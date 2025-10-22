Chạy cùng Phở Đệ Nhất - Hành trình lan toả tinh hoa phở Việt

Di sản phở lan tỏa theo dấu chân người Việt

Từ cuối thế kỷ 19, phở ra đời như món ăn giản dị của người lao động, rồi dần "tiến hoá" thành món quà sáng đặc trưng của Hà Thành và lan tỏa khắp Việt Nam. Cùng sự phát triển của xã hội, phở ngày càng đa dạng trong cách chế biến – từ phở nước truyền thống đến những biến tấu hiện đại – để rồi trở thành linh hồn của ẩm thực Việt.

Từ di sản quốc gia, phở đã vươn tầm thế giới, được ghi danh trong Từ điển Oxford năm 2007 như niềm tự hào dân tộc. "Chạy cùng Phở Đệ Nhất" là hành trình Acecook Việt Nam thực hiện để tôn vinh giá trị ấy – lan tỏa tinh hoa phở Việt đến bạn bè năm châu.

Chạy cùng Phở Đệ Nhất – tiếp nối di sản ẩm thực Việt

Từ món ăn bình dị của người Việt, phở đã vươn mình trở thành biểu tượng ẩm thực toàn cầu, nhưng với người Việt, đó vẫn là bát phở nóng quen thuộc mỗi sáng, gợi nhớ tiếng giày chạy quanh hồ và hương thơm nghi ngút nơi góc phố. Những thói quen tưởng chừng bình dị ấy lại chính là cách thế hệ trẻ hôm nay kết nối với nhịp sống truyền thống của cha ông.

Chạy bộ không chỉ là rèn luyện sức khỏe, mà còn là cách thể hiện tinh thần chủ động, năng động và gìn giữ văn hóa Việt theo cách hiện đại. Sự kết hợp giữa chạy bộ và phở mang ý nghĩa như một nhịp cầu kết nối giữa tinh thần thể thao trẻ trung và giá trị ẩm thực truyền thống – nơi niềm tự hào dân tộc được tiếp nối qua từng bước chân và từng bát phở 12 tiếng hầm xương, thật thịt thật.

Trong tinh thần đó, Acecook Việt Nam đồng hành cùng cộng đồng qua chương trình "Chạy cùng Phở Đệ Nhất – Tự hào lan tỏa tinh hoa phở Việt", một sáng kiến khuyến khích lối sống lành mạnh, gắn kết các thế hệ và lan tỏa năng lượng tích cực. Hơn cả một sự kiện thể thao – văn hóa, đây còn là hành trình gần 30 năm Acecook Việt Nam đồng hành cùng món phở – tiếp tục gìn giữ, tôn vinh và đưa tinh hoa phở Việt vươn xa thế giới.

"‘Chạy cùng Phở Đệ Nhất – Tự hào lan tỏa tinh hoa phở Việt’ là hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt kết nối giữa di sản và cuộc sống hiện đại. Chúng tôi mong rằng mỗi bước chạy hôm nay sẽ là nhịp đập của niềm tự hào Việt, kết nối các thế hệ trong tinh thần sống khỏe và yêu văn hóa Việt. Với bát phở được nấu từ 12 giờ hầm xương – thật thịt thật, Acecook Việt Nam tin tưởng vào sứ mệnh đưa phở Việt vươn tầm thế giới, trở thành di sản văn hóa phi vật thể toàn cầu." – Đại diện Acecook Việt Nam chia sẻ.

Sự kiện "Chạy cùng Phở Đệ Nhất - Tự hào lan tỏa tinh hoa phở Việt" được tổ chức dưới 2 hình thức:

1. Chạy tự do với ứng dụng chạy bộ cho tất cả mọi người trên khắp cả nước.

- Thời gian đăng ký từ 00h00 ngày 20/09/2025 đến 23h59 ngày 30/10/2025.

- Kết quả chạy bộ sẽ tự động được cập nhật trên bảng xếp hạng của thử thách tại ứng dụng/website.

Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://vrace.com.vn/race/chay-cung-pho-de-nhat

2. Đường chạy road – Ngày hội kết nối văn hóa và năng lượng trẻ diễn ra vào ngày 01 và 02/11/2025, tại công viên Thống Nhất (Hà Nội) sẽ trở thành điểm hẹn sôi động của những người yêu chạy bộ và văn hóa Việt. Chương trình có sự góp mặt của NSND Xuân Bắc và ca sĩ SOOBIN – hai đại sứ thương hiệu truyền cảm hứng cho lối sống năng động, gắn kết cộng đồng, kế thừa và phát triển tinh hoa dân tộc.

Ngày 01/11: Người tham dự nhận BIB và tham gia các hoạt động trải nghiệm tại khu gian hàng, cùng chuỗi trò chơi, hoạt náo và không gian ẩm thực đặc sắc.

Ngày 02/11: Chính thức khởi động đường chạy 5km và 10km, nơi những bước chân cùng nhịp đập của hàng nghìn người yêu chạy bộ hòa cùng tinh thần "vui – khỏe – kết nối", và giao lưu trực tiếp với đại sứ thương hiệu NSND. Xuân Bắc và ca sĩ SOOBIN.

Thông tin chi tiết và đăng ký tham gia tại: https://5bib.com/vi/events/chay-cung-pho-de-nhat_158?ref=chuo

Hãy cùng nhau góp những bước chạy lan tỏa niềm tự hào phở Việt!