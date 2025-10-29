TP Hồ Chí Minh kiến nghị hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ công nhận Địa đạo Củ Chi là Di sản thế giới

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Lộc Hà - đã kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp, hỗ trợ TP Hồ Chí Minh trong việc đẩy nhanh tiến độ hồ sơ công nhận Địa đạo Củ Chi là di sản thế giới. Đồng thời thường xuyên có hình thức trao đổi chuyên môn, hỗ trợ đào tạo, tập huấn cán bộ làm công tác di sản và văn hóa, phối hợp nâng tầm, quảng bá các sự kiện quốc tế lớn thường niên của TP Hồ Chí Minh đến các nước trên thế giới.

Địa đạo Củ Chi là biểu tượng cho ý chí và tinh thần quật cường của quân và dân Nam bộ

Địa đạo Củ Chi được nhìn nhận là biểu tượng của ý chí kháng chiến, tinh thần quật cường, khả năng sáng tạo trong quân sự và là chứng tích lịch sử có giá trị quốc tế về nghệ thuật chiến tranh du kích. TP Hồ Chí Minh xác định việc đưa địa đạo Củ Chi vào danh sách Di sản Thế giới UNESCO là bước quan trọng nhằm khẳng định giá trị lịch sử - văn hóa đặc biệt của công trình này, qua đó nâng tầm thương hiệu du lịch, thúc đẩy bảo tồn và phát huy bền vững.

TP Hồ Chí Minh xác định ngoại giao văn hóa là trụ cột để quảng bá hình ảnh "siêu đô thị" hiện đại, giàu bản sắc đến cộng đồng quốc tế, phục vụ thiết thực cho phát triển kinh tế, xã hội.

Nếu Địa đạo Củ Chi được UNESCO công nhận là Di sản thế giới sẽ góp phần rất lớn trong việc quảng bá hình ảnh TP Hồ Chí Minh ra thế giới

Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và truyền thông kỹ thuật số sẽ mở rộng khả năng tiếp cận của ngoại giao văn hóa, cho phép quảng bá hình ảnh Thành phố bằng nhiều hình thức sáng tạo hơn.

Để thực hiện mục tiêu này, TP Hồ Chí Minh xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm, tập trung nghiên cứu, xây dựng thương hiệu quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và TP Hồ Chí Minh trên nền tảng bảo tồn di sản và phát triển bền vững.