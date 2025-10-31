Nhiều năm trở lại đây, hoạt động hoá trang Halloween ở TP.HCM đã trở thành một trong những lễ hội đường phố được giới trẻ háo hức chờ đợi. Các bạn trẻ đều ráo riết chuẩn bị trang phục, makeup và tìm lấy "phong cách" riêng nhằm nổi bật trong đêm cuối tháng 10. Năm nay, tối 30/10/2025 - ngay trước thềm Halloween, không khí đã vô cùng sôi động.

Video: Giới trẻ TP.HCM chi tới 10 triệu/người để hoá trang Halloween

Tối ngày 30/10/2025, trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, dòng người khắp nơi đổ về vui chơi, trong đó nhiều bạn trẻ khoác lên những bộ trang phục hoá trang vô cùng độc đáo. Họ xuất hiện với outfit lấp lánh, sắc màu rực rỡ và phong cách mix & match táo bạo. Được biết, phần lớn các trang phục này đều do chính các bạn thiết kế và may đo tỉ mẩn.

Đó là chia sẻ của Đỗ Thành Nhân (từ phường Tân Sơn Nhất). Nhân kể: "Đây là đồ tự làm. Mình đặt may, những thứ như vải sẽ đặt về rồi may ráp lại với nhau. Giá dao động từ 7 đến 8 triệu cho bộ outfit này." Nhân cho biết, mặc dù đang làm nhân viên văn phòng nhưng anh rất đam mê hoá trang và đã tham gia hoạt động này được 10 năm. "Bộ trang phục tốn kém nhất mà mình từng làm lên tới 15 triệu," Nhân tiết lộ.

Bạn Đỗ Thành Nhân (từ phường Tân Sơn Nhất)

Một người khác - Đăng Khoa (xã Bà Điểm) - cũng chia sẻ kinh nghiệm: "Bộ trang phục này tụi em sẽ làm trong vòng 1-2 tháng, từ A tới Z luôn. Về giá thành mỗi bạn khoảng trên dưới 10 triệu một bộ. Làm tới đâu thì ý tưởng nó lên tới đó thôi!" Khoa cho biết, các bạn còn tận dụng mọi vật dụng có thể như dùng đèn ngủ làm đèn cầm tay, khi đi cùng trang phục hoá trang thì không ai nhận ra đó là đèn ngủ mà nhìn vẫn rất phù hợp. Hay thậm chí, các bạn còn dùng cả thau, chậu để chế cho bộ trang phục.

Đăng Khoa (xã Bà Điểm)

Dù đầu tư nhiều tiền, dựng ý tưởng dài ngày, các bạn cũng thừa nhận việc mặc những bộ trang phục hoá trang này không hề dễ chịu, khá nóng, nhất là với thời tiết ở TP.HCM nên cũng có chút mệt. Tuy nhiên đó là đam mê của các bạn và cũng là hoạt động mong muốn mang đến sự vui vẻ cho mọi người.

Một số trang phục hoá trang khác

Tối 30/10, không khí Halloween đã "phủ sóng" khắp TP.HCM khi hàng loạt bạn trẻ đổ về các khu phố sầm uất như Bùi Viện và Nguyễn Huệ để hoà mình vào lễ hội rực rỡ sắc màu. Ngay từ chiều, phố Bùi Viện đã trở nên đông nghẹt, tiếng nhạc sôi động, ánh đèn chớp nháy khiến con phố vốn đã náo nhiệt nay càng giống một "vũ hội ma quái" giữa lòng thành phố.

Không kém phần sôi động, phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng trở thành điểm hẹn quen thuộc cho các tín đồ hoá trang. Nhiều nhóm bạn trẻ xuất hiện trong những bộ trang phục lộng lẫy, sắc màu bắt mắt, tạo dáng tự tin giữa phố đông. Mỗi góc phố đều trở thành "studio ngoài trời", nơi ai đi ngang cũng muốn dừng lại chụp vài tấm hình kỷ niệm.

Một điểm nhấn khác trong đêm Halloween là Vạn Hạnh Mall - nơi được trang hoàng vô cùng hoành tráng. Ngay từ khu vực cổng vào, người ta dễ dàng bắt gặp những quả bí ngô khổng lồ với khuôn mặt tinh nghịch, cành cây khô treo cao cùng tán lá phong vàng óng ánh - tất cả tạo nên khung cảnh đậm chất mùa thu phương Tây. Khi đêm xuống, ánh đèn rực rỡ thắp sáng khiến không gian trở thành điểm check-in lung linh, hút giới trẻ nườm nượp kéo tới.

Không khí Halloween tại nhiều nơi ở TP.HCM

Hoá trang Halloween ở TP.HCM từ chỗ là hoạt động giải trí đơn giản nay đã trở thành sự kiện văn hóa thu hút đông đảo người tham gia, nơi thể hiện sự sáng tạo, cá tính và kết nối. Việc bỏ ra cả chục triệu đồng để chuẩn bị trang phục, đầu tư ý tưởng không chỉ phản ánh sự "chịu chơi" mà còn cho thấy tâm thế "một đêm riêng biệt" của giới trẻ hiện nay.

Dù mệt mỏi vì thời tiết, dù bỏ thời gian chuẩn bị dài ngày, những nụ cười, ánh đèn và bước chân hoá trang trên phố đi bộ đều cho thấy một điều: Halloween tại TP.HCM đã trở thành đêm hội không chỉ dành riêng người nước ngoài mà là sân chơi đầy màu sắc của người trẻ Việt.