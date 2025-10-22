Giới trẻ “phát sốt” với bảng quảng cáo chỉ hiện khi mưa vô cùng thú vị

Biến thời tiết ngày mưa thành trải nghiệm thú vị ngoài phố

Ngay khu vực Bitexco Tower, giao điểm nhộn nhịp bậc nhất trung tâm thành phố, NESCAFÉ Signature đã mang đến một trải nghiệm quảng cáo ngoài trời độc đáo với tấm biển chỉ hiện lên khi trời mưa. Khi những giọt nước mưa chạm xuống mặt đường, lớp sơn đặc biệt phản ứng với nước sẽ dần hiện ra dòng chữ: "Mưa tầm tã, sao không đi cà phê tại nhà?".

Nhiều người đã tranh thủ chụp lại khoảnh khắc bảng quảng cáo hiện chữ khi mặt đường vừa ướt mưa - Ảnh: Nestlé Việt Nam

Dòng thông điệp như một câu hỏi nhẹ nhàng. Thay vì để mưa làm mất tinh thần và gián đoạn nhịp sống, thương hiệu khuyến khích người trẻ tận hưởng khoảnh khắc thư giãn tại nhà với một ly cà phê chuẩn vị quán, nhưng tiện lợi và ấm áp hơn, không cần phải vội vã ngoài phố.

Đáng chú ý, điểm nhấn đặc biệt của chiến dịch đến từ việc ứng dụng công nghệ phun sơn chống nước tiên tiến, thông điệp mà thương hiệu muốn gửi đến duy chỉ xuất hiện khi trời mưa, và ngược lại thông điệp sẽ hoàn toàn biến mất khi trời tạnh, góp phần giữ nguyên yếu tố bất ngờ.

Hình thức quảng cáo ngoài trời (OOH) này không chỉ gây chú ý bởi hiệu ứng mới lạ, mà còn thể hiện sự tinh tế trong cách thương hiệu tiếp cận người tiêu dùng đúng thời điểm. Quảng cáo khiến người qua đường luôn phải nán lại mỗi khi nhìn thấy hiệu ứng đặc biệt gây tò mò này.

Khi trời mưa chiếc bảng quảng cáo sẽ hiện lên dòng chữ "Mưa tầm tã, sao không đi cà phê tại nhà?" đầy thú vị - Ảnh: Nestlé Việt Nam

Hành trình sáng tạo từ ý tưởng "chill"của NESCAFÉ Signature

Chiến dịch được khởi đầu từ một ý tưởng giản dị: "Sao không đi cà phê tại nhà?", gợi ý một cách thư giãn đúng chất người trẻ giữa nhịp sống đô thị bận rộn. NESCAFÉ Signature đã biến tinh thần ấy thành một hành trình truyền thông sáng tạo và đầy cảm hứng.

Quảng cáo ngoài trời là bước khởi đầu trong chiến dịch đa điểm chạm này. Chiến dịch đã nhanh chóng thu hút sự chú ý không chỉ bởi độ gây tò mò mà còn bởi cách thể hiện rõ cá tính sản phẩm: cao cấp, đậm đà và bật vị đúng lúc. Từ bảng OOH, thông điệp còn được nối mạch qua việc hợp tác cùng Grab khi liên tục xuất hiện dòng chữ: "Nắng chói chang, sao không đi cà phê tại nhà?" trên suốt hành trình di chuyển của khách hàng. Thương hiệu chọn cách kích hoạt câu chuyện ở khoảnh khắc người trẻ cảm nhận rõ nhất sự bất tiện khi ra đường: những cơn mưa bất chợt hay cả nắng gắt và khói bụi.

Những tình huống đời thường tưởng chừng như rất nhỏ ấy, NESCAFÉ Signature đặt thông điệp đúng lúc, khơi gợi cảm xúc gần gũi và chân thật rằng hành trình đi cà phê tại quán đôi khi không tiện nghi như tưởng tượng, và ở nhà vẫn có thể tận hưởng một ly cà phê chuẩn vị, trọn vẹn trải nghiệm.

Thông điệp từ NESCAFÉ Signature nổi bật phía sau áo của tài xế Grab - Ảnh: Nestlé Việt Nam

Ngoài ra, NESCAFÉ Signature còn tiếp tục mở rộng chiến dịch bằng việc "rủ rê" người trẻ đi cà phê trực tiếp tại các điểm trải nghiệm dùng thử sản phẩm. Hoạt động này được tổ chức nhằm quảng bá các hương vị cà phê đặc trưng ngay tại đường phố, kèm theo đó là mô phỏng quy trình rang xay để người tiêu dùng quan sát cách thương hiệu gói gọn tinh túy vào một gói cà phê hòa tan đậm vị.

Tại điểm trải nghiệm ở Bến Bạch Đằng, người dùng được hướng dẫn chọn hương vị cà phê phù hợp với sở thích cá nhân - Ảnh: Nestlé Việt Nam

Trong tháng 10 và 11, chuỗi sự kiện trải nghiệm này sẽ tiếp tục lan tỏa tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ với nhiều hoạt động tương tác đa dạng cùng nhiều phần quà hấp dẫn dành cho cộng đồng yêu cà phê trên khắp cả nước. Thông qua những điểm chạm trực tiếp này, NESCAFÉ Signature mong muốn lan tỏa tinh thần "thảnh thơi chuẩn vị", khuyến khích người trẻ tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn giản dị, ngay cả giữa nhịp sống bận rộn và những thay đổi thời tiết bất chợt của thành phố.