Yoona và dàn diễn viên Ngự Trù Bạo Chúa sẽ lưu trú khách sạn nào ở Đà Nẵng?

Việt Nam từ lâu đã là điểm đến yêu thích của du khách Hàn Quốc, không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên mà còn nhờ dịch vụ nghỉ dưỡng ngày càng đẳng cấp. Đặc biệt, nhiều đoàn làm phim Hàn cũng thường chọn Việt Nam là địa điểm lý tưởng để thư giãn sau khi hoàn thành dự án. Mới đây, vào ngày 21/10, dàn diễn viên của bộ phim ăn khách “Ngự Trù Bạo Chúa” gồm Yoona (SNSD), Lee Chae Min cùng ê-kíp đã chính thức khởi hành đến Đà Nẵng để ăn mừng thành công của bộ phim.

Ngay khi thông tin này được lan truyền, điều khiến người hâm mộ tò mò nhất chính là địa điểm lưu trú của đoàn phim. Hàng loạt khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Đà Nẵng với tầm nhìn hướng biển tuyệt đẹp và dịch vụ đẳng cấp quốc tế đã được dân mạng gọi tên.

Cái tên được đồn đoán nhiều nhất có lẽ là InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, đây là khu nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao toạ lạc tại Bán đảo Sơn Trà, chỉ cách sân bay Đà Nẵng 30 phút di chuyển. Khu nghỉ dưỡng sở hữu 197 phòng và villa, được bố trí trên địa hình phân tầng với bốn cấp độ và kết nối với nhau bằng hệ thống cáp treo Nam Tram, mang lại tầm nhìn tuyệt đẹp ra Biển Đông. Đây là một tác phẩm kiến trúc được nhiều du khách checkin nhất khi đến đây. Ngoài ra, tạp chí du lịch uy tín Condé Nast Traveler (CN Traveler) của Mỹ mới đây đã vinh danh InterContinental Danang Sun Peninsula Resort nằm trong danh sách những khách sạn tốt nhất Việt Nam.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

Khu nghỉ dưỡng này có những nhà hàng nổi tiếng như La Maison 1888 - nhà hàng Pháp đã được vinh danh là nhà hàng đầu tiên tại Đà Nẵng nhận được 1 Sao MICHELIN hay Barefoot Restaurant nằm ngay trên bãi biển, phục vụ hải sản nướng tươi ngon và các món quốc tế. Ngoài ra, The Long Bar với chiều dài ấn tượng là nơi lý tưởng để thưởng thức cocktail và ngắm biển trong không gian thoáng đãng. Giá dao động từ 13 triệu cho 1 phòng có giường đơn đến hơn 156 triệu đồng cho 1 căn villa có 4 phòng ngủ.

Ngoài ra, cái tên Premier Village Danang Resort cũng được dân tình đặc biệt quan tâm khi dây là khu nghỉ dưỡng biệt thự biển sang trọng, tọa lạc trên bãi biển Non Nước xinh đẹp, một trong những bãi biển từng được vinh danh là nơi nghỉ dưỡng tốt nhất dành cho gia đình. Khu nghỉ dưỡng nổi bật với các căn biệt thự có hồ bơi riêng biệt, mang đến không gian nghỉ dưỡng lý tưởng, riêng tư và hoàn hảo cho gia đình hoặc nhóm bạn.

Premier Village Danang Resort

Khu nghỉ dưỡng cung cấp hành trình ẩm thực đa dạng với các nhà hàng và quầy bar độc đáo. Nhà hàng hải sản Cá Chuồn Cồ nằm ngay bờ biển, phục vụ hải sản tươi sống và ẩm thực Địa Trung Hải trong không gian sang trọng. Nhà hàng Lemongrass tọa lạc ngay trung tâm khu nghỉ mát, cạnh hồ bơi, chuyên phục vụ các món ăn Việt Nam, Châu Á và Quốc tế. Mức giá cho một đêm tại đây có giá từ hơn 5 triệu đồng - hơn 27 triệu đồng cho 1 đêm với nhiều hạng phòng khác nhau.

Không những thế, Hyatt Regency Danang Resort & Spa cũng là một nơi lý tưởng vì đây là khu nghỉ dưỡng 5 sao nằm sát bãi biển Non Nước. Resort được thiết kế hiện đại, tận dụng ánh sáng tự nhiên, với các tiện ích cao cấp như hệ thống 5 hồ bơi, khu vực dành cho gia đình, và spa thư giãn, tạo nên một không gian nghỉ dưỡng tiện nghi.

Hyatt Regency Danang Resort & Spa

Hyatt Regency mang đến trải nghiệm ẩm thực đa dạng, có các nhà hàng Green House là nhà hàng chính với phong cách ẩm thực Địa Trung Hải, phục vụ cả ngày. Pool House nằm cạnh hồ bơi chính, có hướng nhìn ra biển, phục vụ các món ăn địa phương truyền thống của Việt Nam (như Mì Quảng, Cao lầu) và món phương Tây. Điểm nhấn đặc biệt là trải nghiệm ẩm thực 3D Le Petit Chef, nơi thực khách được dẫn dắt vào một hành trình ẩm thực hoạt hình độc đáo. Hyatt Regency có giá từ hơn 3 triệu đồng - hơn 20 triệu đồng cho một đêm.

Cuối cùng là Danang Marriott Resort & Spa tọa lạc tại vị trí đắc địa trên bãi biển Non Nước, gần danh thắng Ngũ Hành Sơn. Khu nghỉ dưỡng nổi bật với thiết kế kiến trúc và không gian nghỉ dưỡng sang trọng, hiện đại, cùng với hệ thống 5 hồ bơi vô cực lớn, tạo cảm giác thư giãn tuyệt đối. Resort cũng gây ấn tượng mạnh với du khách khi sở hữu 5 nhà hàng và quán bar với phong cách ẩm thực phong phú như Goji Kitchen + Bar, Beach House,...

Danang Marriott Resort & Spa

Đặc biệt, Madame Son là nhà hàng Việt Nam đương đại, tôn vinh tinh hoa ẩm thực Việt trong không gian kiến trúc Đông Dương đầy mê hoặc và đây cũng là nhà hàng duy nhất tại Việt Nam được vinh danh trong Top 100 Nhà hàng 2025 bởi tổ chức uy tín Luxury Lifestyle Awards. Mức giá cho 1 đêm tại đây có giá dao động từ hơn 5 triệu đồng - hơn 17 triệu đồng.

Được biết, đoàn phim “Ngự Trù Bạo Chúa” sẽ hạ cánh vào đêm nay và có một kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày 3 đêm từ ngày 21 - 24/10/2025.