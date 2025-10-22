Sự thật về video "50% người Hà Nội kéo lên Nhà Thờ Lớn"

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh với nội dung "50% người Hà Nội kéo lên Nhà Thờ Lớn" khiến dân mạng vừa tò mò vừa bật cười. Ban đầu, không ít người tưởng rằng đây chỉ là một kiểu nói phóng đại hay một cách "làm content" vui vẻ. Thế nhưng sau khi xem xong video, hầu hết đều phải gật gù công nhận: nói vui mà đúng thật!

Video "50% người Hà Nội kéo lên Nhà Thờ Lớn" (Video: Thread @an_kimkhanh)

Thì ra, cách nói "50% người Hà Nội kéo lên Nhà Thờ Lớn" là một cách hình tượng hoá sinh động cho cảnh tượng quen thuộc của những ngày thu Hà Nội: rất đông người đổ về khu vực Nhà Thờ Lớn để ngồi nhâm nhi trà chanh, ăn xôi cốm và tận hưởng không khí trong lành, dễ chịu.

Nguyên nhân cũng dễ hiểu. Bởi hôm nay (22/10), Hà Nội thực sự đang bước vào những ngày thu đẹp nhất trong năm. Trời trong xanh, nắng vàng nhẹ, không khí mát mẻ vừa đủ để người ta muốn ra ngoài nhiều hơn. Buổi sáng có chút se lạnh, buổi chiều hanh nhẹ, còn tối thì chỉ cần khoác thêm chiếc áo mỏng là đủ cảm nhận trọn vẹn "chất thu" mà người Hà Nội năm nào cũng chờ đợi.

Thời tiết ấy dường như là "tín hiệu" để người dân Thủ đô bắt đầu chuỗi hoạt động quen thuộc: cà phê ngoài trời, trà chanh Nhà Thờ, dạo phố và tất nhiên không thể thiếu một việc - đó ăn xôi cốm. Món ăn tưởng đơn giản mà lại mang cả linh hồn mùa thu Hà Nội.

(Ảnh: Thread @an_kimkhanh)

Cứ đến độ cuối tháng 9, tháng 10 hàng năm, khi thời tiết chuyển sang se lạnh, thậm chí chỉ cần mát mẻ hơn đôi chút thôi là dân tình đã nghĩ ngay đến việc rủ nhau đi cà phê, ăn xôi cốm. Hạt cốm dẻo quyện với đậu xanh nghiền nhuyễn, rắc thêm dừa nạo, vừa thơm, vừa bùi, vừa gợi cảm giác thân quen.

Không chỉ là món ăn, xôi cốm còn gắn liền với ký ức. Với nhiều người, đó là những sáng sớm đi học mẹ dúi vào tay gói xôi nhỏ, hay buổi chiều tan ca mua vội nắm xôi bên góc phố. Còn với khách du lịch, thưởng thức xôi cốm dưới tán cây vàng lá rụng quanh Nhà Thờ Lớn, giữa tiếng chuông ngân và mùi cà phê lan nhẹ - chính là cách dễ nhất để "cảm" được Hà Nội bằng tất cả giác quan.

(Ảnh: Thread @an_kimkhanh)

(Ảnh: Thread @an_kimkhanh)

Thế nên, dù biết câu "50% người Hà Nội kéo lên Nhà Thờ Lớn" chỉ là nói vui, nhưng nhìn hình ảnh dòng người ngồi kín xung quanh, cốc trà chanh, nắm xôi cốm trên bàn, ai cũng thấy đúng đến lạ. Bởi Hà Nội có rất nhiều nơi đẹp, nhưng mỗi khi thu về, dường như mọi con đường đều dẫn đến Nhà Thờ Lớn - nơi người ta tạm gác lại bộn bề, chỉ để tận hưởng trọn vẹn một chiều thu trong trẻo.

Thời tiết đẹp, không khí dễ chịu, món ngon vừa miệng - chẳng có lý do gì để không tranh thủ những ngày này ra phố, ngồi dưới tán cây vàng và thưởng cho mình một nắm xôi cốm, một cốc trà chanh. Bởi mùa thu Hà Nội ngắn lắm, mà những khoảnh khắc như thế - đôi khi lại chính là điều khiến ta nhớ mãi về thành phố này.