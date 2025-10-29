“Brand làm festival chán” là chuyện của ai chứ không phải GS25 Việt Nam!

Quang Vũ, Theo Phụ nữ số 19:30 29/10/2025
Nhắc đến cụm "brand làm festival", netizen thường thở dài vì đã quá quen với công thức: line- up na ná nhau, stage "cho có"… Nhưng GS25 Việt Nam đã "bẻ lái" đầy bất ngờ: "Ủa rồi từ bao giờ một brand bán lẻ lại chịu chơi tới như vậy?"

Chỉ vài bài đăng úp mở cũng đủ khiến dân tình "mất ngủ" vì độ đầu tư không-thể-tin: mời Center quốc dân Kang Daniel và rapper hot hit Loco về Việt Nam. Line-up Việt Nam cũng "không phải dạng vừa" đến mức netizen lo BTC… khó sắp thứ tự diễn vì ai cũng xứng đáng diễn cuối. Dàn nghệ sĩ nổi bật qua các chương trình Anh Trai Say Hi, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Em Xinh... dân mạng ví đây là "menu full topping không nỡ bỏ ai".

GS25 chơi lớn với concept đa sân khấu chuẩn quốc tế: Chill Stage cho DJ & indie khuấy đảo, 9ice Stage dành cho headliner bùng nổ. Song song là CampZone nơi ăn chơi, nghỉ ngơi, nhận quà "xịn" rồi lại quẩy xuyên 10 tiếng.

Bên cạnh đó, Kang Daniel & Loco mỗi người biểu diễn tận 40 phút hiếm thấy ở sự kiện brand! Đặc biệt: GS25 còn chuẩn bị loạt tiết mục remix độc quyền, tạo những khoảnh khắc chỉ-có-tại-GS25.

GS25 MUSIC FESTIVAL

Thời gian: 22.11.2025

Địa điểm: Công viên Sáng tạo, đường Nguyễn Thiện Thành, Phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh

Mua vé ngay tại: https://ticketbox.vn/gs25-music-festival-2025-25046?utm_medium=special- events&utm_source=tkb-homepage

