CEO Sun PhuQuoc Airways: Bali, Phuket hay Jeju đều có hãng hàng không riêng, Phú Quốc cũng xứng đáng trở thành điểm đến quốc tế

Ngày 15/10, Tập đoàn Sun Group chính thức ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways, đánh dấu bước mở rộng hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng – hàng không mà tập đoàn này theo đuổi trong nhiều năm.

Theo Tổng Giám đốc Sun PhuQuoc Airways Nguyễn Mạnh Quân, thị trường hàng không Việt Nam đang tăng trưởng nhanh, với sự tham gia của nhiều hãng nội địa và hơn 30 hãng quốc tế. Việc xuất hiện thêm một hãng mới, theo ông, không phải để tham gia vào cuộc đua về giá hay tần suất, mà nhằm tạo thêm lựa chọn và giá trị mới cho hành khách.

"Sun PhuQuoc Airways không đi theo lối mòn cạnh tranh về giá hay tần suất, mà hướng tới mô hình gắn phát triển hàng không với phát triển điểm đến. Nếu Bali, Phuket hay Jeju có hãng hàng không riêng góp phần thúc đẩy du lịch địa phương, thì Phú Quốc - với tiềm năng thiên nhiên, vị trí và hạ tầng hiện nay - hoàn toàn xứng đáng trở thành một điểm đến quốc tế", ông Quân nói.

Tổng Giám đốc Sun PhuQuoc Airways cho biết mục tiêu của hãng là tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách tiếp cận Phú Quốc, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Về mô hình vận hành, Sun PhuQuoc Airways lựa chọn hình thức full-service – cung cấp dịch vụ trọn gói. Ông Quân cho biết trong mô hình này không có sự phân loại 3 sao, 4 sao hay 5 sao như trong lĩnh vực khách sạn, nhưng định hướng của hãng là hướng tới tiêu chuẩn 5 sao quốc tế về chất lượng, an toàn và trải nghiệm khách hàng.

Sun PhuQuoc Airways đã đón 3 trên tổng số dự kiến 8 tàu bay trong năm 2025

Liên quan đến chính sách giá, ông cho biết giá vé sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo cung – cầu, mùa vụ và nguồn cung tàu bay.

"Chúng tôi không định vị bằng giá, mà bằng sứ mệnh. Mục tiêu là kết nối và nâng tầm điểm đến, để nhiều người có thể dễ dàng tiếp cận hơn, dù là du khách nội địa hay quốc tế. Sun PhuQuoc Airways không phải là hãng bay đắt đỏ, mà là hãng bay đáng giá", ông nói.

Về kế hoạch phát triển đội bay, Tổng Giám đốc Sun PhuQuoc Airways cho biết trong bối cảnh các nhà sản xuất máy bay như Boeing và Airbus đang chịu áp lực chuỗi cung ứng, hãng sẽ áp dụng chiến lược linh hoạt kết hợp giữa thuê khai thác và mua mới để đảm bảo tiến độ vận hành.

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2026, Sun PhuQuoc Airways dự kiến vận hành khoảng 25 tàu bay, hoàn thiện mạng bay nội địa và mở rộng ra các thị trường Đông Nam Á, Đông Bắc Á như Seoul, Bangkok, Singapore hay Đài Bắc.

Ông Nguyễn Mạnh Quân chia sẻ, Sun PhuQuoc Airways không đặt mục tiêu trở thành hãng hàng không lớn nhất, mà hướng tới việc xây dựng hình ảnh khác biệt, gắn liền với điểm đến. Hãng mong muốn khi nhắc đến Phú Quốc, hành khách sẽ nhớ đến Sun PhuQuoc Airways.



