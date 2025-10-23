Ngôi nhà Bỏng ngô: Từ món snack tuổi thơ thành điểm hẹn aesthetic “cực cháy” của giới trẻ Hà Thành

Hiện tượng ăn vặt mới lạ khuấy đảo giới trẻ Hà Nội

Nếu bạn nghĩ bắp rang bơ chỉ là thức đồ mua vội trước giờ xem phim thì bạn đã nhầm. Kể từ khi Ngôi nhà Bỏng ngô đầu tiên ra mắt tại 26 Hoàng Cầu, Hà Nội, văn hoá bỏng ngô đã được định nghĩa lại.

Ngôi nhà Bỏng ngô là cửa hàng "flagship" của thương hiệu bắp rang bơ Propercorn. Đây là mô hình cửa hàng tiên phong tại Việt Nam chỉ bán duy nhất một mặt hàng là bỏng ngô.

Đến nay, Ngôi nhà Bỏng ngô đã có mặt tại 14 địa điểm ở Hà Nội

Thay vì ăn bắp rang bơ ở rạp chiếu phim, đến đây, bạn vừa được trải nghiệm quy trình sản xuất bắp rang bơ tươi, vừa tranh thủ check-in trong một không gian hoài niệm cực kỳ aesthetic về tuổi thơ thành thị, với vibe rạp xiếc, kẹo ngọt và đồ ăn đường phố, biến việc "snacking" giải trí thành một khoảnh khắc hướng về những giá trị truyền thống một cách tự nhiên.

5 hương vị best seller tại Ngôi nhà Bỏng ngô

Tại Ngôi nhà Bỏng ngô, có rất nhiều hương vị khác nhau để bạn lựa chọn. Từ matcha caramel, caramel, socola Marou, caramel việt quất, phô mai đến vị hoa quả, BBQ, mạch nha… "Signature" của tiệm là dùng mạch nha thay thế đường tinh luyện và dùng muối biển Bắc thay thế muối tinh luyện.

Loại mạch nha được chọn là thương hiệu Thy Thảo, thuộc sở hữu một gia đình nấu mạch nha truyền thống nhiều đời ở Quảng Ngãi.

Muối biển Bắc là muối biển Thái Bình làm bằng phương pháp cổ phơi cát, không có tạp chất, độ mặn thấp, tỷ lệ NaCl chỉ ở mức 82-86%, rất giàu khoáng và vi lượng.

Cùng với việc nhập khẩu hạt ngô nấm không biến đổi gen từ Illinois (một phần của vành đai ngô nổi tiếng của Mỹ), hai nguyên liệu bản địa nói trên chính là mật mã làm nên hương vị chất thực sự của bắp rang bơ Việt.

Đặc biệt, Propercorn Việt Nam kiên định với triết lý "hoàn toàn tự nhiên". Bắp rang bơ tươi của thương hiệu này nói không với chất tạo màu, chất bảo quản. Do đó, sản phẩm trở thành "số hiếm" thức ăn vặt thân thiện với người đang theo chế độ ăn kiêng, giảm cân khi đảm bảo đủ ba yếu tố: không hoá chất thực phẩm, không đường tinh luyện, không muối công nghiệp.

Bắp rang bơ tươi nóng giòn tại Ngôi nhà Bỏng ngô

Song, điều khiến Ngôi nhà Bỏng ngô hút khách chính là cuộc cách mạng âm thầm làm thay đổi hoàn toàn thói quen ăn bắp rang bơ của công chúng. Không còn bị khoá chặt hình dung trên những chiếc ghế đánh số chẵn lẻ trong rạp phim hay trên sofa phòng khách, bắp rang bơ nhà Propercorn Việt Nam phá bỏ không gian truyền thống, trở thành một thức ăn vặt "take away" phổ biến và tiện lợi.

Local chic - Mang hồn Việt vào món snack quốc tế

Ít ai biết, đằng sau gói bỏng ngô thơm lừng là khát vọng lớn hơn của thương hiệu Propercorn Việt Nam: Bản địa hoá văn hoá bỏng ngô Việt.

Propercorn Việt Nam sử dụng giống ngô không biến đổi gen nhập khẩu từ Mỹ, nhưng công thức không sao chép từ bất kỳ đâu. Đó là một quá trình sáng tạo đầy hứng khởi, nơi các nguyên liệu bản địa Việt Nam được lựa chọn tỉ mỉ để bổ sung vào công thức bắp rang bơ tươi, tạo nên hương vị đặc trưng, độc đáo.

Không dừng ở đó, mỗi mẫu bao bì đựng bắp của Ngôi nhà Bỏng ngô còn là một cuộc chơi nghệ thuật aesthetic đỉnh cao. Chưa có một thương hiệu bắp rang bơ nào tại Việt Nam biến vỏ gói snack thành một tác phẩm nghệ thuật giàu yếu tố bản địa, làm đậm thêm hồn Việt truyền thống trong món ăn vặt toàn cầu.

Bộ tranh tem dân gian Đông Hồ

Nếu quan tâm đến sự khác lạ và đa dạng của các mẫu bao bì đựng bắp rang bơ của Ngôi nhà Bỏng ngô và tìm tòi giải mã chúng, bạn sẽ nhận ra màu xanh của mẫu túi "Vert" chính là màu men xanh đồng trổ bông của gốm Biên Hoà nổi tiếng – màu men duy nhất của gốm Việt được định danh quốc tế là "vert de Bien Hoa". Họa tiết trên bao bì cũng được trích từ bức tranh trên chiếc bình gốm Biên Hoà cổ thuộc bộ sưu tập cá nhân mà Ngôi nhà Bỏng ngô may mắn sở hữu.

Bộ tem Tố nữ trên các hộp sản phẩm "Proper One" và "Proper Cinema" do nghệ nhân tranh kính nổi tiếng Trần Văn Nhanh chuyển thể từ bộ Tố nữ đồ nổi tiếng của dòng tranh dân gian Hàng Trống.

Thông qua văn hoá bỏng ngô đại chúng và bình dân, nghệ thuật được đưa đến tay công chúng, bước vào đời sống sinh hoạt thay vì chỉ nằm trong bảo tàng.

Bộ tem Tố nữ là một trong những sản phẩm văn hóa dân gian được yêu thích nhất tại ProperCorn Việt Nam

Tham vọng của Propercorn Việt Nam không phải là lợi nhuận ngắn hạn. Chủ thương hiệu này mong muốn Việt Nam cũng có thương hiệu bền vững trăm năm như các nước phát triển. Để đạt được tầm nhìn này, Propercorn Việt Nam đầu tư nhập khẩu dây chuyền, máy móc; vận hành quy trình sản xuất thủ công theo tiêu chuẩn cao, không nhượng quyền thương hiệu để giữ gìn chất lượng đồng nhất và chất thực sự.

Trong năm năm tới, Ngôi nhà Bỏng ngô đặt mục tiêu mở rộng 100 cửa hàng, trở thành thương hiệu tiên phong và chuyên sâu trong kinh doanh bỏng ngô tại Việt Nam.