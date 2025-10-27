"Bánh bao đây" của Việt Nam bất ngờ được khách Tây phổ nhạc thành bài hát cực chất!

Có những thứ giản dị trong đời sống phố phường Việt Nam tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại dễ đi vào ký ức, như tiếng rao hàng sáng sớm, mùi cà phê vỉa hè, hay tiếng xèo xèo của quán ăn... Gần đây, một trong những "âm thanh phố" ấy - câu rao quen thuộc của người bán bánh bao: "Bánh bao đây! Bánh bao nóng hổi thơm ngon đây!" - bỗng được một vị khách Tây có kênh TikTok là @cokbilencokgezer bắt gặp, ghi âm lại và… phổ nhạc thành một bản ngắn rất có "chất".

Đoạn clip sau đó nhận được sự chú ý của cư dân mạng, nhiều người lập tức tỏ ra thích thú trước "bản nhạc" đặc biệt này.

Video: Khách Tây phổ nhạc cho tiếng rao bán bánh bao ở Việt Nam

Tiếng rao bánh bao vốn là một phần của đời sống người Việt. Giai điệu của nó vô cùng bình dị, nhưng qua năm tháng lại trở thành âm thanh quen thuộc, gợi nhớ cảm giác thân thuộc của mỗi khu phố. Rao hàng cũng là một cách giao tiếp, một "bản quảng cáo miệng" có từ hàng chục năm trước, khi người bán chỉ có chiếc xe đẩy, một chiếc loa nhỏ, hoặc đơn giản là giọng nói vang giữa phố.

Chính vì vậy, việc một vị khách nước ngoài ghi lại rồi phổ nhạc tiếng rao ấy được xem như cách tôn vinh những giá trị tưởng chừng bình thường. Dưới phần bình luận, người Việt để lại nhiều cảm xúc:

- Ôi làm thành bài hát luôn rồi.

- Ông này ổng mê bánh bao tới nỗi sáng tác thành bài hát mới hay chứ.

- Ông bán bánh bao đã xem và tải về.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ niềm tự hào khi thấy văn hóa Việt được thể hiện tinh tế và sáng tạo đến vậy. Bởi không chỉ món ăn, mà âm thanh của cuộc sống Việt cũng có sức hấp dẫn riêng - giản dị, chân thực, và đầy năng lượng.

Điều khiến video này thêm đặc biệt là phần hình ảnh không chỉ dừng lại ở chiếc xe đẩy bánh bao quen thuộc, mà còn là một hành trình qua nhiều lát cắt của Việt Nam. Trong video, tiếng rao vang lên trên nền cảnh phố cổ Hội An yên bình với ánh đèn lồng trên sông Hoài, xen lẫn sự nhộn nhịp của bãi biển Đà Nẵng, cây Cầu Vàng trên đỉnh Bà Nà ẩn hiện trong sương, và hình ảnh những gánh hàng rong bán trái cây đầy màu sắc... Tất cả hòa quyện thành một bản nhạc - video tái hiện Việt Nam từ sáng sớm đến tối muộn, vừa thân quen vừa đầy cảm xúc, khiến người xem cảm nhận rõ nét nhịp sống bình dị mà sinh động của đất nước này.

Câu chuyện này cũng phản ánh xu hướng ngày càng rõ rệt: du khách quốc tế không chỉ đến Việt Nam để ăn uống hay ngắm cảnh, mà còn để trải nghiệm, ghi lại và kể lại những câu chuyện nhỏ của đời sống bản địa. Từ tiếng rao bánh bao, tiếng dao thớt ở quán phở, đến âm thanh của xe máy, tất cả đều có thể trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo, được remix, phổ nhạc, hay đưa lên các nền tảng quốc tế.

Có thể nói, video "bánh bao đây" không chỉ là một bản nhạc vui, mà còn là một lời nhắc về sức sống của văn hoá Việt - thứ ẩn trong từng âm thanh, góc phố, gánh hàng. Khi tiếng rao quen thuộc ấy vang lên giữa những khung hình Việt Nam rực rỡ, người xem nhận ra rằng: đôi khi, điều khiến thế giới yêu mến chúng ta không nằm ở sự hào nhoáng, mà ở những thanh âm đời thường - mộc mạc mà đầy sức sống.