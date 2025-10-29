Nơi có tuyết đầu tiên tại TP.HCM dừng hoạt động

Vừa mới đây, trên trang Facebook chính thức của Snow Town Sài Gòn - khu vui chơi tuyết đầu tiên tại TP.HCM - đã đăng tải thông báo ngắn gọn nhưng mang nhiều ý nghĩa: "Sau 9 năm hoạt động, Snow Town Sài Gòn chính thức dừng hoạt động từ ngày 28/10/2025".

Thông báo ghi rõ: kể từ khi mở cửa vào năm 2017, khu vui chơi tuyết này đã đồng hành cùng hàng triệu lượt khách hàng - từ gia đình, các nhóm bạn trẻ đến du khách trong và ngoài nước. Mỗi nụ cười, mỗi kỷ niệm được tạo giữa nền tuyết trắng được Snow Town ghi nhận là điều quý giá nhất. Sự kiện dừng hoạt động này đã nhanh chóng gây chú ý, khiến không ít người dùng mạng xã hội bày tỏ sự tiếc nuối và hồi tưởng về những kỷ niệm đã có nơi đây.

Thông bảo của Snow Town Sài Gòn

Được biết, Snow Town Sài Gòn đặt tại tầng 3-4 tòa nhà The CBD Premium Home, số 125 Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức (quận 2 cũ). Khu vui chơi có diện tích khoảng hơn 4.000 m², nổi bật với công nghệ làm tuyết "micro-ice" từ Nhật Bản, tạo lớp tuyết dày khoảng 35cm và nhiệt độ bên trong khu giữ ở mức thấp để mang lại trải nghiệm "mùa đông" giữa lòng TP.HCM.

Trải nghiệm tại Snow Town từng được đánh giá là độc đáo: từ trượt tuyết, nặn người tuyết, ném tuyết, chơi trò chơi mạo hiểm… cho tới những không gian được thiết kế như "thị trấn tuyết thu nhỏ". Giá vé vào cửa từng dao động khoảng 160.000 đồng/người vào ngày thường và khoảng 180.000 đồng/người vào cuối tuần.

Một số trải nghiệm tại Snow Town Sài Gòn

Việc dừng hoạt động của Snow Town Sài Gòn đánh dấu chấm hết cho một mô hình giải trí từng được xem là "điểm đến mới" cho người dân TP.HCM và cả du khách. Nhiều khách hàng lâu năm chia sẻ rằng họ từng đưa con nhỏ tới chơi vào dịp cuối tuần hoặc kỳ nghỉ lễ và cảm thấy tiếc khi không còn nhiều cơ hội để trải nghiệm không gian tuyết ngay trong thành phố.

Phía Snow Town cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn bộ khách hàng, đối tác và nhân viên đã đồng hành suốt hành trình 9 năm. Dù "hành trình mang tuyết về thành phố đã khép lại", Snow Town khẳng định những ký ức về thị trấn tuyết giữa lòng TP.HCM sẽ mãi đọng lại trong tâm trí mỗi người.

(Ảnh: Snow Town Sài Gòn)

Việc một cơ sở giải trí lớn về loại hình này tại TP.HCM phải dừng hoạt động cũng đặt ra nhiều câu hỏi về chi phí vận hành, tiêu thụ khách và khả năng duy trì mô hình giải trí đặc thù ở thị trường nhiệt đới như Việt Nam. Dưới góc nhìn người dùng, khu vui chơi tuyết không chỉ là nơi giải trí mà còn là trải nghiệm khác biệt - từ chuyện mặc áo ấm giữa không gian lạnh tới việc được gần gũi với "mùa đông giả lập".

Nhìn lại, tuy Snow Town Sài Gòn đã đóng cửa nhưng vai trò và dấu ấn của nơi này vẫn còn đọng lại: đó là trải nghiệm lần đầu cho nhiều gia đình, nhóm bạn và trẻ em TP.HCM - một trải nghiệm mùa đông hiếm hoi giữa thành phố này. Việc dừng hoạt động mở ra khoảng trống cho thị trường giải trí và cũng là lời nhắc về việc cần cân nhắc mô hình, chi phí và nhu cầu thật sự trước khi đưa vào vận hành những loại hình trải nghiệm đặc thù.