Phát hiện chi tiết "gây lú" trong mâm cỗ cưới Đỗ Hà

Mới đây, vào chiều 22/10, đám cưới của Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương (Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải) đã chính thức diễn ra tại Quảng Trị, quê nhà chú rể. Đây được xem là một trong những sự kiện được mong chờ nhất Vbiz năm nay. Bên cạnh những hình ảnh về cô dâu chú rể, không gian lễ cưới lộng lẫy hay dàn khách mời sang trọng, thì menu tiệc cưới của Đỗ Hà - Viết Vương cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Bởi lẽ, giữa hàng loạt món ăn sang trọng, có một chi tiết nhỏ lại khiến nhiều người xem hơi… bối rối, thậm chí có chút hiểu lầm nho nhỏ.

Tiệc cưới Đỗ Hà - Viết Vương đã diễn ra vào chiều 22/10 tại quê nhà chú rể (Ảnh: Linh Lê Chí)

Cụ thể, thực đơn tiệc cưới của cặp đôi gồm những món kết hợp hài hòa giữa phong vị Á - Âu: súp bí đỏ, Caesar salad, cá hồi áp chảo sốt chanh dây, tôm hùm hấp bia, bào ngư sốt nấm, lõi bò Mỹ sốt tiêu đen ăn kèm bánh mì, xôi nhân chim hấp và bưởi Phúc Trạch tráng miệng.

Điều khiến cư dân mạng "lú" chính là món bưởi Phúc Trạch - loại trái cây đặc sản nổi tiếng của tỉnh Hà Tĩnh. Trước đó, trong lễ ăn hỏi diễn ra tại quê nhà cô dâu ở Hậu Lộc (Thanh Hóa), thực đơn của Đỗ Hà từng có món đặc sản địa phương là nộm rau má. Chính vì vậy, nhiều người đoán rằng menu tiệc cưới tổ chức ở Quảng Trị - quê nhà của chú rể - sẽ xuất hiện một món đặc sản của vùng đất này. Thế nhưng, món đặc sản xuất hiện lại là loại trái cây lừng danh đến từ Hà Tĩnh, khiến dân tình có chút ngỡ ngàng nhẹ.

Menu tiệc cưới Đỗ Hà (Nguồn: Hacchic Couture)

Thực tế, bưởi Phúc Trạch là một trong những loại trái cây nổi tiếng, được mệnh danh là "Đệ nhất danh quả", và là một trong những đặc sản nổi tiếng được vào Top 50 đặc sản trái cây nổi tiếng của Việt Nam. Loại bưởi này có múi căng mọng, mùi thơm nhẹ tự nhiên hơi đặc trưng, có vị ngọt hơi thanh chua, ngọt hậu. Bưởi Phúc Trạch từng được xuất khẩu ra nhiều nước và là một trong những loại quả được chọn làm quà biếu trong các dịp trọng đại.

Việc món tráng miệng trong tiệc cưới Đỗ Hà - Viết Vương là bưởi Phúc Trạch có thể chỉ đơn giản là một lựa chọn vì hương vị thanh mát, hợp để kết thúc bữa tiệc nhiều món hải sản, thịt bò... Tuy nhiên, chi tiết nhỏ này lại khiến cư dân mạng không khỏi tò mò và bàn luận rôm rả.

Một số hình ảnh trong đám cưới Đỗ Hà - Viết Vương (Ảnh: Linh Lê Chí)

Dù "gây lú" nhẹ, nhưng phần lớn bình luận đều cho rằng menu tiệc cưới của Hoa hậu Đỗ Hà rất tinh tế, thể hiện sự kết hợp khéo léo giữa hiện đại và truyền thống. Từ các món Âu như cá hồi, salad đến món Việt như xôi nhân chim hấp hay bưởi tráng miệng - tất cả đều được chọn lựa kỹ lưỡng, vừa sang trọng vừa gần gũi.

Có người còn cho rằng, chi tiết nhỏ này càng cho thấy sự đa dạng của ẩm thực Việt Nam. Mỗi vùng đều có đặc sản riêng, và việc xuất hiện của bất kỳ món ngon nào trong một tiệc cưới cũng đều là điều bình thường, miễn là "ngon miệng và đáng nhớ".