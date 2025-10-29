Đặc sản lạ lên sàn bán hơn 300 tấn trong 2 tháng - người dân thu nhập hàng chục triệu đồng

Khoai sâm đất – hay còn gọi là Hoàng Sin Cô – là loại cây ăn củ được trồng phổ biến tại các tỉnh Tây Bắc, đặc biệt là Lào Cai và Lai Châu. Tại xã Sìn Hồ (Lai Châu), diện tích trồng khoai sâm đất hiện đạt hơn 230 ha, năng suất bình quân từ 15 – 20 tấn/ha, mỗi gốc có thể cho 5–6 kg củ nếu được canh tác trên đất màu mỡ. Cây thường được trồng vào các tháng 11, 12 hoặc dịp Tết Nguyên đán và thu hoạch vào tháng 8 – 9 năm sau, với chu kỳ sản xuất kéo dài 8–10 tháng.

Trước đây, giá khoai sâm đất ở mức thấp, chỉ khoảng 2.000 – 6.000 đồng/kg tùy kích cỡ. Tuy nhiên, từ năm 2025, giá trị sản phẩm đã tăng đáng kể nhờ mở rộng kênh tiêu thụ trực tuyến. Hiện 1 tấn khoai sâm đất có giá khoảng 7 triệu đồng, trong khi giá bán lẻ dao động từ 12.000 – 15.000 đồng/kg; đặc biệt, trên các sàn thương mại điện tử như TikTok Shop, mức giá có thể đạt 20.000 – 35.000 đồng/kg.

Để hỗ trợ bà con tiêu thụ nông sản cũng như quảng bá văn hóa, con người và đặc sản Sìn Hồ đến đông đảo người tiêu dùng cả nước, TikTok Shop và UBND Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu phối hợp triển khai chiến dịch "Sìn Hồ Vươn Mình". Số liệu từ TikTok Shop cho thấy tổng sản lượng khoai sâm đất được tiêu thụ qua TikTok Shop trong tháng 9 và tháng 10 lên tới hơn 300 tấn - một dấu mốc ấn tượng cho thấy sức mạnh của TMĐT trong việc đưa nông sản vùng cao đến gần hơn với người tiêu dùng toàn quốc.

Đáng chú ý, đa số nhà bán hàng tham gia phiên LIVE đều là phụ nữ đồng bào các dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn. Chị Bích Hồng (Cô Ba Tây Bắc), người đã có công lớn trong việc kiến tạo và dẫn dắt cộng đồng nhà bán hàng tại Sìn Hồ, cho biết: "Ở Sìn Hồ, chúng tôi thường nói với nhau rằng mỗi đơn hàng được gửi đi là một lời khẳng định rằng chúng tôi có thể phá vỡ những định kiến về phụ nữ làm kinh tế. Gia nhập TikTok Shop, chúng tôi không chỉ tìm kiếm cơ hội nâng cao thu nhập mà còn đặt nên những viên gạch cho con đường phía trước, nơi phụ nữ vùng cao tự tin vươn lên làm chủ kinh tế."

Vừ Thị Chứ, người dân tộc H'Mông và là một trong những thành viên tiêu biểu của cộng đồng "Sìn Hồ Vươn Mình", chia sẻ rằng chương trình đã mang đến cho chị cơ hội học hỏi nhiều kiến thức mới và cải thiện đáng kể thu nhập. Từng có thời gian cả tháng không kiếm nổi một triệu đồng, nay chị đã có thể kiếm hàng chục triệu đồng mỗi tháng nhờ bán khoai sâm đất qua TikTok Shop. Nhờ đó, con cái chị được tiếp tục đến trường, và chị còn tạo việc làm cho người xung quanh.

Ông Lê Bá Sơn - Chủ tịch UBND xã Sìn Hồ, bà Trần Thị Tân – Giám đốc Trách nhiệm Xã hội TikTok Shop trực tiếp tham gia phiên live cùng bà con.

"Thành công của chiến dịch cho thấy sức bật kinh tế mạnh mẽ của phụ nữ vùng cao khi được trao cơ hội và công cụ để tiếp cận thị trường rộng lớn qua TMĐT. Nỗ lực mang các loại nông đặc sản địa phương, đặc biệt là khoai sâm đất lên TikTok Shop không chỉ mang lại giá trị kinh tế trực tiếp cho nhiều hộ dân ở Sìn Hồ mà còn đang mở ra một hướng đi mới cho đồng bào dân tộc thiểu số trên hành trình tiếp cận và tham gia vào nền kinh tế số", ông Lê Bá Sơn - Chủ tịch UBND xã Sìn Hồ chia sẻ sau khi trực tiếp tham gia livestream bán hàng cùng bà con và thu hút tới hơn 4,5 triệu lượt xem.

Theo bà Trần Thị Tân – Giám đốc Trách nhiệm Xã hội TikTok Shop, xã Sìn Hồ – với nhiều tiềm năng như sản vật quý, cộng đồng gắn kết và tinh thần cầu tiến cao, là điểm khởi đầu lý tưởng cho hành trình TikTok Shop đồng hành cùng bà con vùng cao. Bà nhấn mạnh: "Sìn Hồ Vươn Mình là một minh chứng cho cam kết dài hạn của chúng tôi trong việc kiến tạo thay đổi, nơi công nghệ thực sự phục vụ cho sự phát triển bền vững của cộng đồng. TikTok Shop, với nền tảng công nghệ mạnh mẽ, cam kết hỗ trợ hạ tầng số và năng lực số cho người dân vùng cao, đặc biệt là phụ nữ người dân tộc để từng bước phá bỏ rào cản về địa lý và công nghệ. Đây sẽ là bước tiến quan trọng để người dân vùng cao có cơ hội bình đẳng như người miền xuôi trong việc tham gia vào nền kinh tế số".

Việc đưa khoai sâm đất lên nền tảng số không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho người dân vùng cao mà còn mở ra hướng đi mới cho nông sản Lai Châu. Chính quyền địa phương hiện đang thúc đẩy phát triển sản phẩm chế biến sâu như miến khoai sâm hay nước uống đóng chai, kỳ vọng biến loại củ dân dã này thành sản phẩm đặc trưng mang thương hiệu vùng Tây Bắc.

Như Quỳnh