng động và tự do của cô. Đáng chú ý, chỉ một ngày trước đó, Tiên Nguyễn còn "đưa thú cưng đi nghỉ dưỡng" tại một resort ở Hồ Tràm (TP.HCM). Những hình ảnh bãi biển yên bình, khuôn viên xanh mướt cùng thú cưng nhỏ xinh khiến người theo dõi không khỏi thích thú.

Cô nàng tới Singapore

Dù trước đó 1 ngày vẫn đang ở Hồ Tràm

Khởi đầu năm bằng hành trình ở Tokyo Ngay đầu năm 2024, Tiên Nguyễn "mở bát" hành trình du lịch của mình bằng chuyến đi Nhật Bản. Cô chia sẻ loạt ảnh tại Tokyo kèm dòng chú thích ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Phải lòng Tokyo, một thành phố đặc trưng là những bát mì ramen." Với cô, mỗi chuyến đi không chỉ là cơ hội nghỉ dưỡng, mà còn là hành trình khám phá văn hoá và ẩm thực địa phương.

Cô tới Nhật vào hồi đầu năm 2024

Dấu ấn của một tín đồ du lịch xa hoa Không chỉ dừng lại ở những điểm đến kể trên, Tiên Nguyễn còn thường xuyên vi vu khắp nơi trên thế giới: từ những bãi biển trong xanh ở Italy, Mexico, Mỹ, cho đến các hòn đảo nhiệt đới nổi tiếng ở châu Á. Cô đặc biệt yêu thích du lịch biển, nơi cô có thể tận hưởng ánh nắng, làn nước trong và không gian riêng tư tuyệt đối.

Dù là nghỉ dưỡng ở Việt Nam hay vi vu giữa châu Âu, mỗi chuyến đi của Tiên Nguyễn đều khiến dân mạng không khỏi trầm trồ. Từ resort 5 sao trong nước đến khách sạn hạng sang quốc tế, cô luôn chọn những điểm đến xa hoa bậc nhất, phản ánh phong cách sống tinh tế và đẳng cấp của giới thượng lưu. Và có lẽ, chính sự chỉn chu, gu thẩm mỹ cùng niềm đam mê khám phá đã khiến mỗi hành trình của Tiên Nguyễn không chỉ là "chuyến đi", mà còn là một phần trong câu chuyện về cuộc sống xa xỉ mà cô đang viết tiếp mỗi ngày.