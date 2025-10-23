Vượt qua Trung Quốc và Thái Lan, đại diện duy nhất của Việt Nam giành giải bãi biển hàng đầu châu Á

Vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh, trong đó có Trung Quốc, Thái Lan và Hàn Quốc, một bãi biển của Việt Nam đã xuất sắc giành danh hiệu "Điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á 2025" tại Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) khu vực châu Á và châu Đại Dương. Đó chính là Vũng Tàu. Đây là lần đầu tiên Vũng Tàu được vinh danh ở giải thưởng này, một cột mốc quan trọng khẳng định vị thế của thành phố biển trên bản đồ du lịch quốc tế.

Bãi biển Vũng Tàu đã xuất sắc giành danh hiệu "Điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á 2025" tại Giải thưởng Du lịch Thế giới. (Ảnh: Nhân dân)

Vũng Tàu – Bãi biển lý tưởng vượt qua các tên tuổi lớn

Vào tối ngày 13/10/2025, trong khuôn khổ lễ trao giải WTA khu vực châu Á và châu Đại Dương tại Hong Kong (Trung Quốc), bãi biển Vũng Tàu đã xuất sắc giành được danh hiệu "Điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á 2025".

Điều đặc biệt là Vũng Tàu đã vượt qua những đối thủ cực kỳ mạnh mẽ, bao gồm Pattaya (Thái Lan), Sanya (Trung Quốc), Busan (Hàn Quốc), Penang (Malaysia) và Colombo (Sri Lanka) đều là những điểm đến biển nổi tiếng và hút khách quốc tế.

Với bờ biển dài hơn 20km, nước biển trong xanh và khí hậu ôn hòa quanh năm, Vũng Tàu là một trong những điểm đến biển lý tưởng của Việt Nam. Bãi biển Vũng Tàu còn nổi bật bởi những địa điểm du lịch độc đáo và cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời như Tượng Chúa Kitô, Mũi Nghinh Phong, Miếu Hòn Bà, và Khu du lịch Hồ Mây. Tượng Chúa Kitô (hay còn gọi là Tượng Đức Chúa dang tay) – bức tượng Chúa cao 32m là một trong những điểm tham quan không thể bỏ qua khi đến Vũng Tàu. Từ đây, du khách có thể thu vào tầm mắt toàn cảnh biển Vũng Tàu tuyệt đẹp.

Ngoài những điểm du lịch nổi tiếng, Vũng Tàu còn nổi bật với các dịch vụ cao cấp, đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước. Các dịch vụ du lịch hiện đại như thể thao dưới nước, dịch vụ bay trực thăng, cáp treo Hồ Mây và trạm dịch vụ ven biển đều được phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách.

Những đối thủ mạnh Vũng Tàu đã vượt qua

Để giành chiến thắng, Vũng Tàu đã vượt qua các đối thủ nặng ký từ những quốc gia có ngành du lịch biển phát triển mạnh mẽ như Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc và Malaysia.

Danh sách các bãi biển mà Vũng Tàu đã chiến thắng bao gồm:

Pattaya (Thái Lan) là điểm đến nổi tiếng với những bãi biển sôi động và khu vui chơi giải trí phát triển.

Sanya (Trung Quốc) là một trong những điểm đến biển nổi bật của Trung Quốc, với khí hậu nhiệt đới và các khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Tượng Chúa Kitô (hay còn gọi là Tượng Đức Chúa dang tay) – bức tượng Chúa cao 32m là một trong những điểm tham quan không thể bỏ qua khi đến Vũng Tàu. (Ảnh: Traveloka)

Busan (Hàn Quốc) là thành phố biển lớn thứ hai của Hàn Quốc, với những bãi biển đẹp như Haeundae, và các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế.

Penang (Malaysia) vốn nổi tiếng với sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa và ẩm thực độc đáo.

Colombo (Sri Lanka) là thủ đô của Sri Lanka, nổi bật với những bãi biển hoang sơ và các di tích lịch sử văn hóa.

Việc Vũng Tàu giành chiến thắng trước những đối thủ này là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch biển tại thành phố, cùng với những nỗ lực không ngừng trong việc nâng cấp cơ sở hạ tầng và cải thiện chất lượng dịch vụ.

Một bước tiến mới cho du lịch biển Việt Nam

Với chiến thắng lần này, Vũng Tàu không chỉ nâng cao giá trị du lịch biển Việt Nam mà còn mở ra cơ hội lớn để thu hút đầu tư và phát triển các sản phẩm du lịch cao cấp. Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân và các công trình hạ tầng mới như cáp treo Hồ Mây, tháp Tam Thắng đang là những bước đi quan trọng, giúp Vũng Tàu tiến xa hơn nữa trên bản đồ du lịch quốc tế.

Với chiến thắng lần này, Vũng Tàu không chỉ nâng cao giá trị du lịch biển Việt Nam mà còn mở ra cơ hội lớn để thu hút đầu tư và phát triển các sản phẩm du lịch cao cấp. (Ảnh: Nhân dân)

Giải thưởng này không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của thành phố biển Vũng Tàu mà còn là cột mốc quan trọng, mở ra cơ hội để nâng cao tầm vóc và thương hiệu du lịch biển của Việt Nam trên trường quốc tế.

Việc Vũng Tàu giành giải thưởng WTA 2025 là bước ngoặt lớn trong hành trình phát triển du lịch biển Việt Nam, không chỉ khẳng định đẳng cấp và chất lượng dịch vụ của Vũng Tàu mà còn nâng cao giá trị du lịch Việt Nam trên trường quốc tế. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Vũng Tàu đang ngày càng trở thành điểm đến không thể thiếu trong bản đồ du lịch biển châu Á.