Khách đến TTTM tăng mạnh, Vincom Retail lãi gần 3.800 tỷ đồng sau 9 tháng

Công ty Cổ phần Vincom Retail vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025.

Trong Quý III, Vincom Retail ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.251 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước nhờ hoạt động cho thuê và các dịch vụ liên quan tiếp tục tăng trưởng khả quan với doanh thu đạt 2.124 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ

Kết quả này nhờ vào tỷ lệ lấp đầy duy trì đà phục hồi tích cực trên toàn hệ thống trung tâm thương mại (TTTM) và sự đóng góp ổn định từ các TTTM mới khai trương trong nửa cuối năm 2024 và năm 2025.

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.376 tỷ đồng, tăng trưởng 51,9%. Kết thúc 9 tháng đầu năm, Vincom Retail ghi nhận doanh thu 6.525 tỷ đồng, đạt 68,5% kế hoạch cả năm, lợi nhuận sau thuế đạt 3.787 tỷ đồng, tương đương 80,6% kế hoạch cả năm.

Lượng khách tới TTTM tiếp tục xu hướng tăng mạnh từ đầu năm tới nay cho thấy tâm lý người tiêu dùng có những cải thiện đáng kể so với năm trước. Lượt khách tới hệ thống TTTM Vincom trong Quý III ghi nhận tăng trưởng 18% so với cùng kỳ.

Vừa qua, Vincom Retail đã công bố chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Bất động sản Vincom NCT – đơn vị chủ sở hữu Vincom Center Nguyễn Chí Thanh – cho Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Dịch vụ Bảo Quân.

Sau khi hoàn tất giao dịch, Vincom NCT sẽ không còn là công ty con của Vincom Retail. Bên nhận chuyển nhượng là pháp nhân độc lập, không có quan hệ sở hữu với Tập đoàn Vingroup hay các công ty thành viên.

Theo Vincom Retail, giao dịch là một phần trong chiến lược đầu tư nhằm tối ưu hiệu quả vận hành và tập trung nguồn lực vào các trung tâm thương mại trọng điểm, có quy mô lớn và tiềm năng phát triển cao trong tương lai.



