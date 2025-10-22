Chiêm ngưỡng thế giới Sen đá độc đáo tại Lễ hội Hoa Sen đá 2025

Đây là lễ hội Hoa Sen đá lần thứ 2 được tổ chức tại Sun World Fansipan Legend nhằm gia tăng những trải nghiệm độc đáo, mới mẻ cho du khách đến Sa Pa. Sự kiện này cũng mở màn cho Lễ hội Mùa đông do UBND phường Sa Pa phối hợp cùng KDL Sun World Fansipan Legend tổ chức.

Ngay khi bước chân vào Vườn An Nhiên ở khu vực Ga đi cáp treo, du khách sẽ ngay lập tức được dẫn dắt qua một không gian vừa rực rỡ vừa tĩnh tại, nơi hàng ngàn sắc sen đá bung nở khoe sắc trên nền đá, tre, gỗ mộc mạc. Lễ hội Hoa Sen đá 2025 được tổ chức với mục đích truyền đi thông điệp về "dòng chảy an nhiên" – nơi "tâm" bình lặng, an nhiên giữa dòng đời bất tận.

Lễ hội Hoa Sen đá 2025 được tổ chức với mục đích truyền đi thông điệp về "dòng chảy an nhiên" – nơi "tâm" bình lặng, an nhiên giữa dòng đời bất tận.

Đến với lễ hội năm nay, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một không gian nghệ thuật thị giác sống động được tạo tác bằng sen đá, nơi mang đến những trải nghiệm độc đáo hiếm có như: check-in với những tiểu cảnh sen đá độc bản được bài trí lạ mắt và cầu kỳ, thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm dấu ấn văn hóa Tây Bắc hay tận mắt chiêm ngưỡng những bức tranh sen đá độc nhất vô nhị được gắn trên tường. Những bức tranh này không chỉ đơn thuần là trang trí, mà là những trạm dừng tĩnh lặng– nơi du khách có thể lặng nhìn, hít sâu và chậm lại, tìm về sự an nhiên trong tâm hồn.

Sen đá tượng trưng cho bản lĩnh con người luôn nỗ lực vươn mình vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Điểm nhấn và cũng là tâm điểm của Lễ hội là tác phẩm "Quả tim đá nở hoa" được kết từ hàng trăm bông sen đá xinh xắn. Hình ảnh những bông sen đá nở rực rỡ trên phiến đá khô cằn cũng mang thông điệp đầy ý nghĩa, tượng trưng cho bản lĩnh con người luôn nỗ lực vươn mình vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, đón nhận những giá trị tích cực và lạc quan.

Sen đá tượng trưng cho bản lĩnh con người luôn nỗ lực vươn mình vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, đón nhận những giá trị tích cực và lạc quan.

Trong khuôn khổ Lễ hội, du khách còn được thưởng thức show diễn "Đỉnh thiêng du ký" được dàn dựng "đo ni đóng giày" cho Sun World Fansipan. Show diễn mang đến mang đến một chuyến du hành đầy thú vị qua cảnh sắc, văn hóa và tinh thần của Tây Bắc, đưa du khách đi qua vô vàn cung bậc cảm xúc, từ náo nhiệt đến tĩnh lặng, từ sâu lắng tới hào hùng. Điều thú vị đáng chờ đợi nhất tại Lễ hội Sen Đá lần thứ hai là du khách còn có cơ hội tham gia cuộc thi "trồng sen đá", tự tay gieo một mầm nhỏ của bình yên, tạo nên những kỷ vật lưu giữ phút an nhiên, tĩnh tại cho riêng mình.

Lễ hội Hoa Sen Đá 2025 cũng là thời điểm khởi đầu Lễ hội Mùa Đông.

Đến với Lễ hội Hoa Sen Đá 2025 cũng là cơ hội tuyệt vời để du khách khám phá những trải nghiệm khó quên khác tại Sun World Fansipan Legend trong mùa thu đông này. Đỉnh Fansipan đang bước vào mùa săn mây đẹp nhất trong năm. Với thời tiết se lạnh, du khách có cơ hội ngắm nhìn biển mây dày và bồng bềnh trải dài bất tận dưới chân. Nếu may mắn, bạn còn có thể bắt gặp hiện tượng kỳ thú quầng mặt trời bảy sắc (hay còn gọi là "Phật quang"), tỏa sáng trên đỉnh trời Tây Bắc.

Đến Sa Pa mùa này, du khách sẽ thỏa sức check in với những thảm hoa trải dài bất tận.

Dịp này, khu du lịch Sun World Fansipan Legend cũng khoác lên mình chiếc áo rực rỡ của các loài hoa theo mùa. Du khách có thể chiêm ngưỡng và check in cảnh sắc rực rỡ của các vườn hoa như tam giác mạch, cỏ lau, hoa tím, hoa hồng, cẩm tú cầu, hoa muồng vàng... để sở hữu những bức ảnh sống ảo chất lừ với những thảm hoa đủ màu sắc.

Thảm hoa tam giác mạch đã vào mùa nở rộ.

Đặc biệt, Lễ hội Hoa Sen Đá 2025 chính là sự kiện khai màn cho chuỗi hoạt động Lễ hội Mùa Đông Sa Pa đầy hứa hẹn, tạo nên một hành trình trải nghiệm kéo dài đến hết năm 2025 và chào đón năm mới 2026 như: Thưởng thức các show diễn "Vũ Điệu dưới trăng" và "Thiêng" tại Sân quần Sa Pa (từ 07/11/2025 đến 15/11/2025); ): Đắm mình trong không gian kỳ ảo của tuyết với Lễ hội Tuyết (Sapa Snow Festival) tại Công viên văn hóa các dân tộc Sa Pa (ngày 20/12/2026 – 24/12/2025); Tham gia chương trình nghệ thuật Countdown chào năm mới 2026 tại Sân quần Sa Pa, cùng nhau đón khoảnh khắc chuyển giao đầy hứng khởi vào lúc 21h00 ngày 31/12/2025 đến 00h15 ngày 01/01/2026…