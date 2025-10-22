Du lịch Việt Nam đẩy mạnh khai thác thị trường trọng điểm

(Ảnh: Tổng cục Du lịch)

Dù mùa cao điểm cuối năm hứa hẹn sẽ mang đến lượng khách tăng mạnh, toàn ngành du lịch vẫn cần nhiều giải pháp, tập trung khai thác các thị trường trọng điểm để cán mốc 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.

Từ đầu năm đến nay, với 3,9 triệu lượt khách Trung Quốc, Việt Nam vượt Thái Lan, trở thành điểm đến hàng đầu khu vực thu hút khách Trung Quốc. Ở thị trường khách Châu Âu, chính sách miễn thị thực áp dụng cho 24 quốc gia đang mở ra cơ hội cho các trung tâm du lịch lớn khai thác thị trường xa, chi tiêu cao.

Theo bà Nguyễn Hồng Thắm - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP Đà Nẵng, Đà Nẵng đang triển khai hộ chiếu du lịch online với 3 lĩnh vực là hộ chiếu du lịch ẩm thực, hộ chiếu du lịch xanh và hộ chiếu du lịch di sản - định vị rằng sẽ tạo ra sản phẩm lõi và duy trì phát triển phù hợp với từng thị trường khách hàng.

Để tạo sức bật cho giai đoạn nước rút, theo các chuyên gia, cần triển khai các chiến dịch quảng bá tầm quốc gia, tương tự như chiến dịch "Việt Nam vẫy gọi" trên mạng xã hội hồi tháng 6 với hàng triệu lượt tương tác, khơi gợi cảm hứng của giới trẻ toàn cầu chọn Việt Nam là điểm đến

Bà Nguyễn Hoa Mai - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết: "Chúng tôi đang nỗ lực đẩy mạnh các chương trình xúc tiến Du lịch Việt Nam ra toàn cầu ở các thị trường trọng điểm, thực hiện nhiều giải pháp đổi mới quảng bá xúc tiến du lịch trong thời gian tới".

Giải thưởng Du lịch thế giới 2025 tiếp tục được vinh danh Việt Nam là "Điểm đến hàng đầu châu Á" và "Điểm đến di sản hàng đầu châu Á". Từ nay đến cuối năm, ngành du lịch sẽ thực hiện chương trình xúc tiến tại các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Nhật Bản và Châu Âu, để hút khách mùa cao điểm.