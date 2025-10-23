Yêu Việt Nam quá mức, khách Trung làm ra "báu vật kép" sĩ cả đời

Nhiều du khách quốc tế đến Việt Nam đã có những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ tại đây, họ chọn nhiều cách khác nhau để lưu giữ kỷ niệm như giữ lại vé máy bay, đăng video TikTok, chụp ảnh in. Nhưng có một du khách chọn cách lưu giữ kỷ niệm độc đáo hơn, nữ du khách này đã làm luôn một quyển sổ gồm hình ảnh và những dòng chữ mô tả vô cùng ý nghĩa.

Nữ du khách Trung Quốc đã làm cuốn sách ảnh về chuyến du lịch Việt Nam

Trong cuốn sổ này, nữ du khách đã kể lại chi tiết hành trình của mình từ lúc máy bay cất cánh đến từng chi tiết nhỏ như di chuyển, khách sạn, vào được quán cà phê đẹp,... Những tấm hình được nữ du khách in ra rất chi tiết và đầy đủ.

Nữ khách Trung ghi chi tiết những nơi ghé thăm, món ăn và khách sạn lưu trú

Theo nữ du khách, cô đến Việt Nam ngay vào dịp bão nên chuyến bay có chút nhiễu động, lúc đáp xuống sân bay Việt Nam thì mưa lớn sấm chớp nhiều khiến cho nữ du khách và bạn đi cùng có chút hoảng sợ. Tuy nhiên, nữ du khách cho rằng du lịch là thế đấy phải có một chút thử thách thì mới đáng nhớ.

Ngay khi đến Việt Nam, nữ du khách đã đi đổi tiền Việt và gặp được tài xế công nghệ khá dễ thương. Bởi vì hai người không rành tiếng Việt nên đã làm phiền khá nhiều thời gian của nam tài xế này nhưng nam tài xế này vẫn có thái độ rất hiếu khách và dễ thương. Cô còn tỉ mỉ chụp lại cả không gian phòng khách sạn mà mình đã ở và cả quán cà phê mà mình ghé thăm, thậm chí là cả chú mèo của quán cà phê cũng được góp mặt trong cuốn nhật ký đáng yêu này.

Chuyến đi của nữ du khách không chỉ dừng lại ở TP.HCM, cô còn ghé thăm Đà Lạt, ăn thử lẩu gà lá é, đi xe trượt xuống đèo hay đến quán cà phê để chill. Nữ du khách còn cho biết thêm “Ở đây rất dễ tìm được một góc khiến người khác phải mê mẩn”.

Nữ du khách còn có chuyến đi đáng nhớ tại Đà Lạt

Chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, nữ du khách cho biết: “Mình đã dành một buổi chiều để làm cuốn sổ nhỏ này và mỗi lần lật lại, mình như được trở về những ngày tháng hạnh phúc, vui vẻ ấy!”. Có thể thấy, nữ du khách này đã có một chuyến du lịch Việt Nam vô cùng đáng nhớ.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, những chia sẻ của nữ du khách đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng:

- Đẹp quá, khi nào mình mới được như vậy đây!

- Trông ý nghĩa cực.

- Họ thật sự đang tận hưởng chuyến đi luôn á.

- 2 bạn kiếm được quán local xinh yêu, đỉnh thực sự.

Nhiều cư dân mạng Việt bất ngờ khi nữ du khách này tìm được quán nước quá xinh

Cuốn sổ nhỏ của nữ du khách không chỉ là kỷ niệm riêng mà còn cho thấy vì sao Việt Nam luôn để lại ấn tượng mạnh với du khách quốc tế. Từng trang là những trải nghiệm rất thật, từ con người thân thiện, đồ ăn ngon đến khung cảnh bình dị mà cuốn hút. Có lẽ chính những điều gần gũi đó đã khiến chuyến đi của cô trở nên đặc biệt và khiến nhiều người xem cũng muốn một lần đặt chân đến Việt Nam để tự mình cảm nhận.

Nguồn: Xiaohongshu @842570490