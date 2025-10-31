Á hậu Quỳnh Châu mới về làm dâu nhà giàu, ai ngờ mẹ đẻ lại làm thế này

Mới đây, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu đã chính thức lên xe hoa, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chuyện tình đẹp với ông xã doanh nhân - người từng xuất hiện trong nhiều khoảnh khắc ngọt ngào của cô trên mạng xã hội. Hôn lễ của Quỳnh Châu diễn ra trong không khí sang trọng, ấm cúng và quy tụ dàn sao đình đám, đúng với phong cách tinh tế vốn có của nàng Á hậu.

Tưởng đâu sau đám cưới, tâm điểm chú ý sẽ là cô dâu - chú rể cùng những hình ảnh hậu lễ. Thế nhưng, nhân vật "chiếm spotlight" lại bất ngờ là mẹ ruột của Quỳnh Châu, khi bà có một hành động khiến dân mạng vừa bật cười vừa khen hết lời.

Đám cưới của Quỳnh Châu và Phát Nguyễn

Ngay sau lễ cưới, mẹ Quỳnh Châu đã tận dụng ngay dịp vui để tung chương trình khuyến mãi đặc biệt cho quán bún bò của mình - thương hiệu Bún bò Chimotê. Trên fanpage chính thức của quán, dòng thông báo nổi bật được đăng tải:

"Mừng con gái lấy chồng - Chimotê thân tặng bạn ưu đãi đặc biệt".

Bún bò Chimotê xin chia sẻ niềm hạnh phúc đến khách iu. Nhân dịp đặc biệt này, chúng tôi giảm 20% cho tất cả khách hàng tham gia chương trình từ ngày 30/10 - 2/11".

Không chỉ gây ấn tượng vì độ "bắt trend", bài đăng còn khiến netizen bật cười vì cách mẹ Quỳnh Châu khéo léo "biến chuyện nhà thành niềm vui chung với khách hàng".

(Ảnh: Bún bò Huế Chimôtê)

Vừa thấy bài đăng "có một không hai" này, Á hậu Quỳnh Châu lập tức chia sẻ lại trên trang cá nhân kèm lời bình dí dỏm: "Sao thấy Mẹ mừng vì thoát được tui hay sao á mấy bà ơi!"

Câu nói vừa thật thà vừa hài hước này nhanh chóng khiến fan bật cười, còn dân mạng thì thi nhau bình luận:

- Này là cưng Châu lắm đó ạ!

- Mẹ cưng bà cỡ đó.

- Mẹ Châu kiểu mừng khi đẩy đc "quả bom nổ chậm".

Không ít người còn nói vui rằng "đám cưới Á hậu mà cũng có khuyến mãi kèm theo", khiến sự kiện càng thêm đáng nhớ.

(Ảnh: Bún bò Huế Chimôtê)

Sau khi chương trình được chia sẻ, nhiều cư dân mạng tỏ ra thích thú và tuyên bố sẽ ghé quán ủng hộ như một cách chúc mừng. Dưới phần bình luận, có không ít người từng ăn ở đây để lại đánh giá tích cực, cho biết nước dùng bún bò đậm đà, vừa vị và rất đáng thử.

(Ảnh: Bún bò Huế Chimôtê)

Câu chuyện tưởng nhỏ nhưng lại khiến cộng đồng mạng thích thú, bởi nó cho thấy tinh thần hài hước, gần gũi và đáng yêu của gia đình Á hậu Quỳnh Châu. Trong khi nhiều người chọn cách giữ kín đời tư sau cưới, thì gia đình cô lại khiến người khác bật cười vì cách "ăn mừng" độc đáo, ấm áp mà vẫn rất "đời thường".

Từ chuyện đám cưới rộn ràng đến khuyến mãi bún bò, Á hậu Quỳnh Châu và mẹ một lần nữa ghi điểm trong mắt khán giả - không chỉ bởi sự sang trọng hay danh tiếng, mà còn bởi cách họ lan tỏa niềm vui giản dị, rất Việt Nam, khiến ai xem cũng thấy thân thương.