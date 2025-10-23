Resort 5 sao Meliá Danang Beach Resort – Điểm đến trong kỳ nghỉ thưởng của đoàn phim “Ngự Trù Của Bạo Chúa” tại Đà Nẵng

Đây là phần thưởng xứng đáng sau khi bộ phim tạo nên cơn sốt toàn châu Á với thành tích ấn tượng cả về rating lẫn hiệu ứng truyền thông.

"Đón bão" tại thiên đường nghỉ dưỡng

Trùng hợp thú vị (và có phần tréo ngoe), thời điểm đoàn phim check-in tại Đà Nẵng cũng là lúc Bão số 12 đổ bộ vào miền Trung. Trên mạng xã hội, fan dí dỏm trêu đùa đoàn làm phim "chọn chuyến về đón bão" và "tha đồ nghỉ dưỡng đúng nghĩa tại resort". Dù thời tiết không lý tưởng, bầu không khí vui vẻ và hào hứng của cả đoàn vẫn không hề giảm sút, bất chấp mưa gió.

Thông qua loạt ảnh "vô tình" được chia sẻ bởi các diễn viên trên mạng xã hội và thành viên trong ê-kíp, cộng đồng mạng nhanh chóng "truy tìm tọa độ" resort mà đoàn phim lựa chọn. Và cái tên được xác nhận chính là Meliá Danang Beach Resort – một trong những khu nghỉ dưỡng 5 sao cao cấp bậc nhất tại Đà Nẵng.

Park YoungWoon và Lee JooAhn đang ở sảnh Khu nghỉ dưỡng trong story được đăng tải mới đây

Diễn viên Oh Eui-Shik trong Instagram Story ngày hôm qua - vẫn miệt mài chạy bộ dù trời mưa bão

Hình ảnh trên Instagram cá nhân của một nhân viên trong ekip làm phim.

Tọa lạc ngay tại bãi biển Non Nước với tầm nhìn hướng ra bán đảo Sơn Trà và Cù Lao Chàm, nằm chính giữa cung đường biển Đà Nẵng – Hội An, Meliá Danang Beach Resort sở hữu kiến trúc độc đáo, nơi mỗi căn phòng đều ngập tràn ánh sáng tự nhiên và mở ra tầm nhìn khoáng đạt ra biển. Với thiết kế thanh lịch, hiện đại cùng không gian rộng rãi, riêng tư, resort rất phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp của các nghệ sĩ Hàn Quốc.

Khu nghỉ dưỡng sở hữu 528 phòng nghỉ sang trọng, mang đến tầm nhìn hướng biển, hướng vườn và hướng núi Ngũ Hành Sơn tuyệt đẹp. Nổi tiếng với chất lượng dịch vụ đạt chuẩn 5 sao quốc tế, khu nghỉ dưỡng được quản lý bởi Tập đoàn Meliá Hotels International – thương hiệu khách sạn hàng đầu đến từ Tây Ban Nha.