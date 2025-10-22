Nước sông Hoài tràn phố cổ Hội An, du khách thích thú đạp xe, lội nước lũ

Một chủ quán kinh doanh trên đường Bạch Đằng cho hay đã kê cao đồ đạc từ tối qua để chủ động ứng phó bão số 12 và mưa lớn. Tuyến đường ngay cạnh sông Hoài﻿ cứ mưa là ngập nên phải lo dọn dẹp từ sớm không để bị động.