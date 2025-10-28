Ở Việt Nam 7 tháng, khách Tây ngỡ ngàng phát hiện một thứ nhiều vô tận

Việt Nam từ lâu đã là điểm đến khiến du khách nước ngoài phải say mê không chỉ bởi cảnh quan hay con người, mà còn vì hương vị. Giữa những con phố rợp bóng cây, trong tiếng xe cộ và khói bếp nghi ngút, ẩm thực Việt luôn biết cách khiến người ta say đắm. Và mới đây, một vị khách Tây sau 7 tháng sống tại TP.HCM đã phải thốt lên rằng: có một thứ ở Việt Nam… "nhiều vô tận".

Người chia sẻ điều này là Phờnatic Đức - tài khoản TikTok đang được đông đảo dân mạng Việt theo dõi. Anh chàng nổi tiếng với loạt video mukbang các món ăn Việt và luôn khiến người xem thích thú bởi cách thưởng thức chân thành, đầy hào hứng. Trong một đoạn clip mới đăng tải, vị khách Tây này đã viết:

"TP.HCM vẫn khiến tôi bất ngờ sau 7 tháng sinh sống ở đây. Mỗi tuần tôi lại phát hiện ra một món mới - lần này là miến lươn nước. Món súp miến lươn này vừa giòn, vừa đậm đà mà vẫn mang lại cảm giác dễ chịu. Thật sự là một trong những món ngon nhất tôi từng ăn ở đây, không đùa đâu.

Ẩm thực đường phố Việt Nam đúng là vô tận - ở mỗi góc phố lại có một 'viên ngọc ẩn' chờ được khám phá".

Và quả thật, "viên ngọc ẩn" lần này của Đức là miến lươn nước - món ăn tưởng chừng dân dã nhưng lại có hương vị cuốn hút đến lạ. Sợi miến dai nhẹ, trong veo, quyện cùng phần nước dùng nóng hổi được ninh từ xương và lươn, mang vị ngọt tự nhiên và thoang thoảng mùi hành phi, tiêu bắc. Trên bát miến là những miếng lươn chiên giòn hoặc lươn mềm, tuỳ theo sở thích của thực khách. Một ít rau răm, vài lát ớt, thêm chút chanh - tất cả tạo nên "bản hòa ca" vị giác mà không phải nơi nào cũng có.

Điều thú vị là, món miến lươn này vốn quen thuộc với người Việt, nhưng với khách nước ngoài, nó là cả một "kho báu vị giác". Cái cách mà Phờnatic Đức mô tả - "vừa giòn, vừa đậm đà mà vẫn dễ chịu" - khiến nhiều người Việt cũng phải gật gù: đúng là tinh thần của món ăn quê nhà.

Suốt thời gian ở Việt Nam, Phờnatic Đức từng thử đủ món - từ phở, bún bò, bánh mì đến hủ tiếu, cơm tấ... - nhưng vẫn không ngừng khám phá thêm những hương vị mới. Anh chia sẻ, mỗi tuần lại có thêm một món khiến anh "mê mẩn", và dường như ẩm thực Việt không bao giờ hết điều để bất ngờ.

Kết thúc đoạn clip, anh cười và nói rằng: "Mỗi góc phố ở đây đều là một cuộc phiêu lưu mới." Có lẽ, đó cũng là cách mà nhiều du khách cảm nhận về Việt Nam - nơi ẩm thực không chỉ để ăn, mà còn để kể những câu chuyện của con người, của văn hoá và của sự sống động không bao giờ dừng lại.