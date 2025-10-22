Lộ menu tiệc cưới Đỗ Hà và Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải: 1000 khách hôm nay được đãi gì?

Chiều nay 22/10, đám cưới của Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương - Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải - chính thức được diễn ra tại Quảng Trị, quê nhà chú rể. Đây là một trong những sự kiện được mong chờ nhất Vbiz năm nay, không chỉ bởi quy mô ấn tượng mà còn bởi sự xuất hiện của dàn khách mời nổi tiếng cùng khâu tổ chức được đầu tư tỉ mỉ.

Giữa không khí háo hức, một trong những điều được hội "ăn cưới online" quan tâm nhất chính là menu tiệc cưới. Và mới đây, thực đơn chiêu đãi khách mời của cặp đôi đã được tiết lộ, nhanh chóng thu hút sự chú ý vì vừa sang trọng vừa tinh tế.

(Nguồn: Hacchic Couture)

Menu được thiết kế theo phong cách tối giản với tông trắng chủ đạo, một bên in tên cô dâu chú rể, mặt còn lại là danh sách các món ăn. Cách trình bày tuy đơn giản nhưng vẫn giữ được nét trang nhã, đúng tinh thần thanh lịch.

Các món trong menu tiệc cưới gây ấn tượng bởi sự kết hợp hài hòa giữa phong vị Á - Âu và tinh thần ẩm thực Việt. Bữa tiệc mở đầu với súp bí đỏ, Caesar salad và cá hồi áp chảo sốt chanh dây - những món ăn mang đậm hơi thở hiện đại, nhẹ nhàng và thanh vị. Tiếp đó là những món hải sản cao cấp như tôm hùm hấp bia, bào ngư sốt nấm - lựa chọn thể hiện sự chỉn chu và tinh tế trong khâu đãi tiệc. Món lõi bò Mỹ sốt tiêu đen ăn kèm bánh mì mang đến hương vị đậm đà, trong khi xôi nhân chim hấp và bưởi Phúc Trạch ở cuối bữa lại gợi cảm giác thân quen, gần gũi, rất "Việt Nam".

Tổng thể thực đơn vừa sang trọng, vừa đủ đầy, không quá phô trương nhưng vẫn toát lên gu thẩm mỹ và sự lựa chọn tinh tế của cặp đôi. Có ý kiến nhận xét menu này phản ánh đúng hình ảnh của Đỗ Hà - nhẹ nhàng, thanh nhã nhưng vẫn có nét hiện đại và chỉn chu trong từng chi tiết.

Hình ảnh không gian lễ cưới của Đỗ Hà và Viết Vương

Với hơn 1.000 khách mời, bữa tiệc chiều nay hứa hẹn sẽ là dịp để bạn bè, người thân và các nhân vật nổi tiếng cùng chung vui trong không gian sang trọng, ấm cúng. Từ thiết kế, tổ chức cho đến thực đơn - tất cả đều cho thấy nỗ lực của đôi uyên ương trong việc tạo nên một ngày trọng đại vừa tinh tế vừa trọn vẹn.

Đám cưới của Đỗ Hà - Viết Vương không chỉ là sự kiện giải trí được chú ý, mà còn góp phần khẳng định hình ảnh chuyên nghiệp của những lễ cưới sao Việt hiện nay - nơi mọi chi tiết, từ món ăn đến cách đón khách, đều được chăm chút kỹ lưỡng để mang lại trải nghiệm đáng nhớ cho người tham dự.