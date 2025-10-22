Choáng trước resort chưa tới 4 triệu/đêm mà Yoona và dàn diễn viên Ngự Trù Bạo Chúa chọn tại Đà Nẵng

Vừa mới đây, thông tin về việc Yoona (SNSD) và dàn diễn viên bộ phim Ngự Trù Bạo Chúa đến Đà Nẵng du lịch đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Bên cạnh lịch trình và hình ảnh được chia sẻ, điều khiến khán giả tò mò hơn cả là việc đoàn nghệ sĩ Hàn sẽ lựa chọn nghỉ tại khách sạn hay resort nào trong chuyến đi này.

Yoona (SNSD) và Lee Chae Min khi vừa đặt chân tới Việt Nam, chuẩn bị cho chuyến du lịch Đà Nẵng (Nguồn: thuyanpham2812, 0cgnp)

Ngay sau khi những hình ảnh đầu tiên được đăng tải, nhiều người đã nhận ra địa điểm nghỉ dưỡng mà đoàn lựa chọn chính là Hyatt Regency Danang Resort & Spa - một khu nghỉ dưỡng nằm ven biển Đà Nẵng. Resort này có view hướng thẳng ra bãi biển, cách trung tâm thành phố khoảng 7km và sân bay quốc tế Đà Nẵng khoảng 15 phút di chuyển.

Xem hình ảnh mà thành viên trong đoàn đăng tải, dân mạng lập tức "truy lùng" ra ngay địa điểm (Ảnh chụp màn hình)

Theo thông tin từ trang web chính thức của Hyatt Regency Danang, khu nghỉ dưỡng này có quy mô lớn với hệ thống phòng khách sạn, căn hộ và biệt thự hướng biển. Cấu trúc được thiết kế theo phong cách hiện đại, tông màu sáng, sử dụng nhiều chất liệu tự nhiên như gỗ, đá, kết hợp cùng không gian cây xanh. Resort cũng có 5 hồ bơi, spa, khu vui chơi trẻ em và nhiều nhà hàng phục vụ ẩm thực Việt Nam, châu Á và quốc tế.

Một trong những chi tiết được nhiều người chú ý chính là mức giá. Trong khi nhiều người cho rằng dàn sao Hàn sẽ chọn những khu nghỉ dưỡng cao cấp với giá hàng chục triệu đồng mỗi đêm, thì mức giá tại Hyatt Regency Danang Resort & Spa được ghi nhận trên các trang đặt phòng dao động chưa tới 4 triệu đồng/đêm cho hạng phòng tiêu chuẩn (tùy thời điểm và loại phòng). Những hạng phòng cao cấp hơn dù có giá cao hơn nhưng vẫn được xem là khá "dễ chịu" so với mặt bằng resort 5 sao ven biển.

(Ảnh: Hyatt Regency Danang Resort & Spa)

Bên cạnh đó, một chi tiết khác cũng được cư dân mạng đặc biệt quan tâm: thời điểm đoàn diễn viên tới Đà Nẵng trùng với giai đoạn khu vực đang chịu ảnh hưởng của mưa bão. Vì lý do thời tiết, nhiều khả năng đoàn chưa có cơ hội tận hưởng trọn vẹn khung cảnh biển hay các hoạt động ngoài trời. Không ít người bày tỏ hy vọng rằng đoàn sẽ nán lại thêm ít ngày để có thể trải nghiệm nhiều hơn, nhất là khi Đà Nẵng sau mưa thường trở lại rất nhanh với bầu trời trong và cảnh biển đẹp.

Một số hình ảnh mà các thành viên trong đoàn chia sẻ về chuyến đi này (Ảnh chụp màn hình)

Đà Nẵng vốn là điểm đến quen thuộc của nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc. Trong vài năm gần đây, thành phố này nhiều lần xuất hiện trong các chương trình truyền hình thực tế, quảng bá du lịch, hoặc được lựa chọn làm bối cảnh quay. Sự kết hợp giữa cảnh quan biển, ẩm thực địa phương và dịch vụ lưu trú ngày càng phát triển khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân phổ biến của du khách quốc tế nói chung và sao Hàn nói riêng.

Việc dàn diễn viên Ngự Trù Bạo Chúa chọn Đà Nẵng làm nơi nghỉ dưỡng một lần nữa cho thấy sức hút của du lịch Việt Nam trên bản đồ khu vực. Không chỉ là địa điểm quay hay ghé thăm ngắn hạn, các ngôi sao nước ngoài ngày càng có xu hướng chọn Việt Nam làm nơi nghỉ dưỡng, khám phá văn hóa và ẩm thực.