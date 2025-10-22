1 chuỗi khách sạn 5 sao trải dài trên các bãi biển đẹp nhất Việt Nam khiến gia đình nào cũng muốn tới

Du lịch nghỉ dưỡng ven biển đã và đang được định hình bởi những tên tuổi lớn. Ngày nay, khái niệm lưu trú cao cấp không chỉ dừng lại ở một khách sạn đơn lẻ mà là hệ thống khách sạn trải dài trên biển, nơi sự sang trọng được nhân rộng trên phạm vi toàn cầu.

Các tập đoàn như Marriott, Radisson hay InterContinental đã tạo nên những chuỗi nghỉ dưỡng thống nhất, không chỉ mang đến cơ hội ngắm nhìn vẻ đẹp đại dương ở nhiều quốc gia khác nhau, mà còn đảm bảo chất lượng dịch vụ 5 sao đồng bộ, biến mỗi điểm đến thành một trải nghiệm hoàn hảo và quen thuộc

Hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng Marriott, đặc biệt là tại các thiên đường du lịch biển Việt Nam như Phú Quốc và Cam Ranh, nổi bật với sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc độc đáo, vị trí đắc địa và dịch vụ tốt. Điển hình là JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa với thiết kế "Học viện Lamarck huyền thoại" đầy mê hoặc của kiến trúc sư Bill Bensley tại Bãi Khem, hay JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa mang đến không gian nghỉ dưỡng tinh tế, yên bình bên Bãi Dài tuyệt đẹp. Mỗi khu nghỉ dưỡng đều có dấu ấn riêng, kể một câu chuyện khác biệt, nhưng tất cả đều hướng tới việc tạo ra một kỳ nghỉ không chỉ sang trọng mà còn đậm chất nghệ thuật và văn hóa.

Hệ thống khách sạn InterContinental tại Việt Nam nổi bật với những khu nghỉ dưỡng biểu tượng tọa lạc tại các bãi biển hàng đầu. InterContinental Danang Sun Peninsula Resort trên bán đảo Sơn Trà là một kiệt tác kiến trúc của Bill Bensley, phân chia thành bốn cấp độ "Heaven, Sky, Earth, Sea" pha trộn hoàn hảo giữa văn hóa Việt truyền thống và sự xa hoa đương đại, nổi tiếng là nơi tổ chức các sự kiện quốc tế.

Trong khi đó, InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort tại Bãi Trường mang đến sự thanh bình, hiện đại với điểm nhấn là quầy bar trên tầng thượng INK 360 độc đáo. Điểm chung của cả hai khu nghỉ dưỡng này là cam kết dịch vụ 5 sao chuẩn mực, không gian sang trọng hướng biển, ẩm thực tinh tế và các tiện ích đẳng cấp dành cho mọi lứa tuổi, khẳng định vị thế là những điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp nhất tại Việt Nam.

Tại hệ thống khách sạn Radisson Hotel Group, gia đình Chúng Huyền Thanh và Jay Quân đã từng trải nghiệm tại 4 khách sạn thuộc hệ thống từ Phú Quốc, Cam Ranh, Mũi Né, Phan Thiết. Khởi đầu với năng lượng tại Radisson Blu Resort Phú Quốc, khu nghỉ dưỡng Bãi Dài nổi bật với hồ bơi vô cực và Kid's Club, lý tưởng cho các hoạt động gắn kết gia đình như đạp xe, xây lâu đài cát.

Tiếp nối là Radisson Resort Mũi Né, nơi mang đến sự lãng mạn và bình yên bên bờ biển hoang sơ. Nơi đây được ví như "bản nhạc của sự tự do" với bãi cát trắng mịn, hồ bơi rộng và dịch vụ spa đẳng cấp, hoàn hảo cho những khoảnh khắc bình minh trên biển và thư giãn thân mật.

Chuyến đi tiếp tục với nhịp nghỉ dưỡng chậm rãi tại Radisson Resort Phan Thiết, được Huyền Thanh gọi là "hồi ức tuổi thơ". Điểm nhấn của resort là các bungalow nhỏ gọn bao quanh bởi hàng dừa và cơ hội trải nghiệm chợ cá buổi sớm, mang lại cảm giác mộc mạc, giúp cả gia đình ngắt kết nối với công việc để sum vầy.

Cuối cùng, Radisson Blu Resort Cam Ranh là điểm kết thúc với tầm nhìn vịnh Cam Ranh tuyệt đẹp, tập trung vào giá trị "well-being". Khu nghỉ dưỡng cung cấp spa, yoga trên bãi biển và các hoạt động thể thao biển như chèo kayak, giúp người lớn và trẻ nhỏ tìm thấy sự cân bằng, tái tạo năng lượng trọn vẹn trước khi trở về.