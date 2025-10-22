Hoãn hủy loạt chuyến bay Huế và Đà Nẵng, hành khách đi lại thế nào?

Theo tin từ Vietnam Airlines , trong ngày 22/10, các chuyến bay VN1545, VN1544 giữa Hà Nội - Huế sẽ cất cánh sớm hơn 2 tiếng so với kế hoạch ban đầu. Các chuyến VN1378, VN1379 giữa TPHCM - Huế cùng ngày sẽ chuyển sang khai thác vào sáng 23/10.

Đối với đường bay Hà Nội - Đà Nẵng và TPHCM - Đà Nẵng, các chuyến VN179, VN180, VN187, VN188, cùng VN136, VN137, VN140 sẽ điều chỉnh giờ cất cánh sớm từ 1 tiếng 30 phút đến 2 tiếng so với lịch khai thác ban đầu.

Một số chuyến bay buộc phải hủy do ảnh hưởng trực tiếp của bão, gồm: VN1549, VN1548 (Hà Nội - Huế), VN7197 ( Hà Nội - Đà Nẵng ), VN7122, VN142, VN143 (TPHCM - Đà Nẵng), VN1940, VN1941 (Đà Nẵng - Cam Ranh) trong ngày 22/10; cùng VN156 (Đà Nẵng - Hà Nội) và VN101 (Đà Nẵng - TPHCM) trong ngày 23/10.

Vietnam Airlines thông báo điều chỉnh kế hoạch khai thác tại các sân bay Huế và Đà Nẵng trong hai ngày 22/10 và 23/10 để tránh bão số 12. Ảnh: VNA.

Vietnam Airlines cho biết, một số chuyến bay nội địa và quốc tế khác có thể bị ảnh hưởng dây chuyền tùy theo diễn biến của bão. Hành khách bị ảnh hưởng sẽ được hãng hỗ trợ theo chính sách hiện hành.

Hãng đồng thời khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, nhằm bảo đảm an toàn trong điều kiện thời tiết nhiễu động. Vietnam Airlines sẽ liên tục cập nhật thông tin điều chỉnh chuyến bay trên website, fanpage chính thức, cũng như qua tin nhắn và email gửi trực tiếp đến hành khách.

Trong bối cảnh bão số 12 đang tiến gần đất liền, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các hãng bay, cảng hàng không và đơn vị quản lý không lưu chủ động triển khai biện pháp phòng chống bão, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện và hoạt động bay.

Theo dự báo, các sân bay Phú Bài, Đà Nẵng và Chu Lai nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, trong khi Pleiku và Phù Cát cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để kịp thời ứng phó với các tình huống bất thường.