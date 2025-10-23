Du khách nước ngoài thích thú lội nước, 'săn' ảnh phố cổ Hội An ngày ngập lụt

Ngày 22/10, phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) trời âm u, không mưa nhưng lũ từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Hoài dâng cao, tràn lên các tuyến đường chạy dọc bờ sông.
Theo người dân sinh sống trong khu phố cổ, từ rạng sáng nay, nước từ dưới sông Hoài bắt đầu tràn lên các tuyến đường Bạch Đằng, Lê Lợi, đặc biệt là khu vực gần chợ Hội An, gây ngập sâu từ 30-40cm.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại một số đoạn đường thấp trũng trong khu phố cổ Hội An ngập lụt, rất đông người dân và du khách cảm thấy hào hứng khi được lội nước.
Nhiều du khách nước ngoài thích thú khi lần đầu trải nghiệm cảm giác lội lụt tham quan phố cổ.
Không ít du khách nước ngoài tranh thủ ghi lại những bức ảnh kỷ niệm khi tham quan phố cổ Hội An đúng thời điểm ngập lụt.
Tại một quán cà phê trên đường Lê Lợi, du khách thưởng thức đồ uống bên đoạn đường ngập lụt.
Cũng trong ngày nước sông Hoài dâng cao, thuyền du lịch cũng sẵn sàng túc trực để đưa đón khách tham quan.