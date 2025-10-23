Bịch cá viên chiên “quý phái” nhất Việt Nam

Mới đây, một bài đăng trên mạng xã hội về một món ăn đông lạnh đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ của cộng đồng mạng. Không phải vì hương vị mà là vì tên nguyên liệu quá độc đáo, một số người còn cho rằng đây chính là cái tên mỹ miều nhất mà họ từng thấy ở loài cá này.

Bảng thành phần của bịch cá viên chiên có một loài cá tên là Pangasius hypophthalmus khiến nhiều người phải chú ý. Ban đầu người dùng này cũng không biết tên của loài cá này tiếng Việt được gọi là gì nên người này đã gõ đầy đủ tên lên để tìm. Bất ngờ thay, đây chính là tên của cá tra nuôi.

Tên của loài cá trong bảng thành phần khiến nhiều người thắc mắc

Đây là một loài cá nước ngọt da trơn, được nhiều người bản địa chế biến để nấu các món ăn quen thuộc như cá tra kho tộ, canh chua cá tra, lẩu mắm cá tra… hay với nhiều cách chế biến khác nhau. Đồng thời, loài cá này cũng là một trong những đặc sản của miền Tây Nam Bộ, gắn liền với nhiều bữa cơm gia đình.

Tuy nhiên, điều khiến cho nhiều cư dân mạng phải tò mò đó chính là vì sao đơn vị sản xuất không ghi cá tra lên bảng thành phần mà lại dùng cái tên có phần mỹ miều là Pangasius hypophthalmus. Điều này được lý giải là do nhiều thực phẩm có tên gọi dân gian giống nhau nhưng lại thuộc loài khác nhau nên dẫn đến khác nhau về giá trị dinh dưỡng, độc tính hoặc an toàn khi sử dụng.

Nhiều cư dân mạng đã tra loài ca này và nhận ra đó là cá tra

Chính vì thế, khi sử dụng tên khoa học của thành phần thức ăn nhằm đảm bảo tính chính xác, minh bạch, an toàn và hợp pháp trong toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm cho người tiêu dùng. Điều này cũng được một số cư dân mạng giải thích bên dưới phần bình luận rằng:

- Tính lâu dài muốn mang sản phẩm xuất khẩu. Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và xuất khẩu việc ghi rõ tên khoa học là bắt buộc để phục vụ cho công tác kiểm tra và thông quan hàng hóa. Theo mình nghĩ là vậy nè.

- Thành phần phải ghi tên khoa học á đó là quy tắc rồi á.

- Phải ghi tên khoa học là đúng rồi vì nó là tên chính thức và duy nhất, nó liên quan chặt chẽ về tính luật pháp.

Ngoài ra, chủ bài đăng sau khi chế biến món cá viên chiên xong cũng khen rằng món ăn này ăn rất ngon. Đồng thời, có nhiều thực khách khác sau khi mua cũng cho nhận xét tương tự. Dù chỉ là một chi tiết nhỏ trên bao bì, nhưng câu chuyện về cái tên của thành phần của cá viên chiên lại khiến nhiều người vừa thích thú vừa thêm hiểu hơn về cách ghi nhãn thực phẩm. Hóa ra, đằng sau những cái tên tưởng chừng phức tạp lại là sự cẩn trọng và minh bạch cần thiết trong sản xuất.

Chủ bài đăng cho biết thêm, msn ăn này khi chiên lên rất ngon

Nguồn: Threads @itsduyhieu